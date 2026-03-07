Desde Miami, Trump amenaza: “Cuba vive sus últimos momentos”
por piensaChile
5 horas atrás 1 min lectura
07 de marzo de 2026
“Cuba vive sus últimos momentos”, dice Trump en cumbre Escudo de las Américas
Miami. El presidente estadunidense, Donald Trump, afirmó este sábado que Cuba «vive sus últimos momentos», durante la cumbre Escudo de las Américas, en Doral, Florida, a la que invitó a una docena de líderes de derecha para abordar la lucha contra los cárteles en el continente.
«Cuba está en sus últimos momentos de vida tal como es», declaró el mandatario. «Están al final del camino. No tienen dinero, no tienen petróleo. Tienen una mala filosofía y un mal régimen que lleva ahí demasiado tiempo», añadió.
Trump reiteró asimismo que el gobierno comunista de La Habana estaba «negociando» con el secretario de Estado, Marco Rubio, y él mismo, sin dar más detalles.
Tras el secuestro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por fuerzas estadunidenses a principios de enero, Caracas suspendió los suministros de petróleo a su aliada Cuba, por exigencia del magnate.
El bloqueo energético impuesto de facto por Washington a Cuba, donde no ha entrado ningún petrolero desde el 9 de enero, ha agravado la larga crisis económica y los apagones recurrentes que afronta la población.
*Fuente: LaJornada
Irán: Un ataque de EE.UU. impactó contra la escuela primaria de Minab, y provocó la muerte de más de 168 niñas
por Medios Internacionales
7 horas atrás
07 de marzo de 2026 Imágenes por satélite atribuyen a EE.UU. el bombardeo en un colegio iraní que dejó 170 muertos ( ABC) La ofensiva también alcanzó el sur…
¡Manifiesto por la libertad de los Presos Políticos Saharauis!
por Luis Portillo Pasqual del Riquelme (España)
5 días atrás
02 de marzo de 2026
Se cumplen ahora cinco años desde que los integrantes del Movimiento por los Presos Políticos Saharauis (MPPS) en cárceles marroquíes, y cuantas personas solidarias lo desean, nos concentramos aquí, en la Plaza de la Provincia, en Madrid, ante la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, todos los lunes, para exigir que el Gobierno de España reclame la puesta en libertad de los presos políticos saharauis.
El Sionismo une a Kast y Zaliasnik
por Pablo Jofré Leal (Chile)
6 días atrás
01 de marzo de 2026
La designación del abogado Gabriel Zaliasnik como embajador de Chile ante los territorios palestinos ocupados revela más que un simple nombramiento diplomático. Expone la convergencia política e ideológica entre el presidente electo José Antonio Kast y uno de los principales defensores del sionismo en Chile.
