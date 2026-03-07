Articulos recientes

07 Mar 2026

Miami, 7 de marzo de 2026: Cumbre de Yanaconas

por Pablo Jofré Leal (Chile)

7 marzo, 2026
Miami se transformó en el punto de encuentro de la nueva derecha latinoamericana. Allí, entre saludos salameros y retóricas farsantes, el presidente electo José Kast se sumó a un grupo de mandatarios más preocupados de agradar a Washington que de defender la soberanía de sus propios países.

*El autor, Pablo Jofré Leal, es periodista y analista internacional
Desde Miami, Trump amenaza: “Cuba vive sus últimos momentos”

Irán: Un ataque de EE.UU. impactó contra la escuela primaria de Minab, y provocó la muerte de más de 168 niñas

