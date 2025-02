Fuera periodistas; bienvenidos influencers españoles: la estrategia de Marruecos para blanquear la ocupación de Dajla

«Juega a los Robinsons de las arenas», propone Visit Morocco en su página web. Dajla, la antigua Villa Cisneros española, es un paraíso de playas y dunas vírgenes y olas que hacen las delicias de los surfistas más intrépidos. Un destino que el régimen alauí quiere situar en el mapa, tratando de ignorar una inmensa letra pequeña: se halla en el Sáhara Occidental, un territorio ocupado «manu militari» por Marruecos desde hace medio siglo y pendiente de descolonización, según la ONU. Un territorio vetado a la prensa internacional donde se registran graves violaciones de derechos humanos contra la población saharaui en el que, al mismo tiempo, las autoridades ocupantes despliegan la alfombra roja a influencers y youtubers.

En las últimas semanas, hasta dos periodistas españoles han sido expulsados de Dajla. Este miércoles Marruecos denegó la entrada a la ciudad a Francisco Carrión, reportero de El Independiente. Hace semana y media José Carmona, de Público, fue el deportado. Desde enero, en cambio, el régimen de Mohamed VI ha invitado a decenas de influencers españoles en un intento de promocionar Dajla como lugar de vacaciones económico y cercano a la península, a tan solo tres horas en avión. Este periódico ha sabido que desde el gobierno marroquí se están realizando viajes para promocionar la imagen de esta ciudad, ubicada en el sur del Sáhara Occidental. Bajo la premisa del primer vuelo directo que conecta Madrid-Dajla, varios influencers, autodenominados «creadores de contenido» y periodistas de viajes han podido acceder al territorio y visitar durante varios días la ciudad.

Un centenar de personas -entre agentes turísticos, periodistas e influencers procedentes de España y Portugal- fue invitada a Dajla por la Oficina Nacional de Turismo de Marruecos (ONTM). El “viaje de familiarización” -“Fam Trip”, como se conoce en el argot de agentes y periodistas de turismo- se desarrolló entre el 8 y 11 de enero y tenía como objetivo “promover Dajla como destino principal para los mercados ibéricos” en plena ofensiva del régimen alauí por obtener apoyo internacional a su reivindicación de la marroquinidad de la antigua colonia española, un territorio no autónomo pendiente de descolonizar, según la ONU.

Ostras y saltos de dunas: un viaje a cuerpo de rey

“El Fam Trip ofrece una introducción completa al potencial turístico de Dajla, destacando sus activos culturales, paisajes naturales y oportunidades de inversión”, explican las autoridades turísticas marroquíes. Según la agenda, los participantes visitaron los principales atractivos turísticos del enclave, asistieron a “sesiones de networking” y “presentaciones diseñadas para mostrar el creciente atractivo de la región para los visitantes internacionales”. Rabat no oculta que su objetivo es posicionar a Dajla como “como puerta de entrada para los turistas latinoamericanos a través del centro de operaciones de Madrid”. Ryanair se suma a otras tres aerolíneas con conexiones internacionales desde Dajla: Royal Air Maroc (RAM), Binter Canarias y Transavia. Todas operan rutas subvencionadas por el estado marroquí.

Bushido Talent para reunir a una serie de personas y realizar este viaje”, explicaba a El Independiente una de las personas que viajó a Dajla y que prefiere mantener su anonimato. Visit Morocco es la marca bajo la que opera la autoridad turística del país vecino. El propósito, detalla esta fuente, es la desvinculación de Dajla del “Visit Morocco nos contactó a través depara reunir a una serie de personas y realizar este viaje”, explicaba a El Independiente una de las personas que viajó a Dajla y que prefiere mantener su anonimato. Visit Morocco es la marca bajo la que opera la autoridad turística del país vecino. El propósito, detalla esta fuente, es la desvinculación de Dajla del conflicto derivado de la ocupación por parte de Marruecos del Sáhara Occidental y convertirlo en un destino turístico. “No tenía ni idea de dónde estaba Dajla ni de cómo era antes de viajar”, admite. Desde que noviembre de 2020 el Frente Polisario rompiera el alto el fuego vigente desde 1991, se han reanudado las hostilidades a lo largo del muro de 2.720 kilómetros de longitud que separa el territorio ocupado por Rabat del liberado por el Polsario.

El viaje en sí fue para dar a conocer la ciudad “y darle un empujón al turismo y a los hoteles”, explica. «Por ahora no es muy bonito, pero se debe a que está en construcción y toda la parte de la costa, que sí que es preciosa, vive de un turismo que es casi inexistente». Por lo demás, se trató de un viaje normal al que llevan a influencers, tenían programadas actividades de todo tipo e incluso algo de “tiempo libre”.

«Un secreto a voces»

La agencia de influencers, por su parte, no ha querido hacer declaraciones al respecto, ya que al comunicar la intención por parte de este medio de conocer quién estaba detrás de estas invitaciones a Dajla decidieron no responder a las preguntas de El Independiente. «No creo en los periodistas», declara Mohamed Elben, fundador y consejero delegado de la agencia radicada en La Coruña. Que estos viajes los regala ‘Visit Morocco’ es “un secreto a voces”, precisa.

