08 Mar 2026

Todo un hábitat de élites de psicópatas, sin rendición de cuentas, dirige la mayor potencia militar de la historia humana

por Pascal Lottaz - Evarist Bartolo

1 hora atrás 1 min lectura

Todo un hábitat de élites de psicópatas, sin rendición de cuentas, dirige la mayor potencia militar de la historia humana
08 de marzo de 2026

La ruptura de Occidente con sus “valores” es mucho más profunda de lo que pensábamos. Todo un hábitat de élites de psicópatas sin rendición de cuentas dirige la mayor potencia militar de la historia humana y está decidida a destruir a sus enemigos, tanto internos como externos. El exministro de Asuntos Exteriores maltés Evarist Bartolo se une a mí para debatirlo.

00:00:00 Apertura y debate sobre la ruptura
00:00:48 Archivos Epstein y hábitat oligárquico
00:04:27 La desigualdad alimenta el estado de guerra
00:08:27 Plutocracia y consecuencias de Citizens United
00:12:06 Lógica imperial y guerras de soberanía
00:18:54 Tensión con Irán y trampa de disuasión
00:31:35 Construir una opinión pública contra la guerra
00:34:23 Descolonizar Occidente y migración
00:44:31 Destino compartido y conclusiones finales

