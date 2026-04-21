Kast propone pagar con fondos públicos a empresas si fracasan sus proyectos de inversión
por Resumen.cl
5 horas atrás 2 min lectura
Específicamente, el Ejecutivo ha señalado que busca reembolsar los gastos en los desarrollos de proyectos cuando estos tengan por anulada su Resolución de Calificación Ambiental (RCA).
El gobierno de (ultra)derecha señaló que «el otorgamiento de una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) es sólo el inicio de una larga trama de impugnaciones, que retrasa la inversión pese a ya estar aprobada por el Servicio de Evaluación Ambiental, lo que termina por desincentivar a los titulares de ejecutar los proyectos aprobados».
Esto, pese a los múltiples casos en que la revocación de la RCA se debe a insuficiencias y negligencias propias de las empresas ejecutoras de los proyectos.
Para la administración de Kast, la solución no pasa en fortalecer la institucionalidad ambiental, sino que el Estado actúe como caja chica y de seguro para las inversiones.
En concreto, el gobierno propone «un mecanismo expedito de reembolso de gastos realizados asociados al proyecto o faena con una RCA aprobada que luego es revocada o anulada en sede judicial».
*Fuente: Resumen.cl
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