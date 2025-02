«Como lo entendí entonces y ahora, el discurso de Putin -en Munich 2007- fue una mano extendida a Occidente»

Artículo publicado originalmente el Lunes 20 de febrero de 2023

Hace dieciséis años, el 10 de febrero de 2007, el Presidente ruso Putin pronunció un discurso histórico en la Conferencia de Seguridad de Munich, una clara declaración de la política exterior rusa posterior a la Guerra Fría, centrada en la necesidad del multilateralismo y la solidaridad internacional. Los principales medios de comunicación no dieron mucha visibilidad al análisis de seguridad de Putin en 2007, y todavía no lo hacen. Sin embargo, vale la pena revisar ese discurso.

En 2007 reconocí las implicaciones del discurso de Putin e incluso distribuí el texto a mis estudiantes en la Escuela Diplomática de Ginebra. A veces distribuyo el discurso de Putin junto con el brillante discurso de graduación del presidente John F. Kennedy en la American University[1] el 10 de junio de 1963, una apelación a la racionalidad que es tan relevante hoy como lo fue entonces. Si todos lo leyeran e implementaran lo que hay allí, no estaríamos en la situación peligrosa y trágica en la que estamos hoy.

Permítanme citar a Kennedy: «mientras defendemos nuestros propios intereses vitales, las potencias nucleares deben evitar esas confrontaciones que llevan a un adversario a elegir entre una retirada humillante o una guerra nuclear. Adoptar ese tipo de curso en la era nuclear sería solo evidencia de la bancarrota de nuestra política, o de un deseo de muerte colectivo para el mundo». [2]

A veces comparto con mis alumnos el artículo publicado en el New York Times por nuestro diplomático por excelencia George F. Kennan, en el que advertía sobre romper nuestra palabra a Rusia expandiendo la OTAN hacia el este, contrariamente a las garantías dadas por nuestro Secretario de Estado James Baker a Mikhail Gorbachev: «¿Por qué, con todas las posibilidades esperanzadoras engendradas por el final de la Guerra Fría, ¿Deberían las relaciones Este-Oeste centrarse en la cuestión de quién se aliaría con quién y, por implicación, contra quién en algún conflicto militar futuro fantasioso, totalmente imprevisible e improbable?… [B]luntly declaró … expandir la OTAN sería el error más fatídico de la política estadounidense en toda la era posterior a la Guerra Fría. Cabe esperar que tal decisión inflame las tendencias nacionalistas, antioccidentales y militaristas de la opinión rusa; tener un efecto adverso en el desarrollo de la democracia rusa; restaurar la atmósfera de la guerra fría en las relaciones Este-Oeste, e impulsar la política exterior rusa en direcciones decididamente no de nuestro agrado… «[3]

Las campanas deberían haber sonado cuando Putin pronunció su discurso en Munich en 2007, diez años después de la advertencia de Kennan, en el que Putin expresó con calma su preocupación por:

«las llamadas bases estadounidenses flexibles de primera línea con hasta cinco mil hombres en cada una. Resulta que la OTAN ha puesto sus fuerzas de primera línea en nuestras fronteras, y seguimos cumpliendo estrictamente las obligaciones del tratado y no reaccionamos a estas acciones en absoluto. Creo que es obvio que la expansión de la OTAN no tiene ninguna relación con la modernización de la propia Alianza o con garantizar la seguridad en Europa. Por el contrario, representa una grave provocación que reduce el nivel de confianza mutua. Y tenemos derecho a preguntar: ¿contra quién va dirigida esta expansión? ¿Y qué pasó con las garantías que nuestros socios occidentales hicieron después de la disolución del Pacto de Varsovia? Nadie los recuerda. Pero me permitiré recordar a esta audiencia lo que se dijo. Quisiera citar el discurso del Secretario General de la OTAN, Manfred Woerner, en Bruselas el 17 de mayo de 1990. Dijo en ese momento que: «el hecho de que estemos dispuestos a no colocar un ejército de la OTAN fuera del territorio alemán le da a la Unión Soviética una firme garantía de seguridad».

