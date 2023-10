«Borrar Gaza del mapa»: La agenda del gran capital. Confiscación de las reservas marítimas de gas natural de Palestina

28 de octubre de 2023

Entrevista en vídeo con Michel Chossudovsky

Por Felicity Arbuthnot y el profesor Michel Chossudovsky Global Research, 27 de octubre de 2023

Introducción

Israel ha lanzado una invasión (7 de octubre de 2023) de la Franja de Gaza.

Como señaló Felicity Arbuthnot con previsión hace 10 años en un artículo del 30 de diciembre de 2013:

«Si todo va según lo previsto, Israel se convertirá en un gran exportador de gas y algo de petróleo».

En el contexto actual, la opción israelí de «todo según lo previsto» consiste en eludir Palestina y «borrar Gaza del mapa», así como confiscar TODAS las reservas de gas marítimas o costeras de Gaza, valoradas en miles de millones de dólares.

El objetivo último no es sólo excluir a los palestinos de su patria, sino también confiscar las multimillonarias reservas de gas natural de Gaza offshore, es decir, las pertenecientes a BG (BG Group) en 1999, así como los descubrimientos de Levante de 2013.

Análisis de 2013 de Felicity Arbuthnot

«El gigantesco yacimiento de gas natural Leviatán, en el Mediterráneo oriental, descubierto en diciembre de 2010, ampliamente descrito [por gobiernos y medios de comunicación] como «off la costa de Israel».

Estas reservas del Levante deben distinguirse de las descubiertas en Gaza en 1999 por British Gas, que pertenecen a Palestina. El análisis de Felicity Arbuthnot confirma, no obstante, que «parte de los yacimientos de Leviathan Gas se encuentran en aguas territoriales de Gaza» (véase el mapa más abajo).

Aunque Israel los reclama como su propio tesoro escondido, sólo una fracción de la riqueza del mar se encuentra en la jurisdicción de Israel como mapas. Aún queda mucho por explorar, pero actualmente Gaza y Cisjordania, en Palestina, son las zonas con mayores descubrimientos (Felicity Arbuthnot, 2013).

Flash Forward a octubre de 2023

La declaración de guerra de Netanyahu de octubre de 2023 contra 2,3 millones de habitantes de la Franja de Gaza es una continuación de su invasión de Gaza de 2008-2009 bajo la «Operación Plomo Fundido».

El objetivo subyacente es la ocupación militar total de Gaza por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel y la expulsión de los palestinos de su tierra natal.

Sin embargo, debo mencionar que hay poderosos intereses financieros que se benefician de la empresa criminal de Israel (genocidio) dirigida contra Gaza.

El objetivo último no es sólo excluir a los palestinos de su patria, sino también confiscar las multimillonarias reservas de gas natural de Gaza offshore, es decir, las pertenecientes a BG (BG Group) en 1999, así como los descubrimientos de Levante de 2013.

«Conversaciones bilaterales secretas» Egipto-Israel

En 2021-22, Egipto e Israel mantuvieron «conversaciones bilaterales secretas» sobre «la extracción de gas natural en la costa de la Franja de Gaza».

«Tras varios meses de conversaciones bilaterales secretas, Egipto logró convencer a Israel para que iniciara la extracción de gas natural en la costa de la Franja de Gaza.

Este avance … se produce tras años de objeciones israelíes a extraer gas natural en la costa de Gaza por [supuestos] motivos de seguridad, …

British Gas (BG Group) también ha tratado con el gobierno de Tel Aviv.

Lo significativo es que el brazo civil del gobierno de Hamás en Gaza ha sido ignorado en lo que respecta a los derechos de exploración y explotación de los yacimientos de gas:

El yacimiento, situado a unos 30 kilómetros al oeste de la costa de Gaza, fue descubierto en 2000 por British Gas (actualmente BG Group) y se calcula que contiene más de 1 billón de pies cúbicos de gas natural.

El official en el servicio de inteligencia egipcio dijo a Al-Monitor bajo condición de anonimato: «Una delegación económica y de seguridad egipcia discutió con la parte israelí durante varios meses la cuestión de permitir la extracción de gas natural off la costa de Gaza. …Al-Monitor, 22 de octubre de 2022

Se firmó un Memorando de Entendimiento entre Egipto e Israel, que contó con el visto bueno de la Autoridad Nacional Palestina (ANP):

«El official egipcio explicó que Israel exigía el comienzo de las medidas prácticas para extraer gas de los yacimientos de Gaza a principios de 2024, para garantizar su propia seguridad». (Al-Monitor, 22 de octubre de 2022)

Cronología de Netanyahu: «Antes del comienzo de 2024»

El calendario resultante de estas «conversaciones secretas» bilaterales Israel-Egipto, es decir, la confiscación de las reservas marítimas de gas de Palestina, es «principios de 2024».

