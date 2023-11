¿Un nuevo Pearl Harbor? Nakba 2.0 y las guerras neocon

Foto superior: La guerra «Israel contra los niños árabes» se está saliendo completamente de control…

07 de noviembre de 2023

[Traducción: Nora Hoppe]

La guerra «Israel contra los niños árabes», que se duplica como guerra entre hegemonías y Eje de Resistencia, ambas subsecciones de la guerra entre la OTAN y Rusia y entre la OTAN y China, se está saliendo completamente de control.

A estas alturas está bien establecido que, con China mediando en la paz a través de Asia Occidental y Rusia-China encabezando los 11 BRICS, completado con la facilitación de acuerdos comerciales energéticos fuera del dólar estadounidense, «El Imperio Contraataca» [«The Empire Strikes Back»] sería totalmente predecible:

Vamos nena, incendiemos Asia Occidental

El objetivo inmediato de los psicópatas neoconservadores straussianos y sus silos al otro lado del Beltway es atacar Siria, Líbano y, finalmente, Irán.

Esto explica la presencia en el Mediterráneo central y oriental de una flota de al menos 73 buques de guerra de EE.UU. / OTAN – que van desde dos grupos de portaaviones de EE.UU. a más de 30 buques de 14 miembros de la OTAN que participan en los juegos de guerra Dynamic Mariner en curso frente a la costa italiana.

Se trata de la mayor concentración de buques de guerra de Estados Unidos y la OTAN desde la década de 1970.

Cualquiera que crea que esta flota se ha reunido para «ayudar» a Israel en su proyecto de Solución Final para imponer la Nakba 2.0 en Gaza necesita leer algo de Lewis Carroll. La guerra en la sombra que ya está en marcha pretende destruir todos los nodos del Eje de la Resistencia en Siria, Líbano e Irak, con Irán como caballo de batalla.

Cualquier analista militar con un coeficiente intelectual superior a la temperatura ambiente sabe que todas esas costosas bañeras de hierro fundido estadounidenses están destinadas a convertirse en arrecifes suboceánicos, especialmente si reciben la visita de misiles hipersónicos.

Por supuesto, todo esto podría no ser más que el habitual «espectáculo de proyección de poder/disuasión estadounidense». Pero los principales antagonistas de este espectáculo -Irán y Rusia- no se han dejado impresionar. Basta con mirar por encima de sus hombros lo que un grupo de pastores de cabras monteses con Kalashnikovs falsos hicieron a la OTAN en Afganistán.

Además, el Hegemón tendría que contar con una seria red de bases sobre el terreno si alguna vez se planteara lanzar una guerra contra Irán. Ningún actor de Asia Occidental permitiría a Estados Unidos utilizar bases en Qatar, Kuwait, Irak o incluso Jordania. Bagdad ya se ha comprometido, hace tiempo, a deshacerse de todas las bases estadounidenses.

¿Dónde está mi nuevo Pearl Harbor?

El plan B consiste en organizar otro Pearl Harbor (el último fue hace sólo unas semanas, según Tel Aviv). Al fin y al cabo, organizar un despliegue tan fastuoso de diplomacia de cañoneras en un mar interior revela una apetitosa elección de objetivos.

Es inútil esperar que el jefe del Pentágono, Lloyd «Raytheon» Austin, considere la posible humillación cósmica de que el Hegemón sufra el hundimiento de una de sus barcazas multimillonarias por un misil iraní. Si eso ocurriera, los dos países se volverían -literalmente- nucleares.

Alastair Crooke -el estándar analítico del oro, el platino y las tierras raras- ha advertido de que todos los puntos calientes podrían explotar a la vez, destruyendo todo (la cursiva es mía) el «sistema de alianzas» estadounidense.

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergey Lavrov, como de costumbre, dio en el clavo al afirmar que si se destruye Gaza, la catástrofe subsiguiente durará «décadas, si no siglos».

Lo que empezó como un juego de dados en Gaza se está extendiendo ahora a toda Asia Occidental y después, inevitablemente, a Europa, África y Asia.

Todo el mundo recuerda el preámbulo de las actuales circunstancias incendiarias: la apuesta a lo Brzezinski llevada a cabo en Ucrania para aislar a Europa de los recursos naturales de Rusia.

