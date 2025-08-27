Articulos recientes

Al navegar en nuestro sitio, aceptas el uso de cookies para fines estadísticos.
Ok, comprendido!
27 Ago 2025

Noticias

Derechos Humanos, Fascismo, Fuerzas Armadas, Historia - Memoria, Politica, Represión, Sin categoría

Sitios de Memoria repudian libertad del asesino de Prats

por piensaChile

3 horas atrás 1 min lectura

Sitios de Memoria repudian libertad del asesino de Prats
Compartir:

27 de agosto de 2025

Como Coordinadora Nacional de Sitios de Memoria, expresamos nuestro más absoluto repudio y rechazo frente a cualquier intento de otorgar libertad o beneficios carcelarios a los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura civil-militar en Chile.

Coordinadora Nacional de Sitios de Memoria - “Repudio a la impunidad liberación de José Zara y beneficios a criminales de lesa humanidad”

 

José Zara es un criminal de lesa humanidad que cumplió una pena mínima de 15 años y un día, sanción que no es coherente con la gravedad de los crímenes perpetrados. La baja condena y su libertad ponen en evidencia las graves falencias de la justicia chilena, que sigue tratando a los criminales de la dictadura como delincuentes comunes, cuando se trata de agentes del Estado que violaron los derechos humanos de forma brutal y sistemática.

Red Nacional de Sitios de Memoria
Compartir:
Etiquetas #asesino de prats #coordinadora nacional de sitios de memoria #detenidos desaparecidos #dictadura civil militar #jose zara #red nacional de sitios de memoria
Derecho y justicia, Derechos Humanos, Fascismo, Fuerzas Armadas, Historia - Memoria, Politica...

Responsabilidad política por los asesinatos de dos comandantes en jefe del Ejército alcanzan también a miembros destacados de la derecha

Derechos Humanos, Fascismo, Fuerzas Armadas, Historia - Memoria, Politica

Brigadier en retiro, José Zara, uno de los asesinos del General Prats, sale en libertad

Artículos Relacionados

Deja una respuesta

Archivos

Categorías

WordPress Theme built by Shufflehound. piensaChile © Copyright 2021. All rights reserved.