Evaluación de las Naciones Unidas

Un importante informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) (2019) describe la difícil situación de Palestina de la siguiente manera:

Geólogos y economistas especializados en recursos naturales han confirmado que el Territorio Palestino Ocupado se encuentra sobre importantes yacimientos de petróleo y gas natural, en la zona C de Cisjordania ocupada y en la costa mediterránea de la Franja de Gaza.

Sin embargo, la ocupación sigue impidiendo a los palestinos desarrollar sus yacimientos energéticos para explotarlos y beneficiarse de ellos. Por ello, el pueblo palestino se ha visto privado de los beneficios de utilizar este recurso natural para financiar el desarrollo socioeconómico y satisfacer su necesidad de energía.

Las pérdidas acumuladas se estiman en miles de millones de dólares. Cuanto más tiempo Israel impida a los palestinos explotar sus propias reservas de petróleo y gas natural, mayores serán los costes de oportunidad y mayores los costes totales de la ocupación soportados por los palestinos.

Este estudio identifica y evalúa las reservas palestinas existentes y potenciales de petróleo y gas natural que podrían explotarse en beneficio del pueblo palestino y que Israel les impide explotar o explota sin tener debidamente en cuenta el derecho internacional. (UNCTAD, agosto de 2019, énfasis añadido, descargar informe completo)

Crímenes contra la humanidad

En palabras de Netanyahu, que está fichado por apoyar y financiar una facción de Hamás:

«Cualquiera que quiera frustrar la creación de un Estado palestino tiene que apoyar el refuerzo de Hamás y la transferencia de dinero a Hamás… Esto forma parte de nuestra estrategia: aislar a los palestinos de Gaza de los palestinos de Cisjordania».

(Benjamin Netanyahu, declaración en una reunión de marzo de 2019 de los miembros de la Knesset de su Partido Likud, Haaretz , 9 de octubre de 2023, énfasis añadido)

«Se trató a Hamás como socio en detrimento de la Autoridad Palestina para impedir que Abbas avanzara hacia la creación de un Estado palestino. Hamás pasó de ser un grupo terrorista a una organización con la que Israel llevaba a cabo negociaciones a través de Egipto, y a la que se permitía recibir maletas con millones de dólares de Qatar a través de los pasos fronterizos de Gaza.»

(Times of Israel, 8 de octubre de 2023, énfasis añadido)

Crímenes contra la humanidad indescriptibles del gobierno de Netanyahu contra el pueblo de Palestina,

Crímenes también cometidos contra el pueblo de Israel, que es víctima del «ataque de bandera falsa» de Hamás, cuidadosamente diseñado por el Mossad y las FDI.

Existen profundas divisiones en el seno de Hamás. Nuestro análisis de «bandera falsa» se refiere a un

facción de inteligencia militar dentro de Hamás que coopera con los servicios de inteligencia israelíes y estadounidenses. Véase:

¿Es el combate entre Gaza e Israel «una bandera falsa»? ¿Lo han permitido? ¿Su objetivo es «borrar a Gaza del mapa»?

Por Philip Giraldi y el profesor Michel Chossudovsky, 20 de octubre de 2023

Michel Chossudovsky, Global Research, 21 de octubre de 2023

A continuación reproducimos el artículo de 2013 de Felicity Arbuthnot

El gasóleo israelí y los problemas en Levante

por Felicity Arbuthnot

Global Research,

13 de diciembre de 2013

Israel está a punto de convertirse en un gran exportador de gas y petróleo, si todo va según lo previsto. El gigantesco yacimiento de gas natural Leviatán, en el Mediterráneo oriental, descubierto en diciembre de 2010, se describe ampliamente como «off la costa de Israel».

En ese momento el campo de gas era:

» … el yacimiento más destacado jamás hallado en la zona subexplorada de la cuenca levantina, que abarca unos 83.000 kilómetros cuadrados de la región mediterránea oriental». (1)

Junto con el yacimiento de Tamar, en el mismo lugar, descubierto en 2009, las perspectivas son de una bonanza energética para Israel, para Noble Energy, con sede en Houston (Texas), y sus socios Delek Drilling, Avner Oil Exploration y Ratio Oil Exploration.

También participa Woodside Petroleum, con sede en Perth (Australia), que ha firmado un memorando de acuerdo para una participación del treinta por ciento en el proyecto, en unas negociaciones que se han descrito como «con altibajos».

