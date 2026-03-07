¿Dónde quedó la defensa de la “Libertad de expresión”, “Libre Mercado”, “Soberanía”, que tanto suelen (o solían) defender?

07 de marzo de 2026

¿“Libertad de expresión”? ¿“Libre Mercado”? ¿“Soberanía”?… Salvo el poder, todo es ilusión

El Bloque Capitalista Occidental, comandado por EE. UU., pareciera haber quemado todas las embarcaciones con las cuales gustaba navegar, llámese “libertad”, “democracia”, “libertad de expresión”, “libre mercado”, “soberanía”, etc.

Lo que estamos viendo ahora en el mundo es una reiterada confirmación de lo anterior.

Si bien, antes de la Operación Militar Especial (SVO) en Ucrania, EE. UU. e Israel daban muestras, de vez en cuando, de salirse del carril para luego volver a encarrilarse, sería a partir del asunto Ucrania que definitivamente se habrían de salir del carril.

¿Qué se vio a partir de la SVO en Ucrania? Claramente vimos a una Europa obediente a los intereses de EE. UU. que trataba de complacer en todo a EE. UU.

Si bien Ucrania no pertenecía a la Unión Europea ni a la OTAN, no sería impedimento para “sacrificarlo todo” por dicho país.

Si antes del asunto Ucrania no se podía ver la dependencia (política-militar-económica) de Europa a EE.UU., sería “después de Ucrania” que se pudo ver de mejor manera dicha dependencia.

Se pudo observar que las principales potencias de la Unión Europea no tenían independencia para actuar. Todos, o la mayor parte de los países de la Unión Europea, se alinearon a los intereses de EE. UU. Todo lo que hiciera EE. UU. en contra de los intereses de Rusia, tarde o temprano la Unión Europea lo tenía que replicar. Si EE. UU. enviaba armas a Ucrania, la Unión Europea lo hacía también. Si EE. UU. censuraba a medios informativos rusos calificándolos de “propaganda rusa”, la Unión Europea lo hacía también, etc.

¿Vimos, acaso, el envío de armas a la resistencia palestina, por parte de la Unión Europea, así como lo podían hacer con Ucrania? ¿Por qué la Unión Europea enviaba armas a Ucrania, muy animadamente, y no las enviaba también a la resistencia palestina, a un escenario mucho peor? Todos vimos cómo la Unión Europea condenaba al “invasor” (Rusia) y, al mismo tiempo, condenaba al “agresor” (al agresor de Israel). En uno se materializaba la ayuda económica-militar y, en otro, únicamente quedaba en palabras condenatorias, o una que otra “ayuda humanitaria” quizá.

Vemos, pues, que la soberanía o independencia de los países de la Unión Europea, desaparecía al ponerse al servicio de los intereses de EE. UU., y vemos que, al igual que EE. UU., le declaran la guerra a la “libertad de expresión”, suprimiendo a canales de información rusos en territorio europeo (RT, Sputnik).

Entonces… ¿Dónde quedaba aquello de la “Libertad de expresión” o la “Libertad de prensa” que tanto suelen (o solían) defender en sus propias “democracias”?

A estas alturas, nos debería quedar muy claro que los Grandes Medios de Comunicación son estructuras que sirven de vocería de las grandes estructuras del Poder. Los palestinos son “terroristas”, los israelíes son las “víctimas”; los rusos son “invasores”, los ucranianos son las “víctimas”; los iraníes están “cerca de fabricar bombas nucleares”, los israelíes tienen “derecho a la legítima defensa” …

¿Qué se puede observar a partir del sabotaje al Nord Stream 2 en 2022, un proyecto ruso que había de beneficiar a Alemania y que, según EE. UU. lo había de “perjudicar”? Podemos observar que aquello del “Libre Mercado” era una ilusión que únicamente servía si podía beneficiar a los intereses de EE. UU., de lo contrario, se daba por terminado todo aquello.

Pero si la soberanía y la independencia de los países de la Unión Europea estaban en el ojo crítico a partir del asunto Ucrania, sería a partir del caso reciente de Venezuela que el mundo supo que el respeto a la “soberanía” es simplemente una ilusión que podría terminar si se ven afectado los intereses de EE. UU.

El imperio norteamericano les haría saber si se ha salido del corral, dispuesto dentro de su propio “patio trasero”. Si ahora te sales del corral, significa que tendrás problemas.

¿Qué pasó ahora último con España y su negativa a prestar sus bases militares a EE. UU. para atacar a Irán? ¿Cuál fue la respuesta de Donald Trump, presidente de EE. UU.? ¿En qué habrá de quedar todo aquello?

América Latina, quizá a partir de la caída de la Unión Soviética (1991), tuvo cierto espacio de “libertad” para poder asociarse con quienes querían, pero la actual efervescencia china en el continente latinoamericano llegaría a su fin con la reciente intervención de EE. UU. en Venezuela y el secuestro de su presidente, Nicolás Maduro.

