Irán: Un ataque de EE.UU. impactó contra la escuela primaria de Minab, y provocó la muerte de más de 168 niñas

07 de marzo de 2026

Imágenes por satélite atribuyen a EE.UU. el bombardeo en un colegio iraní que dejó 170 muertos ( ABC) La ofensiva también alcanzó el sur del país. Un ataque impactó contra la escuela primaria Shajareh Tayebeh, en la ciudad de Minab, y provocó la muerte de más de 168 personas, la mayoría niños que habían acudido, como cualquier otro día, a clase. Dado que el sábado marca el inicio de la semana laboral iraní, alumnos y profesores se encontraban en el aula en el momento del ataque.

Fue de EU bombardeo que asesinó a 168 niñas en escuela iraní

07 de marzo de 2026 08:10

París. El alto comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Volker Türk, pidió ayer que la investigación de Estados Unidos sobre el bombardeo contra una escuela de Minab, en el sur de Irán, sea “rápida” y con “total transparencia”; al mismo tiempo, investigadores militares estadunidenses señalaron que Washington sería responsable del embate, reportaron varios medios de comunicación.

“Necesitamos que esto ocurra (la averiguación) muy rápidamente y también debemos asegurarnos de que haya rendición de cuentas y reparación para las víctimas”, dijo Türk a periodistas en Ginebra.

Basándose en imágenes de satélite, publicaciones en redes y videos verificados, el New York Times informó antier que la ofensiva ocurrió en momentos en que se atacó una base naval adyacente del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica.

Indicios apuntan a que EU es el responsable

Declaraciones oficiales de que las fuerzas estadunidenses atacaban objetivos navales cerca del estrecho de Ormuz, cerca de la base iraní, “sugieren que lo más probable es que hayan sido ellas quienes efectuaron el ataque”, afirmó el rotativo, tras señalar que la investigación descartó que hubiera sido un misil iraní.

Reuters informó, citando a dos funcionarios estadunidenses, que los investigadores militares creían que era probable que las fuerzas estadunidenses fueran responsables de la embestida contra la escuela, pero aún no habían llegado a una conclusión definitiva; además, la agencia no pudo determinar cuánto tiempo durarían las pesquisas ni qué pruebas buscan los investigadores estadunidenses antes de que se pueda completar la evaluación.

Asimismo, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, reconoció ante el Congreso que el ejército estaba averiguando el incidente; en tanto, la Casa Blanca no hizo comentarios directos sobre las indagatorias, pero la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, indicó: “Aunque el Departamento de Guerra está investigando actualmente este asunto, el régimen iraní ataca a civiles y niños”.

“Duro recordatorio de la brutalidad”

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) denunció que el asesinato de niños en Irán es “un duro recordatorio de la brutalidad de la guerra y la violencia contra la infancia. Unos 180 niños y niñas muertos y muchos más heridos”.

Entre las víctimas, agregó, “se encuentran 168 niñas que perdieron la vida cuando un ataque alcanzó el 28 de febrero la escuela primaria femenina Shajaré Tayebé, en Minab, en horario escolar”. Las informaciones indican que la mayoría de las víctimas eran alumnas de entre 7 y 12 años, además de que “12 niños murieron en otras escuelas de cinco lugares diferentes de Irán”.

El organismo apuntó que “al menos 20 escuelas y 10 hospitales han resultado dañados en Irán, lo que ha interrumpido el acceso de los niños a la educación y a servicios de salud esenciales”. También reclamó a las partes en conflicto que “cumplan con sus obligaciones en virtud del derecho internacional y garanticen la protección de los civiles”.

