“El mundo sólo tiene dos bandos: los opresores y los oprimidos»

Imagen superior: Thomas Sankara fue un oficial del ejército de Alto Volta, hoy Burkina Faso. Apoyado por otros oficiales, tomo el poder el año 1983, iniciando un proceso de transformación social que logró movilizar a la enorme mayoría de su pueblo tras el desarrollo del país y más justicia social. Murió asesinado en 1983 por un comando organizado y financiado por Francia. Ibrahim Traoré trata hoy de avanzar por la huella y las enseñanzas que dejó el comandante Sankara.

07 de marzo de 2026

“El mundo solo tiene dos bandos: los opresores y los oprimidos. El espíritu de Sankara sigue vivo. Todo comienza con un cambio de mentalidad: ahí empieza la revolución. La burguesía es quien oprime y se asocia con el imperialismo”.

— Ibrahim Traoré, Presidente de Burkina Faso.

Hace apenas unos días, Traoré sobrevivió a un intento de golpe de Estado. Según diversos reportes, mercenarios se preparaban para asesinar al presidente y a su gobierno. Analistas africanos señalan a Francia como posible actor detrás de la operación.

Desde la ruptura con la tutela francesa, Burkina Faso ha iniciado un giro estratégico. Entre sus principales logros y acciones se incluyen:

Soberanía y Seguridad: Expulsó a las fuerzas militares francesas, prohibió medios franceses y redirigió la alianza militar hacia Rusia. Reclutó a unos 50,000 «Voluntarios para la Defensa de la Patria» para combatir grupos yihadistas.

Economía y Recursos: Inició la construcción de la primera refinería de oro del país para procesar localmente el mineral. Nacionalizó la gestión de algunas minas y prohibió la importación de ropa usada para impulsar la industria textil local.

Agricultura y Desarrollo: Impulsó la producción agrícola, logrando aumentos significativos en mijo y arroz entre 2022 y 2024, con el objetivo de lograr la autosuficiencia alimentaria. Se ha iniciado la construcción de nuevas infraestructuras, como el aeropuerto de Uagadugú-Donsin.

Política Interior: Se destaca por su austeridad (bajó su sueldo y el de sus ministros) y ha fomentado el empoderamiento de la mujer en el gobierno. Ha promovido una ideología antiimperialista similar a la de Thomas Sankara, renombrando lugares emblemáticos.

Thomas Sankara tomó el poder del entonces Alto Volta en 1983, cuando contaba con 33 años, en virtud de un golpe de Estado apoyado por grandes capas de la población. Su objetivo era eliminar la corrupción y el predominio de la expotencia colonial francesa.​ Inmediatamente lanzó el programa de cambio social y económico más ambicioso jamás intentado en el continente africano. Para simbolizar esta nueva autonomía y renacimiento, renombró al país de Alto Volta a Burkina Faso —«el país de los hombres íntegros»—. Su política exterior se centró en el antiimperialismo. Durante su gobierno trató de evitar toda la ayuda exterior, impulsando la reducción de la llamada «deuda odiosa» y nacionalizando todas las tierras y riquezas minerales, para evitar el poder y la influencia del FMI y del Banco Mundial sobre su nación. Sus políticas nacionales se centraron en prevenir la hambruna con una autosuficiencia agraria y una reforma agraria, dio prioridad a la educación con una campaña nacional de alfabetización y promovió la salud pública con la vacunación de 2,5 millones de niños contra la meningitis, la fiebre amarilla y el sarampión.​ Otros componentes de su agenda nacional incluían la plantación de más de diez millones de árboles para poner fin a la creciente desertificación del Sahel, la duplicación de la producción de trigo debido a la redistribución de la tierra de los terratenientes feudales a los campesinos, la suspensión de los impuestos rurales y las rentas nacionales, y el establecimiento de un ambicioso programa de construcción de ferrocarriles y carreteras para «unir a la nación»

Murió asesinado el 15 de octubre 1987, en una acción organizada y financiada por Francia.