Desafortunadamente, la recepción del discurso de Putin en Occidente fue mínima. Sus advertencias y predicciones no fueron tomadas en serio. Esto se debe quizás a que tenemos una percepción distorsionada de la realidad, una especie de solipsismo, incrustado en nuestra visión egocéntrica del mundo. La mayoría de las personas en Occidente desconocían y siguen desconociendo el discurso de Putin o, para el caso, los textos de las dos propuestas que puso sobre la mesa en diciembre de 2021, dos proyectos de tratados sólidamente anclados en la Carta de la ONU que concretan la necesidad de acordar un modus vivendi y construir una arquitectura de seguridad para Europa y el mundo.

Los principales medios de comunicación tienen una responsabilidad considerable por no informar al público sobre el discurso de Putin y sobre sus repetidas ofertas de negociar de buena fe, como lo exige el artículo 2 (3) de la Carta de las Naciones Unidas. Está claro que la expansión de la OTAN y la militarización de Ucrania constituyeron una amenaza existencial para Rusia, y que la demonización malévola de Rusia y Putin desde principios de la década de 2000 implicó una amenaza, una «amenaza» del uso de la fuerza, que está prohibida en el artículo 2 (4) de la Carta de la ONU.

Como lo entendí entonces y ahora, el discurso de Putin fue una mano extendida a Occidente y una prueba de su disposición a sentarse y hablar sobre el nuevo orden mundial después de la Guerra Fría.

Michael Gorbachev, Boris Yeltzin y Putin expresaron una y otra vez su deseo de pasar la página de la confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética y comenzar una nueva página de cooperación en beneficio de toda la humanidad.

Hubo algunos políticos y académicos en Occidente que también compartieron la esperanza de que finalmente el mundo podría implementar el desarme para el desarrollo y que las dos principales potencias nucleares reducirían los arsenales y eventualmente prohibirían las armas nucleares. ¡Imagínese si todo el financiamiento que fue y sigue yendo al ejército, las bases militares, la adquisición de tanques, misiles y armas nucleares estuviera disponible para financiar la educación, la salud, la vivienda, la infraestructura, la investigación y el desarrollo!

La humanidad tuvo un breve momento de esperanza trascendental. El presidente Bill Clinton rompió esa esperanza cuando rompió conscientemente las promesas dadas por James Baker a Gorbachov de que la OTAN no se expandiría hacia el este. Esta era una arrogancia miope, una expresión de la convicción de que éramos la única superpotencia, que podía dictar a los demás qué hacer o no hacer. Los políticos occidentales se regodeaban con el hecho de que Rusia no podría hacer nada con respecto a nuestro abuso de confianza. Hicimos trampa, como tan a menudo hacemos trampa en las relaciones internacionales. Incluso diría que hemos desarrollado una «cultura de hacer trampa»[4], de aprovecharnos del otro siempre que sea posible. Se percibe casi como inteligencia, una virtud secular.

Y, sin embargo, Rusia no estaba amenazando a nadie en 1997: Rusia quería unirse a Occidente bajo la bandera de las Naciones Unidas y la Carta de la ONU, que es similar a una constitución mundial, el único «orden internacional basado en reglas» existente que tiene el mundo. Pero Estados Unidos no compartía la visión del mundo de la multipolaridad y el multilateralismo. Y hasta el día de hoy, Estados Unidos todavía cree en su propio «excepcionalismo» y en las fantasías imperialistas de Zbigniew Brzezinski[5] y Paul Wolfowitz.

Académicos sabios como los profesores Richad Falk, Jeffrey Sachs, John Mearsheimer y Noam Chomsky han reconocido durante mucho tiempo los errores colosales cometidos por políticos estadounidenses desde Clinton hasta George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump y Joe Biden. Por desgracia, estos profesores no cantan la canción que el complejo militar-industrial-financiero quiere que canten, y por esta razón los medios corporativos no les dan visibilidad.

En una sociedad democrática, el público tiene derecho a saber y debe tener acceso a todas las fuentes de información y análisis. Por desgracia, los principales medios de comunicación en los Estados Unidos se han involucrado en atacar a Rusia durante décadas, y han hecho todo lo posible para denigrar a los políticos rusos, la cultura rusa, incluso a los atletas rusos. Todavía recuerdo las cosas ridículas que se escribieron sobre los atletas rusos durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi en 2014. Recuerdo las caricaturas negativas en la prensa y la incesante difamación de los rusos como totalitarios. Es la creación artificial de tales sentimientos negativos hacia otros pueblos y culturas lo que facilita la propaganda de guerra y sirve para justificar sanciones y crímenes de guerra, todo esto en violación del artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en violación de la Constitución de la UNESCO.

