Irán y la necesidad de retomar la iniciativa militar 

Imagen superior: Irán posee una cantidad desconocida de instalaciones subterráneas para sus misiles. La profundidad es tal que las haces indestructibles para el tipo de misiles que poseen los EE.UU. Ver video más abajo

22 de abril de 2026

Irán debería dejar de jugar el juego de EE. UU. El juego de la tregua únicamente le está dando espacio al enemigo para poder recomponerse y frenar la caída de los mercados.

Irán debe apartarse del juego de EE. UU. y aprovechar la debilidad del enemigo; el agotamiento del enemigo debe ser aprovechado, tanto de EE. UU. como de Israel.

La tregua únicamente está permitiendo que el enemigo vuelva a estar listo para la nueva batalla después de su humillante derrota.

Jugar el juego de la tregua permitiría a EE. UU.–Israel estudiar los puntos débiles de Irán. Y lo más probable es que EE. UU–Israel vuelvan a atacar utilizando el mismo esquema de aniquilar a sus líderes más prominentes para poder nuevamente intentar desequilibrar el aparato político-militar de Irán.

Irán debe volver a reabrir las heridas del enemigo que ya estaban ensangrentadas.

Retomar la iniciativa militar significaría en la práctica que el agresor no tenga tiempo para estudiar al que ha de agredir y pueda estar ocupado, desgastándose, sin oportunidad de recuperarse.

Irán junto a la resistencia (Líbano–Irak–Yemen) no deben darle respiro al enemigo. Deben enfocarse en el principal objetivo: expulsar la presencia militar de EE. UU. en la región. Expulsado EE. UU. de la región, sería más factible ver derrotado a Israel y poder recomponer la seguridad en la región a manos, esta vez, de Irán.

Quizá Irán no pueda llegar a un acuerdo con EE. UU., pero sí probablemente podría llegar a un acuerdo con Israel, ya que permanece en la zona y, en algún momento, también tendrá que abandonar la contienda.

Se puede entender la posición defensiva de Irán, de no caer en la trampa del agresor; que el tiempo sigue estando a su favor… Pero la tregua del agresor lo único que está permitiendo es poder recomponer su aparato defensivo y ofensivo–ejecutor.

El enemigo tiene el control de la tregua, ¿por qué no tener el control de la ofensiva? ¿Por qué no responder militarmente al asedio estadounidense?

El tiempo puede estar jugando actualmente a favor de Irán, con respecto a la crisis de los mercados, pero también puede que esté jugando a favor de EE. UU.–Israel, con respecto a volver a estabilizar su debilitado aparato militar.

El término de la tregua es la oportunidad que tiene Irán para seguir debilitando al agresor.

-El autor, Níkolas Stolpkin, es analista internacional – Geopolítica – Crítica – Opinión – Pensamiento

https://stolpkin.net/

Substack Stolpkin

X @NStolpkin

Telegram NStolpkin

Instagram NStolpkin

Más sobre el tema: