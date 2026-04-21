Cuando Milei visita a Mileikovsky (alias Netanyahu)

21 de abril de 2026

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Javier Milei realiza su tercera visita oficial a Israel del 19 al 21 de abril de 2026. Esta visita marca un punto de inflexión en las relaciones bilaterales, ya que Buenos Aires rompe con décadas de neutralidad manifiesta para alinearse firmemente con la posición de Jerusalén y Washington. El viaje tiene lugar en un contexto geopolítico particular, ya que el 8 de abril de 2026 entró en vigor un alto el fuego entre Israel e Irán y el 17 de abril una tregua de 10 días entre Israel y Líbano. A continuación, un análisis del sentido y el alcance de esta visita.

Índice

Puntos en común y convergencias

Cronología de las relaciones Argentina-Israel

La visita de Milei

Motivaciones y posicionamiento estratégico

Simbolismo religioso y personal

Los «Acuerdos de Isaac»

Reacciones y percepciones

Una nueva era en las relaciones argentino-israelíes

La reacción de la sociedad civil

Conclusión

Puntos en común y convergencias

Argentina e Israel no solo comparten los colores de sus banderas. El dicho «El hombre desciende del mono, el argentino desciende del barco» bien podría aplicarse también a los israelíes. En los inicios del movimiento sionista judío a finales del siglo XIX, se debatió dónde crear el «Estado de los judíos». Se había considerado Argentina, donde ya se habían establecido colonias financiadas por el barón Hirsch, pero Palestina se impuso, dado el impacto previsto en las masas judías desheredadas de Europa central y oriental, a las que Argentina no les decía nada. Durante la primera mitad del siglo XX, Argentina fue un destino privilegiado de la emigración judía procedente de Europa y el Magreb, al tiempo que acogía, después de 1945, a cientos de dignatarios nazis en fuga, el más famoso de los cuales, Eichmann, sería secuestrado por los servicios israelíes, juzgado y ejecutado en Israel en junio de 1962. La Argentina de Perón estaba entre los 10 países que se abstuvieron en la votación de la resolución de la ONU del 29 de noviembre de 1947 sobre el plan de partición de Palestina. Ello no le impidió ser uno de los primeros países de América Latina en reconocer al Estado de Israel en mayo de 1949. Algunos jóvenes judíos emigraron posteriormente a Israel a partir de los años 50, creando kibutzim (leer aquí). A partir de 1952, la Argentina de Perón suministró yellowcake a Israel para la fabricación de su bomba nuclear en Dimona. A continuación, una cronología de las relaciones entre ambos países.

Cronología de las relaciones Argentina-Israel

31 de mayo de 1949: Establecimiento de relaciones diplomáticas. Argentina, que había reconocido al Estado de Israel el 14 de febrero de 1949, establece oficialmente relaciones diplomáticas. Buenos Aires abre la primera embajada latinoamericana en Israel.

1960: Crisis diplomática por la captura de Adolf Eichmann. El Mossad secuestra al criminal nazi Adolf Eichmann en Buenos Aires, lo que Argentina denuncia como una violación de su soberanía. La crisis se resuelve el 3 de agosto siguiente, cuando Israel y Argentina declaran cerrado el «incidente».

1982: Ventas de armas israelíes durante la guerra de Malvinas. Documentos desclasificados revelan que Israel vendió armas, incluidos aviones de combate, a la junta argentina antes y durante el conflicto que la enfrentaba al Reino Unido.

1991: Primera visita de un presidente argentino. Carlos Menem viaja a Israel y ofrece su mediación entre el Estado hebreo y Siria sobre los Altos del Golán.

17 de marzo de 1992: Atentado contra la embajada de Israel. Un atentado suicida con coche bomba frente a la embajada de Israel en Buenos Aires mata a 29 personas.

18 de julio de 1994: Atentado contra la AMIA. Un nuevo atentado, el más mortífero de la historia del país, contra el centro comunitario judío AMIA, deja 85 muertos y más de 200 heridos. Se designa como responsable a Hezbolá, apoyado por Irán.

2009: Primera visita de un presidente israelí a Argentina. Shimon Peres viaja a Buenos Aires, una primera vez en 20 años.

6 de diciembre de 2010: Reconocimiento de un Estado palestino. Argentina reconoce un Estado de Palestina en las fronteras de 1967, lo que suscita duras críticas de Israel.

9 de septiembre de 2011: Acuerdo de libre comercio con el Mercosur. Argentina finaliza la ratificación de un acuerdo de libre comercio entre Israel y el Mercosur.