El problema no se limita a los Estados Unidos, es emblemático para todo Occidente. Aquellos profesores o periodistas que trataron de permanecer objetivos e informar de manera equilibrada fueron (y son) denunciados como títeres de Putin, idiotas útiles o (en Alemania) «Putin Versteher«, como si fuera de alguna manera inapropiado hacer un esfuerzo por comprender el punto de vista de Putin, y no solo tragarse la narrativa sesgada que venden los medios corporativos. Uno pensaría que toda persona inteligente querría entender la forma en que Putin, Zelinski, Biden, Scholz, Macron, etc. realmente ver cosas.

Es cierto que muchas de nuestras mejores mentes se dieron cuenta del peligro que representaba la expansión de la OTAN. Muchos entendieron que si continuábamos provocando al oso ruso, tarde o temprano el oso respondería. En agosto de 2008, cuando el presidente georgiano Mikheil Saakashvili, incitado por los Estados Unidos, decidió atacar Osetia del Sur, después de la respuesta decisiva y proporcionada de Rusia en esa corta guerra, pensé que podríamos haber aprendido algo. Por desgracia, no aprendimos nada y continuamos con las provocaciones y la propaganda de guerra.

Parece que en Occidente vivimos en nuestras propias burbujas. Primero, estamos convencidos de que somos «los buenos» por definición. Este es un elemento de fe. Esto me tocó en la cabeza en la escuela secundaria en Chicago, en la universidad y en la escuela de derecho en Boston. Esto lo absorbí de la prensa, de las películas de Hollywood, de la literatura. El adoctrinamiento suave y duro ha sido minucioso, y nuestra facultad de autocrítica sigue estando lamentablemente subdesarrollada. En segundo lugar, nosotros en los Estados Unidos somos un continente separado por dos océanos de Europa, África y Asia. Tenemos la ilusión de que somos invencibles. Por desgracia, en la era nuclear no hay lugar en el planeta que sea seguro.

Permítanme volver a la guerra de la información y a los medios de comunicación. Seguramente la propaganda que Washington y Bruselas producen y difunden supera con creces cualquier cosa que Goebbels haya hecho con su propaganda nazi. Y no es sólo la desinformación y las narrativas sesgadas en el New York Times, Washington Post, The Times, el Frankfurter Allgemeine Zeitung, El País, incluso el Neue Zürcher Zeitung, es la supresión de la disidencia, la supresión de otros puntos de vista y perspectivas. Esa es precisamente la razón por la que millones de personas en Occidente siguen siendo tan ignorantes, y es por eso que RT y Sputnik son difamados y censurados, porque el «Gran Hermano» no permitirá que el público tenga la idea de que el conflicto de Ucrania tiene una larga historia, que la OTAN no es el «bueno». Tal vez algún día, cuando comprendamos la magnitud de los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos por los Estados miembros de la OTAN en Yugoslavia, Afganistán, Irak, Libia y Siria, tal vez comprendamos que la OTAN, originalmente una alianza defensiva legítima, se transformó gradualmente en una organización criminal en el sentido de los artículos 9 y 10 del Estatuto de Nuremberg.

Notas:

[1] https://www.jfklibrary.org/learn/about-jfk/historic-speeches/american-university-commencement-address

[2] Ver también mi ensayo https://www.counterpunch.org/2022/09/14/natos-death-wish-will-destroy-not-only-europe-but-the-rest-of-the-world-as-well/

[3] https://www.nytimes.com/1997/02/05/opinion/a-fateful-error.html

[4] https://www.counterpunch.org/2022/01/28/a-culture-of-cheating-on-the-origins-of-the-crisis-in-ukraine/

[5] El Gran Tablero de Ajedrez: la primacía estadounidense y sus imperativos geoestratégicos. Nueva York: Basic Books, 1997.

