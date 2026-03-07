Miami, 7 de marzo de 2026: Cumbre de Yanaconas
por Pablo Jofré Leal (Chile)
5 horas atrás 1 min lectura
7 marzo, 2026
Miami se transformó en el punto de encuentro de la nueva derecha latinoamericana. Allí, entre saludos salameros y retóricas farsantes, el presidente electo José Kast se sumó a un grupo de mandatarios más preocupados de agradar a Washington que de defender la soberanía de sus propios países.
Desde Miami, Trump amenaza: “Cuba vive sus últimos momentos”
por piensaChile
4 horas atrás
07 de marzo de 2026
El presidente estadunidense, Donald Trump, afirmó este sábado que Cuba «vive sus últimos momentos», durante la cumbre Escudo de las Américas, en Doral, Florida, a la que invitó a una docena de líderes de derecha para abordar la lucha contra los cárteles en el continente.
Irán: Un ataque de EE.UU. impactó contra la escuela primaria de Minab, y provocó la muerte de más de 168 niñas
por Medios Internacionales
7 horas atrás
07 de marzo de 2026 Imágenes por satélite atribuyen a EE.UU. el bombardeo en un colegio iraní que dejó 170 muertos ( ABC) La ofensiva también alcanzó el sur…
¡Manifiesto por la libertad de los Presos Políticos Saharauis!
por Luis Portillo Pasqual del Riquelme (España)
5 días atrás
02 de marzo de 2026
Se cumplen ahora cinco años desde que los integrantes del Movimiento por los Presos Políticos Saharauis (MPPS) en cárceles marroquíes, y cuantas personas solidarias lo desean, nos concentramos aquí, en la Plaza de la Provincia, en Madrid, ante la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, todos los lunes, para exigir que el Gobierno de España reclame la puesta en libertad de los presos políticos saharauis.
El Sionismo une a Kast y Zaliasnik
por Pablo Jofré Leal (Chile)
6 días atrás
01 de marzo de 2026
La designación del abogado Gabriel Zaliasnik como embajador de Chile ante los territorios palestinos ocupados revela más que un simple nombramiento diplomático. Expone la convergencia política e ideológica entre el presidente electo José Antonio Kast y uno de los principales defensores del sionismo en Chile.