2017: Primera visita de un primer ministro israelí. Benjamin Netanyahu viaja a Argentina, una primera vez para un jefe de gobierno israelí en ejercicio.

12 de junio de 2025: Anuncio de los «Acuerdos de Isaac». El presidente argentino Javier Milei, galardonado con el Premio Génesis, anuncia esta iniciativa para reforzar la cooperación con América Latina, siguiendo el modelo de los Acuerdos de Abraham.

19 de abril de 2026: Visita de Estado de Javier Milei. El presidente argentino inicia su tercera visita de Estado a Israel. Anuncia junto a Benjamin Netanyahu el lanzamiento de vuelos directos de El Al entre ambos países y reafirma su promesa de trasladar la embajada argentina a Jerusalén.

La visita de Milei

Milei llegó a Israel el domingo 19 de abril de 2026 para una visita de Estado de tres días. Nada más aterrizar, se dirigió al Muro de los Lamentos, siguiendo la práctica iniciada en sus viajes anteriores. El programa de esta visita incluía:

Un encuentro con el primer ministro Benjamin Netanyahu, seguido de declaraciones conjuntas;

Una audiencia con el presidente Isaac Herzog, durante la cual Milei recibió la Medalla Presidencial de Honor;

La entrega de un doctorado honoris causa por la Universidad Bar-Ilan;

La participación en el ensayo de la ceremonia del Día de la Independencia israelí, convirtiéndose Milei en el primer dirigente extranjero en encender una antorcha en estas celebraciones;

Conversaciones con familias de exrehenes y visitas a lugares emblemáticos, incluida la Iglesia del Santo Sepulcro.

Motivaciones y posicionamiento estratégico

De esta visita se desprenden tres series principales de motivaciones.

Anclaje ideológico: Milei ha hecho de su apoyo a Israel un elemento central de su identidad política. Durante su oración en el Muro de los Lamentos, declaró: «Mi visión para el Estado se basa en los valores de la moralidad y la fe, en la justicia y en la herencia judía». Esta orientación no es simplemente táctica: se arraiga en un estudio profundo de los textos judíos emprendido con su rabino, Shimon Axel Wahnish, a quien nombró embajador de Argentina en Israel.

Los atentados no resueltos de 1992 y 1994: La motivación más constantemente invocada por Milei es el recuerdo de los dos atentados que golpearon a la comunidad judía argentina. «Argentina fue víctima de cobardes ataques terroristas a principios de la década de 1990, ambos orquestados por la República Islámica de Irán», recordó durante una declaración conjunta con Netanyahu. Estos atentados —contra la embajada de Israel en 1992 (29 muertos) y contra la AMIA en 1994 (85 muertos)— siguen impunes. Para Milei, este dolor nacional justifica una alineación sin fisuras con Israel y EE. UU. en su guerra contra el régimen iraní, al que califica de «enemigo de Argentina».

Una alineación internacional asumida: El presidente argentino se inscribe deliberadamente en el eje estratégico Trump-Netanyahu. «No conozco a dos líderes mundiales que nuestro presidente respete más y con los que tenga una relación más personal que con el presidente Milei y el primer ministro Netanyahu», declaró el embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, en la conferencia de prensa conjunta. Esta triangulación sitúa a Argentina junto a EE. UU. en el conflicto con Irán, considerando Milei que la guerra conjunta era «lo correcto».

Simbolismo religioso y personal

No se puede subestimar la dimensión ideológica [”espiritual”] de la visita. Milei se presentó ante el Muro de los Lamentos «entre lágrimas en brazos de su embajador, el rabino Shimon Axel Wahnish, el hombre que le enseñó la Torá en Buenos Aires». La intensidad emocional de este gesto va más allá del simple ritual diplomático: manifiesta un vínculo personal e intelectual con la tradición judía.

En el plano teológico, Milei inscribió explícitamente su visión política en el marco de la herencia judeocristiana. «La adopción de las leyes de Dios y la santificación de la libertad, la vida y la propiedad privada son la clave de nuestra prosperidad», declaró en el Muro. En su discurso de Davos en enero, ya había comentado la parashá semanal, interpretando las plagas de Egipto como una secuencia que va de la ruina económica al colapso moral.

Esta identificación personal con el judaísmo —Milei ha anunciado su intención de convertirse después de su mandato— fue reconocida con la concesión del Premio Génesis («Nobel judío») en enero de 2025, una primicia para un no judío y un jefe de Estado.

