Miami, 7 de marzo de 2026: Cumbre de Yanaconas

7 marzo, 2026

Miami se transformó en el punto de encuentro de la nueva derecha latinoamericana. Allí, entre saludos salameros y retóricas farsantes, el presidente electo José Kast se sumó a un grupo de mandatarios más preocupados de agradar a Washington que de defender la soberanía de sus propios países.