Uno de los participantes del viaje fue Miguel Mandayo, un joven gallego de 23 años con más de 200.000 seguidores en Instagram y 800.0000 en Tiktok. Está ligado profesionalmente a la citada agencia. Contactado por este diario, Mandayo declina hablar alegando “la seguramente índole política” de las preguntas. Lo dice antes de habérselas formulado. “Prefiero no contestar”, insiste. “No quiero ningún problema”.

En su Instagram, una de sus publicaciones da fe de su paso por Dajla ocupada. “Un gallego por Marruecos”, escribe. En las fotografías aparece con turbante recorriendo una carretera saharaui o pasando en un Land Rover con la costa del Sáhara ocupado de fondo. También incluye un vídeo jugando al fútbol con unos niños. En otra de las publicaciones, relata su aventura por Dajla. “24 horas en Marruecos dan para mucho. *publi Muchas gracias por hacer posible @visit_Morocco_ [la cuenta oficial de la autoridad turística marroquí]”.

La jet set marroquí, detrás de las propiedades en Dajla

Entre los influencers que aceptaron la invitación de las autoridades marroquíes, figuran Fran y Ailyn, que en su cuenta de Instagram Traveltipforyou se presentan como “una pareja de creadores de contenidos”. En su cobertura de Dajla, cantan las maravillas que vende la ocupación marroquí. “Es uno de los mejores destinos del mundo para hacer kitesurf”, dicen mientras recomiendan “degustar marisco y ostras frescas”; “relajarte en la playa Tulum”; o “visitar Isla Dragón con vistas impresionantes”. No hay mención alguna a la situación real del territorio. El vídeo los muestra disfrutando de lujosos resorts como La Crique, un establecimiento formado por 25 suites VIP y dos suites reales propiedad de la jet set marroquí. “Está vinculado a Idris Sanoussi, que tiene la mayoría de los proyectos turísticos en Dajla. Es primo de la embajadora de Marruecos en Madrid y está casado con una mujer del palacio real marroquí”, comenta un activista saharaui. La pareja de Traveltipforyou, con 700.000 seguidores en Instagram, tampoco ha respondido la solicitud de información cursada por este diario.

También acudieron periodistas como Alicia Escribano. «Los periodistas de viajes vamos allí por turismo, no para hacer juicios ni valoraciones políticas», argumenta Escribano a este diario. No es la primera vez que el régimen alauí trata de promocionar el territorio ocupado del Sáhara organizando visitas guiadas de periodistas españoles, pero hasta ahora han sido de muy bajo perfil, en línea con sus intentos de mejorar la imagen del régimen en España a través del establecimiento de un lobby pro-régimen marroquí.

En noviembre de 2023 las autoridades organizaron una visita a Dajla de una supuesta delegación de periodistas españoles formada por el presidente de la Asociación de la Prensa de Huelva, Juan Francisco Caballero y los fotoperiodistas Jordi Landero y Julián Prez. “La visita de dos días sirvió también para que la delegación española constate de primera mano los grandes proyectos e infraestructuras en los ámbitos del turismo, la hostelería, la logística, las energías renovables, la pesca marítima y la agricultura”. Contactado por este diario en aquel momento, la asociación de la prensa onubense ni siquiera respondió. En declaraciones a la agencia de noticias estatal marroquí Map, Caballero “elogió los logros y proyectos de gran envergadura llevados a cabo en la región, expresando su deseo de transmitir esta realidad a la opinión pública española”.

Hacer surf en un sitio que figura como ocupado ya es en sí un error pero encima dedicarse a promocionarlo es una muestra de complicidad con ese ocupante

La Federaciones de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) evitó entonces condenar la visita a los territorios ocupados. “Las asociaciones de la prensa que integran la FAPE tienen autonomía plena para el desarrollo de su actividad en sus respectivos territorios. En este caso concreto, además, habría que saber si el presidente de la Asociación de la Prensa de Huelva asistió en calidad de periodista de un medio o como representante de los profesionales onubenses. En cualquier caso, como FAPE, respetamos las iniciativas de las asociaciones federadas y respaldamos aquellas que nos proponen y que estén ligadas a pilares fundamentales de la profesión, como la libertad de prensa y el derecho de los ciudadanos a recibir una información veraz”, deslizó tras la consulta de este medio. Esta semana, a raíz de la expulsión del periodista de El Independiente, la federación ha denunciado las restricciones al ejercicio del periodismo que se producen en el Sáhara Occidental.

La verdadera cara de Dajla: expolio y Estado policial

La realidad de Dajla está lejos de las instantáneas felices y despreocupadas que tratan de proyectar los influencers que, a gastos pagados, viajaron hasta allá a principios de enero. Resulta más sombría que el surf, los paisajes paradisíacos de dunas y playas vírgenes o los manjares locales como ostras o pulpo. “Como el resto del territorio ocupado, Dajla está bajo embargo policial y militar”, denuncia a este diario Elmami Amar Salem, un activista de derechos humanos residente en Dajla.