Acuerdos de Isaac Argentina-Israel (abril de 2026) Área 1. Seguridad y Contraterrorismo Naturaleza Memorando de Entendimiento (MoU) bilateral Objetivos y detalles clave Reforzar la cooperación contra organizaciones terroristas, apuntando específicamente a los intentos de Irán de expandir sus redes en el hemisferio occidental. Es continuación de las declaraciones argentinas de 2024-2026 que designan a Hamás, Hezbolá y los Guardianes de la Revolución iraníes como organizaciones terroristas. Área 2. Inteligencia Artificial (IA) Naturaleza MoU bilateral Objetivos y detalles clave Desarrollar cooperación e intercambio de experiencias en tecnologías de IA y sus infraestructuras. Argentina aspira a convertirse en un futuro polo mundial de la IA gracias a su capital humano y su libertad regulatoria. Área 3. Transporte Aéreo Naturaleza Protocolo que modifica el acuerdo de 2017 Facilitar las conexiones aéreas entre ambos países permitiendo la designación de múltiples transportistas y estableciendo normas para la fijación de tarifas. Precede a la apertura de una ruta directa Buenos Aires-Tel Aviv. Área 4. Conexión Aérea Directa Naturaleza Anuncio conjunto Objetivos y detalles clave Establecimiento de una línea aérea directa y regular entre Buenos Aires y Tel Aviv, que operará El Al a partir de noviembre de 2026, para reforzar los lazos económicos y turísticos. 5. Medidas adicionales – Anuncio del traslado de la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén.

– Cambio de nombre de la Avenida del Estado de Palestina en Buenos Aires por «Avenida de la Familia Bibas».

– Inscripción formal de los Guardianes de la Revolución iraníes en la lista argentina de organizaciones terroristas.

Sobre el traslado de la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén. Milei reafirmó que esta decisión era «necesaria, pero sobre todo justa», sumándose así al reducido grupo de países —EE. UU., Kosovo, Honduras, Guatemala, Papúa Nueva Guinea y Paraguay— que ya han realizado este desplazamiento.

Reacciones y percepciones

En Israel, la visita fue acogida con entusiasmo. Netanyahu elogió la «claridad moral» del presidente argentino, que se pone del lado «del pueblo judío» y se opone a las «calumnias antisemitas». El ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, calificó a Milei de «uno de los líderes más audaces de nuestro tiempo».

Del lado palestino, se condenó la decisión de trasladar la embajada a Jerusalén. Durante el anuncio inicial en febrero de 2024, Hamás declaró que esta medida constituía «una infracción de los derechos de nuestro pueblo palestino sobre su tierra y una violación de las normas del derecho internacional». El Parlamento Árabe también denunció la declaración de Milei.

En la prensa internacional, los análisis son contrastados. Algunos observadores ven una consolidación del eje político entre Argentina, Israel y EE. UU. Otros se preguntan por las consecuencias de este acercamiento para el equilibrio tradicional de Argentina en sus relaciones internacionales. Un análisis del Buenos Aires Herald señala que Milei actúa «sin especulación política», movido por la convicción personal de que la causa israelí es «justa».

Una nueva era en las relaciones argentino-israelíes

Esta visita se inscribe en una transformación profunda de la política exterior argentina. Antes de Milei, Argentina había oscilado más bien entre la neutralidad y las críticas ocasionales a Israel. El actual presidente ha:

Declarado a Hamás organización terrorista;

Designado a los Guardianes de la Revolución iraníes y a la Fuerza Quds como organizaciones terroristas;

Expulsado al enviado diplomático iraní;

Reactivado los procesos judiciales contra los sospechosos iraníes de los atentados de 1992 y 1994.

A esta lista se añade ahora la alineación con la guerra israelí contra Irán, que Milei asume plenamente a pesar del alto el fuego vigente. Como señala un comentario del Jerusalem Post, Milei «escribe la política exterior a partir de los textos judíos», haciendo de su compromiso un asunto a la vez estratégico y existencial.

Reacciones de los partidos políticos

La visita ha dividido profundamente a la clase política argentina, enfrentando a los aliados del presidente con una oposición cada vez más virulenta.

Apoyo inquebrantable de la coalición gobernante (La Libertad Avanza): Para el partido de Javier Milei, esta visita es una validación de su política exterior y de su lucha ideológica. Las figuras principales del gobierno, entre ellas su hermana y secretaria general Karina Milei, acompañaron al presidente, dando testimonio de un apoyo sin fisuras a este acercamiento estratégico con Israel.

