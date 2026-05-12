Documental «El evangelio de la revolución», del director François-Xavier Drouet. Domingo 17 de mayo

12 de mayo de 2026

Renca, Santiago, Chile, 17 de mayo de 2026, documental «El evangelio de la revolución», sobre la Teología de la Liberación

Cuándo: Domingo 17 de mayo

Hora: 16:00 horas

Lugar: La Marquesita 3962, Sede Vecinal de la Población Luis Emilio Recabarren

Comuna: Renca (por Avda. Domingo Santa María, antes de la Plaza de Renca, detrás del supermercado Santa Isabel)

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Documental «El evangelio de la revolución».

El documental de François-Xavier Drouet (La chasse au Snark, 2013; Le temps des forêts, 2018) busca en los orígenes de la Teología de la Liberación.

«El Evangelio de la Revolución» (2024), dirigido por François-Xavier Drouet, es el primer documental histórico sobre la Teología de la Liberación y el compromiso de los cristianos en las luchas revolucionarias en América Latina, en el siglo XX. Explora el surgimiento, desarrollo y que pasa en la actualidad, con la Teología de la Liberación.

En «El Evangelio de la Revolución», el director va haciendo un contraste entre lo que fue la Teología de la Liberación en sus orígenes y su situación actual. Para ello recurre a material de archivo y múltiples testimonios de sacerdotes, monjas, catequistas y protagonistas de esos tiempos; además de entrevistas a algunos sobrevivientes.

Narra cómo miles de cristianos comprometidos lucharon por la justicia social y contra dictaduras, buscando construir el «Reino de Dios» en la tierra.

Algunos aspectos claves del documental.

Temática: Examina la unión entre fe cristiana y compromiso político revolucionario en Brasil, El Salvador, Nicaragua y México.

Enfoque: Combina imágenes de archivo con testimonios de supervivientes, muchos ya mayores, que resisten y mantienen sus ideales.

Contexto: Desafía la noción de la religión como «opio del pueblo», destacando a religiosos que arriesgaron sus vidas por los pobres.

Estreno en Chile: Tuvo exhibiciones destacadas en abril de 2026, incluyendo el estreno el 14 de abril en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, y se presentó luego en diversos sitios de memoria, enfocado en el contexto de la dictadura civil-militar.

Producción: Es una obra francesa de 116 minutos que busca rescatar la memoria de este movimiento.

El documental se presenta como una reflexión sobre la vigencia de esta visión, sus principios y valores, en los desafíos actuales y un homenaje a quienes lucharon, por un cambio estructural desde su fe.

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