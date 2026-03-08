08 de marzo de 2026

La ruptura de Occidente con sus “valores” es mucho más profunda de lo que pensábamos. Todo un hábitat de élites de psicópatas sin rendición de cuentas dirige la mayor potencia militar de la historia humana y está decidida a destruir a sus enemigos, tanto internos como externos. El exministro de Asuntos Exteriores maltés Evarist Bartolo se une a mí para debatirlo.

00:00:00 Apertura y debate sobre la ruptura

00:00:48 Archivos Epstein y hábitat oligárquico

00:04:27 La desigualdad alimenta el estado de guerra

00:08:27 Plutocracia y consecuencias de Citizens United

00:12:06 Lógica imperial y guerras de soberanía

00:18:54 Tensión con Irán y trampa de disuasión

00:31:35 Construir una opinión pública contra la guerra

00:34:23 Descolonizar Occidente y migración

00:44:31 Destino compartido y conclusiones finales