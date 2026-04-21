Las dificultades de la divulgación científica en las RRSS
por Carolina Escobar Rosales (Chile)
4 horas atrás 2 min lectura
El dilema de hacer Divulgación Científica en RRSS será problematizado por investigador Luis Navarro
- Un reto urgente es cómo hacer divulgación científica en un entorno dominado por los “me gusta”, la desinformación y la posverdad. Frente a la ilusión del impacto digital, Luis Navarro Ardoy, doctor en Sociología y académico de la Universidad Pablo de Olavide (España) defiende que comunicar ciencia exige algo más que publicar contenidos; implica crear comunidad, dialogar con la audiencia y evaluar lo que realmente funciona. Es parte de lo que expondrá este 22 de abril en una conferencia abierta en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.
“El conocimiento ha pasado de estar cerrado en espacios físicos a estar abierto en línea, examinado y tasado por las personas usuarias. Es más libre pero menos controlado y, por lo tanto, mucho más expuesto a la manipulación, a generar “ruido” y a la desinformación”,
señala Luis Navarro Ardoy, doctor en Sociología y académico de la Universidad Pablo de Olavide (España).
Para ahondar más en estos dilemas, este 22 de abril a las 14.45 horas dará la conferencia abierta al público “Likes, Ciencia y Desinformación. Divulgación científica y responsabilidad en la era de las Redes Sociales”, en el Auditorio Julieta Kirkwood de la Facultad de de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile
Auditorio Julieta Kirkwood: Av. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1045, Ñuñoa, Santiago, Chile
Esta conferencia, adelanta el investigador, plantea un reto urgente: cómo hacer divulgación científica en un entorno dominado por los “me gusta”, la desinformación y la posverdad. Frente a la ilusión del impacto digital, defiende que comunicar ciencia exige algo más que publicar contenidos; implica crear comunidad, dialogar con la audiencia y evaluar lo que realmente funciona. A partir de datos y ejemplos actuales, pone sobre la mesa una idea clave: nuestras investigaciones hay que saber contarlas. La divulgación científica requiere conectar con el público sin renunciar al rigor.
Ante la información que “recibimos o consultamos en Internet, conviene detenernos y formularnos interrogantes referidas a la fuente, el contenido y la ubicación. La “moda” de la divulgación puede derivar en prácticas superficiales y burocráticas, orientadas a “marcar casillas” en los formularios más que a generar interacciones significativas con el gran público”, añadió.
En medio de la oscuridad de estos tiempos, la investigación académica está llamada a, según Navarro, “encender pequeñas luces que ayude a comprenderlos. Aunque las decisiones finales recaigan en otras personas, nuestra labor puede contribuir, aunque sea modestamente, a que el reparto de la tarta sea más equilibrado”.
Carolina Escobar Rosales
Periodista
Dirección de Extensión, Vinculación con el Medio y Comunicaciones
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