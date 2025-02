¿Habrá una nueva «Conferencia de Yalta»?

13 de febrero de 2025

La Conferencia de Yalta fue la reunión que mantuvieron antes de terminar la Segunda Guerra Mundial (del 4 al 11 de febrero de 1945) Iósif Stalin, Winston Churchill y Franklin D. Roosevelt, como jefes de Gobierno de la Unión Soviética, del Reino Unido y de Estados Unidos,1​ y que tuvo lugar en el antiguo Palacio Imperial de Livadia, en Yalta (Crimea), Unión Soviética.

En esa Conferencia se tomaron acuerdos claves para la organización que se daría el mundo despues de la derrota de la Alemania nazi.

Hoy, seguramente no va a ser igual, pero tampoco va ser muy distinto. La guerra que ha librado, y sigue librando Rusia, no fue contra Ucrania, sino contra EE.UU., el que ha contado con el apoyo de los 27 estados que componen la Unión Europea.

¿Cómo olvidar esas declaraciones de Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea, diciendo, en abril de 2022, que «Esta guerra se ganará en el campo de batalla.«?

Touched by the resilience, determination and hospitality of @ZelenskyyUA & @Denys_Shmyhal.

I return with a clear to do list:

1. This war will be won on the battlefield. Additional €500 million from the #EPF are underway. Weapon deliveries will be tailored to Ukrainian needs. pic.twitter.com/Jgr61t9FfW

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 9, 2022