Para el partido de Javier Milei, esta visita es una validación de su política exterior y de su lucha ideológica. Las figuras principales del gobierno, entre ellas su hermana y secretaria general Karina Milei, acompañaron al presidente, dando testimonio de un apoyo sin fisuras a este acercamiento estratégico con Israel. Duras críticas de la oposición: El principal agravio de la oposición, especialmente del peronismo (Partido Justicialista), es la peligrosidad percibida de una alineación tan automática con EE. UU. e Israel. El exministro de Defensa y diputado Agustín Rossi (peronista) declaró que el viaje «profundiza y exagera la alineación automática de Milei con Trump y Netanyahu», prediciendo un «aislamiento político internacional» para Argentina. El Partido Justicialista (PJ) repudió formalmente el respaldo del presidente, acusándole de «negligencia e imprudencia» y pidiéndole que priorice la paz y el diálogo en política exterior.

El principal agravio de la oposición, especialmente del peronismo (Partido Justicialista), es la peligrosidad percibida de una alineación tan automática con EE. UU. e Israel. Condena firme de los partidos de izquierda: Los partidos de la izquierda radical vieron en este viaje una forma de complicidad con lo que califican de crímenes de guerra. Gabriel Solano, dirigente nacional del Partido Obrero, declaró: «Repudio el viaje del presidente Milei a Israel en pleno genocidio que ese Estado está ejecutando en Gaza y Líbano». También denunció que el presidente «introduce a Argentina en la guerra imperialista».

Los partidos de la izquierda radical vieron en este viaje una forma de complicidad con lo que califican de crímenes de guerra. Gabriel Solano, dirigente nacional del Partido Obrero, declaró: «Repudio el viaje del presidente Milei a Israel en pleno genocidio que ese Estado está ejecutando en Gaza y Líbano». También denunció que el presidente «introduce a Argentina en la guerra imperialista». Apoyo de los aliados conservadores: Por el contrario, los aliados tradicionales del gobierno, como el PRO (Propuesta Republicana) del expresidente Mauricio Macri, apoyan generalmente la política exterior de Milei, incluido este viaje, aunque su respaldo público ha sido menos evidente que el de La Libertad Avanza.

Reacciones de la sociedad civil

Más allá de los partidos, la sociedad civil argentina también reaccionó, con voces discordantes que van desde los sindicatos hasta las instituciones religiosas.

Los sindicatos, portavoces del malestar social: La Confederación General del Trabajo (CGT), la principal central sindical, fue una de las voces más críticas, utilizando el viaje para subrayar el contraste entre el fervor internacional de Milei y la crisis interna. El cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, denunció: «El presidente va al Muro de los Lamentos y llora, mientras Argentina atraviesa una situación crítica que viven los jubilados, los discapacitados y la sociedad en su conjunto». Estas críticas se inscriben en un contexto de movilización nacional contra la política económica del gobierno, prevista para el 30 de abril de 2026.

La Confederación General del Trabajo (CGT), la principal central sindical, fue una de las voces más críticas, utilizando el viaje para subrayar el contraste entre el fervor internacional de Milei y la crisis interna. La Iglesia católica, mensajera de paz: La jerarquía católica argentina se distanció de la alineación belicosa del presidente. Durante una concentración en la Plaza de Mayo, el arzobispo Jorge García Cuerva rezó por la paz mundial, recordando que «la guerra no resuelve nada». Este gesto simbólico fue interpretado como una respuesta humanista a la agenda de política exterior del ejecutivo.

La jerarquía católica argentina se distanció de la alineación belicosa del presidente. Durante una concentración en la Plaza de Mayo, el arzobispo Jorge García Cuerva rezó por la paz mundial, recordando que «la guerra no resuelve nada». Este gesto simbólico fue interpretado como una respuesta humanista a la agenda de política exterior del ejecutivo. La comunidad judía argentina: Las reacciones en el seno de la comunidad judía, de unos 250.000 miembros, son diversas. La dirección de la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas), la principal organización política de la comunidad, acogió con satisfacción el apoyo inquebrantable del presidente contra el antisemitismo y su compromiso con la memoria de los atentados de 1992 y 1994. Sin embargo, una parte de la comunidad es más reservada, incluso crítica, temiendo que esta alineación pueda debilitar la seguridad de las instituciones judías en Argentina y perjudicar la búsqueda de justicia para los antiguos atentados, al complicar las relaciones con actores regionales.

Las reacciones en el seno de la comunidad judía, de unos 250.000 miembros, son diversas.

Conclusión

El viaje de Javier Milei a Israel ha cristalizado las divisiones argentinas. Sus partidarios ven en él una postura moral y estratégica necesaria, mientras que sus detractores denuncian una alineación ideológica peligrosa, perjudicial para los intereses nacionales y desconectada de las urgencias sociales y económicas del país.

*Fuente: Faustotounsi