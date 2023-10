Israel amenaza a Gaza con un nuevo «Dresde» (y la agencia AP oculta esta amenaza)

27 de octubre de 2023

La Redacción de piensaChile agrega este video, para mostrar a ustedes lo que siginificó el bombardeo de la ciudad sajona de Dresde, por parte de la aviación inglesa y norteamericana, cuando la guerra ya estaba perdida para Alemania. El Ejército Rojo ya estaba en las proximidades de Berlin y la ciudad no tenía ningún valor militar para detener el triunfo de los aliados. Bombardearon una ciudad repleta por miles y miles de refugiados civiles, en su inmensa mayoría mujeres, niños y ancianos. El que oficiales israelies digan que harán con Gaza lo que ingleses y norteamericanos hicieron con Dresde es una vergüenza para el género humano. En Dresde se habría utilizado por primera vez bombas de fósforo, las mismas que Israel utiliza hoy en Gaza.



Mientras las autoridades israelíes comparan con orgullo su bombardeo de la Franja de Gaza con el bombardeo aliado de Dresde, la Associated Press ha eliminado discretamente una sección que señalaba la alarma de EE.UU. por la comparación histórica.

Associated Press ha suprimido discretamente una referencia a las amenazas oficiales israelíes de someter a la Franja de Gaza a una campaña de bombardeos al estilo de Dresde, la última medida de los medios de comunicación legados para restar importancia a las repercusiones del asedio de Tel Aviv a más de dos millones de palestinos.

«Cuatro funcionarios estadounidenses familiarizados con las discusiones dijeron que los diplomáticos estadounidenses estaban cada vez más alarmados por los comentarios de sus homólogos israelíes sobre su intención de negar agua, alimentos, medicinas, electricidad y combustible a Gaza, así como la inevitabilidad de víctimas civiles», afirmaba el artículo de AP.

«Miembros del establishment político y de seguridad israelí dijeron a los diplomáticos estadounidenses que la erradicación de Hamás requeriría métodos utilizados en la derrota de las potencias del Eje en la Segunda Guerra Mundial», escribió originalmente AP, añadiendo que «funcionarios israelíes han hecho públicamente comparaciones similares».

Desde entonces, los pasajes ofensivos han sido suprimidos sin explicación alguna, una violación de libro de texto de la ética periodística. La decisión es aún más desconcertante si se tiene en cuenta que los funcionarios israelíes no han ocultado su deseo de tratar a los civiles palestinos de la misma manera que los aliados occidentales trataron a los alemanes al final de la Segunda Guerra Mundial.

En una entrevista del 16 de octubre, la embajadora israelí en el Reino Unido, Tzipi Hotovely, se encogió de hombros ante la preocupación por los miles de inocentes muertos en los ataques de las FDI contra Gaza, sugiriendo que, dado que las potencias aliadas mataron a decenas de miles de civiles alemanes con implacables ataques aéreos en la década de 1940, Israel tiene derecho a hacer lo mismo.

«Hubo muchos, muchos civiles [que] fueron atacados por vuestros ataques a ciudades alemanas», dijo a un presentador de Sky News. «Dresde fue un símbolo, pero ustedes atacaron Hamburgo, atacaron otras ciudades, y en total fueron más de 600.000 civiles alemanes los que murieron».

Comparando a la población palestina ocupada militarmente con los nazis, prosiguió Hotovley: «¿Mereció la pena para derrotar a la Alemania nazi? Y la respuesta fue sí».

La cobertura mediática de ese intercambio, sin embargo, se centró en gran medida en la reiterada insistencia del embajador israelí en que «no hay crisis humanitaria en Gaza». Abordando el alboroto en un segmento con Piers Morgan esa misma noche, Hotovley volvió a la comparación de Dresde una vez más.

«600.000 alemanes murieron en vuestros ataques a Hamburgo y Dresde», declaró al presentador de Talk TV. «¿Por qué? Porque sabíais que era la única forma de derrotar a los nazis», insistió el embajador.

«Estamos dando a la gente de Gaza la oportunidad» de huir que a los israelíes «nunca se les dio… fueron masacrados en sus camas», concluyó.

Pero no fue la única funcionaria israelí que invocó abiertamente los ataques de los Aliados contra civiles alemanes para justificar el asalto de Israel a Gaza. En un acalorado intercambio con otro presentador de Sky News, el ex primer ministro israelí Naftali Bennett declaró que «cuando Gran Bretaña luchaba contra los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, nadie preguntó qué estaba pasando en Dresde».

Diseñada para quebrar la voluntad de la población alemana mientras su ejército se derrumbaba en el campo de batalla, la campaña de bombardeo de Dresde dirigida por los británicos dejó al menos 30.000 civiles muertos y una ciudad entera en ruinas en febrero de 1945.

El historiador Donald Miller escribió sobre la pesadilla desatada por el asalto aéreo aliado: «Los zapatos de la gente se derretían en el asfalto caliente de las calles, y el fuego avanzaba tan rápidamente que muchos quedaron reducidos a átomos antes de que tuvieran tiempo de quitarse los zapatos. El fuego fundía el hierro y el acero, convertía la piedra en polvo y hacía explotar los árboles por el calor de su propia resina. La gente que huía del fuego podía sentir su calor a través de la espalda, quemándoles los pulmones».

Los palestinos de Gaza han relatado una experiencia infernal similar, ya que el número de muertos civiles en menos de dos semanas de bombardeos supera los 4.000. «El bombardeo de esta noche en Gaza es el más intenso de la historia», escribió Ahmed Nehad, residente en Gaza. «La escala de los ataques es una locura, a un nivel incluso sin precedentes para los gazatíes. Sin embargo, Gaza está sin Internet. La gente ni siquiera puede asomarse a sus ventanas para ver. Por tanto, no hay cobertura mediática».