La metástasis se ha convertido en la mayor crisis mundial desde 1939. Los psicópatas neoconservadores straussianos de Washington no saben cómo dar marcha atrás. Así, tal y como están las cosas, las esperanzas de una solución pacífica a ambas guerras entrelazadas son menos que nulas.

Como he señalado antes, los líderes de los principales productores de petróleo -Rusia, Arabia Saudí, Irán, Irak, Kuwait- pueden recortar de un plumazo casi la mitad de la producción mundial de petróleo, demoliendo toda la economía de la UE y de Estados Unidos sin disparar un tiro. Fuentes diplomáticas nos aseguran que esto se está considerando seriamente.

Como una fuente de la vieja escuela del Estado Profundo, ahora en Europa, me dijo, jugadores serios están activamente involucrados en el envío de este mensaje al Beltway

«para hacer que EE.UU. piense dos veces antes de lanzar una guerra que no puede controlar». Para cuando vayan a Wall St. a comprobar la exposición a los derivados, habrán tenido tiempo de pensárselo, ya que los documentos se enviaron a gente como Larry Fink de Blackrock y Michael Bloomberg».

Paralelamente, en los círculos de inteligencia se está desarrollando un serio debate sobre el «nuevo eje del mal» (Rusia-China-Irán) acerca de la necesidad de consolidar un polo islámico unificado.

Las perspectivas no son buenas, a pesar de que polos clave como Rusia y China han identificado claramente al enemigo común de todo el Sur Global/Mayoría Global. La Turquía de Erdogan no hace más que adoptar posturas. Arabia Saudí no invertirá en la defensa/protección de Palestina, pase lo que pase. Los clientes/ministros estadounidenses en Asia Occidental tienen miedo en última instancia. Sólo quedan Irán y el Eje de la Resistencia.

En caso de duda, hay que acordarse de Yahvé

Mientras tanto, la vengativa y narcisista tribu de conquistadores, maestros del engaño político y la exención moral, está ocupada consolidando su Nakba 2.0 – que se duplica como la solución perfecta para apoderarse ilegalmente de todo ese gas en alta mar de Gaza.

La directiva de deportación del Ministerio de Inteligencia israelí que afecta a 2,3 millones de palestinos es bastante clara. Fue aprobada oficialmente por el Ministerio el 13 de octubre.

Comienza con la expulsión de todos los palestinos del norte de Gaza, seguida de «operaciones terrestres» en serie; se dejan abiertas rutas a través de la frontera egipcia en Rafah; se establecen «campamentos de tiendas de campaña» en el norte del Sinaí y, más tarde, nuevas ciudades para «reasentar a los palestinos» en Egipto.

Itay Epshtain, consultor en derecho y política humanitarios, señaló:

«Todavía no he podido identificar un punto del orden del día o una decisión del gobierno que respalde la directiva del ministerio. Si realmente se hubiera presentado y aprobado, probablemente no habría sido de dominio público».

Sin embargo, muchos de los extremistas de Tel Aviv lo están confirmando en sus salvajes erupciones.

En cuanto a la guerra más amplia, ya está escrita. Hace mucho tiempo. Y quieren seguirla al pie de la letra, en tándem con los zio-cons americanos cristianos.

Todo el mundo recuerda que el general Wesley Clark fue al Pentágono dos meses después del 11-S y se enteró del plan de los neoconservadores/tíos-cons cristianos para destruir 7 países en 5 años:

Estos eran Irak, Libia, Líbano, Siria, Somalia, Sudán – e Irán.

Todos estos países han sido desestabilizados, destruidos o sumidos en el caos.

El último de la lista es Irán.



Véase Deuteronomio 7:1-2, 24:

«Yahvé dijo a Israel que había identificado ‘SIETE NACIONES MÁS GRANDES Y FUERTES QUE TÚ’ [las mayúsculas son mías], a las que ‘pondrás bajo una maldición de destrucción’ y ‘no tendrás piedad de ellas’. En cuanto a sus reyes, ‘borrarás sus nombres bajo el cielo'».

*Fuente: L’Antidiplomatico