¿Qué podemos observar hoy en Venezuela? Pues vemos a un país obediente que, después de que lo agredieran militarmente y secuestraran a su presidente, dejó de darles problemas a EE. UU. y hoy son presentados como “socios” y “amigos”.

Ahora ha sucedido lo de Irán, con ciertas similitudes con Venezuela.

Pero EE. UU. e Israel parecieran haber calculado mal, porque la impresión general que da es que el conflicto estaría lejos de terminar, y que más bien estaría cerca de estimular más brasas en la región.

Y es que aquí, a EE. UU. e Israel se les olvidó un gran detalle: atacaron a un país de mayoría musulmana (chiíta), cuando Irán está rodeado de países musulmanes.

Y algo que siempre ha unido poderosamente a las masas, ha sido la política y la religión.

Si en Venezuela no hubo gran movimiento telúrico por una agresión imperialista, fue porque en América Latina las masas no tienen un fuerte vínculo que las una, como en otros tiempos pudo ser la política con fuerte influencia en la revolución cubana.

Hoy la izquierda latinoamericana prácticamente no existe. En cambio, en la región del Medio Oriente hay un fuerte vínculo que une poderosamente a las masas, y esa es la religión: el islam.

EE,UU. e Israel cometieron un grave error al agredir a Irán, una tierra con aproximadamente 90 millones de musulmanes y en medio de tierras históricamente islámicas.

¿Qué podría hacer Irán para obtener más apoyo del mundo islámico? Pues lo más probable es que se intente convencer de que EE. UU. e Israel desean destruir el islam a nivel general.

Porque, queramos o no, el mayor capital de Medio Oriente es el islam. Y no necesitan la ayuda ni de Rusia ni de China. A pesar de que Irán sea un miembro activo de los BRICS y que su caída podría perjudicar más a China.

¿Por qué se cree que la guerra en Irán podría salir de sus límites y abarcar muchas más regiones? Y es porque el islam está presente a sus alrededores.

Por lo tanto, el mundo musulmán podría tener una oportunidad histórica, si es que se levantara contra los intereses de EE. UU.: sacar sus bases militares de la región y tratar de dar por terminado el proyecto de Israel.

Para cumplir dichos objetivos, el mundo musulmán podría intensificar los ataques defensivos y pasar a la ofensiva ilimitada contra los intereses de EE. UU. e Israel hasta eliminar su presencia en la región. ¿Podría ser factible? ¿Estamos ante una utopía? ¿Qué pasaría si los gobernantes serviles a los intereses de EE. UU. e Israel fueran sacados por las masas populares islamistas o si no le dieran tregua ni respiro al Estado de Israel hasta que quedara vacío de “israelíes”? ¿Podría haber una “Primavera Islámica” en la región?

Irán tiene cierta ventaja frente a sus enemigos: gastan menos, pero afectan más. Mientras EE. UU. e Israel gastan millonadas en armamentos, las nuevas tecnologías militares, tales como los drones y los misiles hipersónicos, ponen a Irán a la vanguardia.

Israel es como un portaaviones de EE. UU. en la región (como lo son Alemania en Europa y Japón en Asia). Sin Israel, la presencia estadounidense en la región no tendría razón de ser. La existencia de Israel es el mejor pretexto de EE. UU. para poder permanecer continuamente en la región.

Los países musulmanes del Golfo, doblegados a los intereses de EE. UU., podrían entender hoy que están pagando su sumisión al imperialismo, al permitir tener bases militares norteamericanas en sus territorios. E Irán simplemente está dando el ejemplo de lo contrario.

El mundo islámico no puede albergar bases militares extranjeras en sus territorios. ¿Acaso puede haber bases militares de Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Kuwait, Omán, dentro del territorio de EE. UU.? ¿Hemos sabido de alguna base militar francesa, alemana o británica en territorio norteamericano? ¿Hemos sabido alguna vez de alguna base militar de algún país latinoamericano dentro del territorio estadounidense? ¿Cuántas bases militares de países extranjeros posee el territorio de EE. UU.?

EE.UU. e Israel han declarado la guerra contra el islam al agredir a Irán y al asesinar a su líder supremo el ayatolá Alí Jamenei. Esa es la traducción a la que muchos habrán de llegar. Y si la OTAN se adhiriera en algún momento, el conflicto podría adquirir otros ribetes: “Occidente está en guerra contra el islam”. El mundo musulmán difícilmente podría quedar indiferente y podría terminar por preguntarse: ¿queremos un mundo musulmán soberano e independiente o un mundo musulmán vasallo y sumiso a los intereses de potencias extranjeras?

https://stolpkin.net/

Níkolas Stolpkin