Actualmente se especula con la posibilidad de que Woodside abandone el acuerdo: » …ya que los planes originales de refrigerar el gas para su exportación se llevaron a cabo cuando las relaciones entre Israel y Turquía eran tensas. Eso ha cambiado, más recientemente, lo que ha abierto la puerta a la canalización del gas a Turquía».

El botín del yacimiento Leviatán ya ha pasado de unos 16,7 billones de pies cúbicos (tcf ) de gas a diecinueve billones, y subiendo:

«Hemos descubierto casi 40 tcf de gas, y tenemos aproximadamente 19 tcf de ese gas disponibles para la exportación a mercados regionales y extrarregionales. Prevemos que la capacidad de exportación alcance los 2.000 millones de pies cúbicos diarios en la próxima década. Y seguimos explorando», declaró el Vicepresidente de Noble, Keith Elliot (2) También se calcula que posiblemente haya seiscientos millones de barriles de petróleo, según Michael Economides, de energytribune.com («Eastern Mediterranean Energy – the next Great Game»).

Sin embargo, incluso estas estimaciones pueden resultar modestas. En su: «Assessment of Undiscovered Oil and Gas Resources of the Levant Basin Province, Eastern Mediterranean», el Servicio Geológico del Departamento de Interior de EE.UU. escribió en 2010:

«Estimamos una media de 1.700 millones de barriles de petróleo recuperable y una media de 122 billones de pies cúbicos de gas recuperable en esta provincia utilizando una metodología de evaluación basada en la geología».

No obstante, Woodside Petroleum también podría dudar en involucrarse en más disputas, puesto que ya está enzarzada, con el gobierno australiano, en una prolongada en Timor Oriental relacionada con la bonanaza de energía y minerales bajo el Mar de Timor, que incluso ha llevado a Timor Oriental a acusar a Australia «de poner micrófonos ocultos a los officiales de Timor Oriental durante las negociaciones sobre el acuerdo».(3)

Sin embargo, el conflicto de Woodside en Timor Oriental puede palidecer ante lo que podría estallar en los yacimientos de Leviatán y Tamar. No en vano la zona se denomina Cuenca Levantina.

Aunque Israel los reclama como su propio tesoro, sólo una fracción de la riqueza del mar se encuentra en su jurisdicción, como muestran claramente los mapas (4, 5, véase más abajo).

Aún queda mucho por explorar, pero en la actualidad Gaza y Cisjordania, ambas en Palestina, presentan los mayores descubrimientos, y todo lo que se encuentre en las aguas territoriales de Líbano y Siria conllevará seguramente reclamaciones de ambos países.

Como medida preventiva, el día de Navidad Siria anunció un acuerdo con Rusia para explorar 2.190 kilómetros (850 millas cuadradas) de su costa mediterránea en busca de petróleo y gas: «… financiado por Rusia, y en caso de que se descubra petróleo y gas en cantidades comerciales, Moscú recuperará los costes de exploración».

El Ministro sirio de Petróleo, Ali Abbas, declaró durante la ceremonia de firma que el contrato abarca «25 años, en varias fases».

Siria, cada vez más paralizada por las sanciones internacionales, ha visto cómo la producción de petróleo se desplomaba un noventa por ciento desde que comenzaron los disturbios, en gran parte fermentados por Occidente, en marzo de 2011. La producción de gas se ha reducido casi a la mitad, de treinta millones de metros cúbicos al día a 16,7 metros cúbicos diarios.

El acuerdo es el resultado de «meses de largas negociaciones» entre ambos países. Rusia, uno de los principales apoyos del gobierno sirio, parece dispuesta a convertirse también en un actor importante en la riqueza energética de la cuenca del Levante. (6)

Líbano cuestiona el mapa israelí de la frontera marítima israelo-libanesa y presentó su propio mapa y reclamaciones ante la ONU en 2010. Israel afirma que Líbano está en proceso de conceder licencias de exploración de petróleo y gas en lo que Israel reclama como su «zona económica exclusiva».

Que EE.UU., en la piel del vicepresidente Joe Biden, como intermediario honesto, actúe como negociador de paz en la disputa de la frontera marítima sería risible, si no fuera porque Israel podría volver a atacar a su vecino. En una visita a Israel en marzo de 2010, Biden anunció: «No hay absolutamente ningún espacio entre Estados Unidos e Israel cuando se trata de la seguridad de Israel, ninguno, en absoluto», anunciando también a su llegada a Israel: «Es bueno estar en casa».

Dadas las décadas de «intermediación por la paz» de Estados Unidos entre Israel y Palestina, éste es ya un camino de trampas, unilateralidad y duplicidad, bien transitado. Se avecinan problemas.

Ah, y en demonología, Leviatán es uno de los siete príncipes del Infierno.

