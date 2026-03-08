Articulos recientes

08 Mar 2026

Noticias

Cultura, Derechos de la mujer, Mujeres

Si Dios fuera mujer

por Mario Benedetti (Uruguay)

7 mins atrás 1 min lectura

Si Dios fuera mujer
08 de marzo de 2026

Un saludo cariñoso y agradecido a todas las mujeres del mundo, en el
Día Internacional de la Mujer
Redacción de piensaChile

¿Y si Dios fuera mujer?
pregunta Juan sin inmutarse,
vaya, vaya si Dios fuera mujer
es posible que agnósticos y ateos
no dijéramos no con la cabeza
y dijéramos sí con las entrañas.

Tal vez nos acercáramos a su divina desnudez
para besar sus pies no de bronce,
su pubis no de piedra,
sus pechos no de mármol,
sus labios no de yeso.

Si Dios fuera mujer la abrazaríamos
para arrancarla de su lontananza
y no habría que jurar
hasta que la muerte nos separe
ya que sería inmortal por antonomasia
y en vez de transmitirnos SIDA o pánico
nos contagiaría su inmortalidad.

Si Dios fuera mujer no se instalaría
lejana en el reino de los cielos,
sino que nos aguardaría en el zaguán del infierno,
con sus brazos no cerrados,
su rosa no de plástico
y su amor no de ángeles.

Ay Dios mío, Dios mío
si hasta siempre y desde siempre
fueras una mujer
qué lindo escándalo sería,
qué venturosa, espléndida, imposible,
prodigiosa blasfemia.

blank

Cultura, Derechos de la mujer, Mujeres

Si Dios fuera mujer

Análisis, Corrupcion, Delincuencia, Derechos Humanos, Internacional

Todo un hábitat de élites de psicópatas, sin rendición de cuentas, dirige la mayor potencia militar de la historia humana