“El pueblo saharaui vive en un estado de desgracia permanente. Sufrimos detenciones, vigilancia, torturas y cárcel. Estamos marginados frente a la ola de colonos marroquíes. Es una ciudad muy rica en turismo, pesca y agricultura pero no obtenemos los beneficios de la explotación de nuestros recursos. Estamos bajo un apagón informativo que hace que nuestro grito salga muy poco fuera”, lamenta.

En octubre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tumbó los acuerdos de pesca y agrícola entre Rabat y Bruselas por no haber obtenido el consentimiento de la población saharaui, la única dueña legítima de los recursos actualmente expoliados.

Sufrimos detenciones, vigilancia, torturas y cárcel. Estamos marginados frente a una ola de colonos marroquíes

Un clima de terror que confirman desde el Colectivo de Defensores de Derechos Humanos en el Sáhara Occidental (CODESA), la principal red de activistas en los territorios ocupados por Marruecos. “La expulsión de los observadores y la prohibición de que visiten el Sahara Occidental ocupado tiene como fin ocultar una realidad que la ocupación marroquí no quiere que el mundo descubra, la cual es, sin duda, contraria a los derechos humanos. Y si la ocupación marroquí duda de lo que decimos, que abra el Sahara Occidental a los observadores internacionales”, señala su presidente Ali Salem Tamek. “La prohibición y expulsión de Dajla de un periodista de El Independiente por parte de la policía de ocupación marroquí constituye una parte de la respuesta sobre la situación de los derechos humanos en Dajla y el Sahara Occidental. Es una situación grave en la que se violan todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y medioambientales, mientras los saharauis enfrentan la pobreza y el desplazamiento, y son privados de sus recursos naturales, que están siendo saqueados por la ocupación marroquí y empresas de algunos países que han sido autorizadas a participar en el saqueo a cambio de apoyar la ocupación de Marruecos en el Sahara Occidental”.

Ahmed Aghrishi, vecino saharaui de Dajla, conoce bien los estragos del aparato policial marroquí. Su hermano Lahbib desapareció hace justo tres años. Este viernes su familia organizó una protesta en las calles de Dajla. “No sabemos nada de su paradero. Los servicios secretos marroquíes nos dicen que lo mató un amigo suyo. Aseguran que quemó su cuerpo con 15 litros de gasolina y que queda solo un hueso. Lo hemos reclamado para poder realizar pruebas de ADN pero se niegan. Lo consideran un caso cerrado; nosotros no”, explica Ahmed en conversación con este diario desde Dajla. “Llevamos a su supuesto asesino a la comisaría y fue puesto en libertad dos horas después. Al día siguiente apareció muerto. La versión oficial es que se suicidó pero nosotros sabemos que lo mataron ellos y los arrojaron al mar”, narra.

«Los influencers son cómplices»

Para Ahmed, que sigue luchando para esclarecer la verdad, la promoción turística de Dajla es “un simple escaparate”. “Reciben a los turistas en el aeropuerto y los llevan a hoteles que están a 20 o 25 kilómetros de aquí. Disfrutan de la buena vida, con buena comida, playas bonitas, fiestas y alcohol. Pero en la ciudad, mientras tanto, hay discriminación, abusos y ataques. No se puede respirar. El gobierno marroquí nos presiona con rabia porque los saharauis estamos ganándole en la Unión Europea y en la ONU”, comenta.

“Estas invitaciones de youtubers e influencers entran en el marco del intento de Marruecos de normalizar la ocupación ilegal”, apunta Abdulah Arabi, representante del Frente Polisario en España. “Son herramientas que usa Marruecos para tratar de consolidar lo que les niega el derecho internacional. Algunos de los invitados a lo mejor lo desconocen pero otros les da igual el efecto que puede tener el trabajo que hacen. Como youtubers tienen la obligación de respetar la verdad. Están vendiendo una realidad que no se ajusta a lo que es. Uno no puede ir a un sitio donde están machando a su población y decir que no me meto en la política. Es cuestión de ética y de derechos humanos”, comenta. “Hacer surf en un sitio que figura como ocupado por una potencia ya es en sí un error pero encima dedicarse a promocionarlo y normalizarlo es una muestra de complicidad con ese ocupante”, alega.

«Los que vienen a Dajla a promocionar esta fachada son cómplices. Sus manos están manchadas de sangre. Si quieren conocen la realidad, que busquen a los saharauis y se reúnan con víctimas de torturas o familiares de presos y desaparecidos», desliza Elmami. Ahmed -que sigue arriesgándose a manifestarse en las vigiladas calles de Dajla, tomada por policías de paisanos y uniformados- promete no desfallecer: «No vamos a rendirnos. Vamos a seguir denunciando todo esto; dibujando las banderas del Sáhara Occidental y hablando con los españoles libres», concluye.

