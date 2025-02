CEO de DeepSeek: «creamos nuestra IA basándonos en desarrollos soviéticos de 1985»

Imagen superior. El hombre de lentes, con dos mechones de cabellos cayendo sobre su frente, justo en la puerta, es el académico soviético Viktor Glushkov

12 de febrero de 2025

Cuando todo hacía pensar que EE.UU. tenía la delantera, muy por delante de China en el terreno de la Inteligencia Artificial (IA), apareció DeepSeek y provocó un terremoto. los valores de las acciones de los grandes empresas gringas en la bolsa cayeron de una forma que produjo pánico en muchos.

El lunes 20 de enero Trump anunció, con bombos y platillos su proyecto estrella: «Stargate«. Una inversión de US$ 500.000.000.000. Por si no puede leer ese número, se lo escribimos: ¡Quinientos mil millones de dólares!

Pasados apenas unos días de ese lanzamiento de Trump, un sistema de IA de fabricación china aparece en el mercado y provoca una avalancha de millones de descargas, pues es de código abierto y gratis. Mientras los grande de la IT gringa hastan miles de millones en desarrollos, DeepSeek habría sido desarrollado con menos de 10 millones de dólares.

La noticia que anda dando vueltas en los ámbitos especializados tiene que ver con declaraciones que habría hecho Liang Feng, Director Ejecutivo de DeepSeek. En el transcurso de una entrevista concedida al estadounidense Lex Friedman en su canal de YouTube, Liang Wenfeng habría reconocido que él y su equipo no partieron de cero en sus trabajos de desarrollo:

Por supuesto, que una declaración como esa, nadie con dos dedos de frente se la puede tragar sin más y tiene que preguntarse si ¿Es verdad esta declaración?.

Hemos rastreado en internet buscando verificar esta declaración. Hemos ido a Youtube con el objetivo de aclarar esto. Desgraciadamente no hemos encontrado las imágenes en que Liang Feng afirma esto. Buscando en internet aparecen muchos comentarios apoyando esta afirmación.

Finalmente, hemos ingresado a DeepSeek directamente y le hemos hecho esta consulta:

En el transcurso de una entrevista concedida al estadounidense Lex Friedman en su canal de YouTube, Liang Wenfeng reconoció que no partió de cero en su trabajo de desarrollo y habría dicho: “No voy a mentir, nuestra inteligencia artificial se creó sobre la base de los desarrollos soviéticos, es decir, el sistema OGAS del académico Glushkov”. Wenfeng añadió: “Sin él, nunca habríamos alcanzado a los estadounidenses con su ChatGPT”. ¿Es verdad esta declaración?

Comparación con ChatGPT : ChatGPT y otros modelos de lenguaje avanzados se basan en arquitecturas de redes neuronales y grandes cantidades de datos, tecnologías que no existían en la época de OGAS. Por lo tanto, es exagerado afirmar que sin OGAS no se habría alcanzado a los estadounidenses en este campo.

Si les interesó el perfil de Glushkov, más abajo pueden acceder a un artículo que describe con bastante detalle la vida y el trabajo de este gigante de la ciencia del siglo XX.

Ustedes se preguntarán ¿Cómo llegamos a este tema? Llegamos luego de leer un tweeter de Pepe Escobar:

DEEPSEEK: BACK IN THE USSR

“I won’t lie, our AI was created on the basis of Soviet developments – the OGAS system of Academician Glushkov.»

That comes straight from DeepSeek project manager Liang Wenfeng.

The Soviet code was auctioned off for a paltry $15,000 way back in 1995.… pic.twitter.com/vjEkHVvYS1

— Pepe Escobar (@RealPepeEscobar) February 2, 2025