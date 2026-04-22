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22 Abr 2026

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«El plan de las élites es el Gran Israel: Van a desalojar a las petromonarquías»

por Alberto Iturralde (España)

7 mins atrás 1 min lectura

«El plan de las élites es el Gran Israel: Van a desalojar a las petromonarquías»
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22 de abril de 2026

Análisis profundo de la situación en Oriente Medio y los mercados financieros con Alberto Iturralde, responsable de operativa DAX.

En esta entrevista, Iturralde explica por qué las élites globalistas buscan un conflicto entre Irán y los países del Golfo para rediseñar el mapa regional y favorecer el proyecto del «Gran Israel». Analizamos la postura de Donald Trump frente al estrecho de Ormuz y su papel en la política estadounidense.

En clave de mercados, Iturralde señala por qué el S&P 500 seguirá marcando máximos gracias al sector software y la inteligencia artificial, advirtiendo sobre el peligro de las próximas salidas a bolsa de empresas como OpenAI y las divisiones de Elon Musk. ¿Es Kevin Warsh realmente independiente?

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Etiquetas #alberto iturralde #ee.uu. #gran israel #inteligencia artificial #israel #netanyahu #petroleo #petromonarquias #sionismo
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