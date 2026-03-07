Articulos recientes

Al navegar en nuestro sitio, aceptas el uso de cookies para fines estadísticos.
Ok, comprendido!
07 Mar 2026

Noticias

Colonialismo, Cuba, Fascismo, Imperialismo, No a la guerra, Socialismo

Desde Miami, Trump amenaza: “Cuba vive sus últimos momentos”

por piensaChile

5 horas atrás 1 min lectura

Desde Miami, Trump amenaza: “Cuba vive sus últimos momentos”
Compartir:

07 de marzo de 2026

“Cuba vive sus últimos momentos”, dice Trump en cumbre Escudo de las Américas

07 de marzo de 2026 11:59

Miami. El presidente estadunidense, Donald Trump, afirmó este sábado que Cuba «vive sus últimos momentos», durante la cumbre Escudo de las Américas, en Doral, Florida, a la que invitó a una docena de líderes de derecha para abordar la lucha contra los cárteles en el continente.

«Cuba está en sus últimos momentos de vida tal como es», declaró el mandatario. «Están al final del camino. No tienen dinero, no tienen petróleo. Tienen una mala filosofía y un mal régimen que lleva ahí demasiado tiempo», añadió.

Trump reiteró asimismo que el gobierno comunista de La Habana estaba «negociando» con el secretario de Estado, Marco Rubio, y él mismo, sin dar más detalles.

Tras el secuestro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por fuerzas estadunidenses a principios de enero, Caracas suspendió los suministros de petróleo a su aliada Cuba, por exigencia del magnate.

El bloqueo energético impuesto de facto por Washington a Cuba, donde no ha entrado ningún petrolero desde el 9 de enero, ha agravado la larga crisis económica y los apagones recurrentes que afronta la población.

*Fuente: LaJornada

Más sobre el tema:

https://piensachile.com/2026/03/06/no-a-la-asfixia-economica-de-cuba/

Compartir:
Etiquetas #amenaza de guerra #amenazas a cuba #cuba resiste #trump
Colonialismo, Cuba, Fascismo, Imperialismo, No a la guerra, Socialismo...

Desde Miami, Trump amenaza: “Cuba vive sus últimos momentos”

Colonialismo, EE.UU., No a la guerra, Opinión

Miami, 7 de marzo de 2026: Cumbre de Yanaconas

Artículos Relacionados

Deja una respuesta

Archivos

Categorías

WordPress Theme built by Shufflehound. piensaChile © Copyright 2021. All rights reserved.