Irán-Rusia tienden una trampa a Occidente en Palestina

28 de octubre de 2023

Publicado originalmente el 27 de octubre de 2023

El único país que podría distraer a Occidente de Ucrania es Israel. Pero Estados Unidos y sus aliados están cayendo en una trampa existencial si piensan que una victoria en Asia Occidental será más fácil que una victoria europea.

La asociación estratégica Rusia-Irán -con China entre bastidores- está tendiendo una elaborada trampa, al estilo de Sun Tzu, al hegemón de Asia Occidental.

Aparte de Israel, no hay ninguna entidad en el planeta capaz de desviar la atención, en un abrir y cerrar de ojos, de la espectacular debacle de Occidente en Ucrania.

Los belicistas a cargo de la política exterior estadounidense, no precisamente incondicionales de Bismarck, creen que si el Proyecto Ucrania es inalcanzable, el Proyecto Solución Final en Palestina podría ser en cambio -limpieza étnica- pan comido.

Un escenario más plausible, sin embargo, es que Irán-Rusia -y el nuevo «eje del mal» Rusia-China-Irán- tengan todo lo necesario para arrastrar al Hegemón a un segundo atolladero. Se trata de utilizar los propios y descolocados vaivenes del enemigo para desequilibrarlo y desorientarlo hasta el olvido.

A la ilusión de la Casa Blanca de que La guerra de los siglos en Ucrania e Israel están inscritas en el mismo noble impulso de «democracia» y son esenciales para los intereses nacionales de Estados Unidos, ya le ha salido el tiro por la culata, incluso entre la opinión pública estadounidense.

Eso no impide que los gritos y susurros a lo largo del Beltway revelen que los neoconservadores estadounidenses aliados de Israel están aumentando el ritmo para provocar a Irán – a través de una proverbial bandera falsa que llevaría a un ataque estadounidense. Ese escenario de Armagedón encaja perfectamente con la psicopatía bíblica del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

Los vasallos se verían obligados a acatarlos dócilmente. Los jefes de Estado de la OTAN se han apresurado a visitar Israel para demostrar su apoyo incondicional a Tel Aviv, entre ellos el griego Kyriakos Mitsotakis, la italiana Giorgia Meloni, el británico Rishi Sunak, el alemán Olaf Scholz, el senil inquilino de la Casa Blanca, y el francés Emmanuel Macron.

Vengar el «siglo de humillación» árabe

Hasta ahora, el movimiento de resistencia libanés Hezbolá ha hecho gala de una extraordinaria moderación al no morder ningún anzuelo. Hezbolá apoya a la resistencia palestina en su conjunto y, hasta hace unos años, tenía serios problemas con Hamás, con quien se enfrentó en Siria. Hamás, por cierto, aunque está parcialmente financiado por Irán, no está dirigido por Irán. Por mucho que Teherán apoye la causa palestina, los grupos de resistencia palestinos toman sus propias decisiones.

La gran noticia es que todas estas cuestiones se están disolviendo. Tanto Hamás como la Yihad Islámica Palestina (YIP) fueron esta semana al Líbano para visitar en persona al Secretario General de Hezbolá, Hassan Nasrallah. Eso significa unidad de propósitos, o lo que el Eje de la Resistencia de la región llama «Unidad de Frentes«.

Aún más reveladora fue la visita de Hamás a Moscú esta semana, que fue recibida con la impotente furia israelí. La delegación de Hamás estaba encabezada por un miembro de su Politburó, Abu Marzouk. El viceministro iraní de Asuntos Exteriores, Ali Bagheri, vino especialmente desde Teherán y se reunió con dos de los principales adjuntos del ministro ruso de Asuntos Exteriores, Lavrov, Sergei Ryabkov y Mikhail Galuzin.

Eso significa que Hamás, Irán y Rusia negocian en la misma mesa.

Hamás ha hecho un llamamiento a los millones de palestinos en la diáspora, así como a todo el mundo árabe y a todas las tierras del Islam, para que se unan. Poco a poco, pero con seguridad, se puede discernir un patrón: ¿podría el mundo árabe -y grandes franjas del Islam- estar a punto de unirse de manera significativa para vengar su propio «siglo de humillación«, como hicieron los chinos después de la Segunda Guerra Mundial con Mao Zedong y Deng Xiaoping?

Pekín, a través de su sofisticada diplomacia, lo está insinuando a los principales actores, incluso antes de que se produjera el innovador acercamiento entre Irán y Arabia Saudí, mediado por Rusia y China, a principios de este año.

Eso por sí solo no frustrará la perpetua obsesión neoconservadora estadounidense de bombardear infraestructuras críticas en Irán. Con un valor inferior a cero cuando se trata de ciencia militar, estos neoconservadores ignoran cómo la represalia iraní apuntaría -con precisión- a todas y cada una de las bases estadounidenses en Irak y Siria, siendo el Golfo Pérsico un caso abierto.

El inigualable analista militar ruso Andrei Martyanov ha mostrado lo que podría ocurrirles a esas costosas bañeras de hierro estadounidenses en el Mediterráneo Oriental en caso de un ataque a Irán con amenaza israelí.

Además, hay al menos 1.000 soldados estadounidenses en el norte de Siria robando el petróleo del país, que también se convertiría en un objetivo instantáneo.

Ali Fadavi, comandante en jefe adjunto del IRGC (Irán), fue al grano:

«Tenemos tecnologías en el campo militar que nadie conoce, y los estadounidenses las conocerán cuando las utilicemos«.

Ali Fadavi, IRGC deputy commander-in-chief:

"We have technologies in the military field that no one knows about, and the Americans will know about them when we use them," pic.twitter.com/hyh66Ogsbj

— Iran Observer (@IranObserver0) October 25, 2023