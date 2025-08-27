Sitios de Memoria repudian libertad del asesino de Prats
por piensaChile
3 horas atrás 1 min lectura
27 de agosto de 2025
Como Coordinadora Nacional de Sitios de Memoria, expresamos nuestro más absoluto repudio y rechazo frente a cualquier intento de otorgar libertad o beneficios carcelarios a los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura civil-militar en Chile.Coordinadora Nacional de Sitios de Memoria - “Repudio a la impunidad liberación de José Zara y beneficios a criminales de lesa humanidad”
José Zara es un criminal de lesa humanidad que cumplió una pena mínima de 15 años y un día, sanción que no es coherente con la gravedad de los crímenes perpetrados. La baja condena y su libertad ponen en evidencia las graves falencias de la justicia chilena, que sigue tratando a los criminales de la dictadura como delincuentes comunes, cuando se trata de agentes del Estado que violaron los derechos humanos de forma brutal y sistemática.Red Nacional de Sitios de Memoria
Bolivia, la derecha y el gobierno trata de liberar a los golpistas del 2019 encarcelados, mientras comienza la «arrancadera» de ministros
por piensaChile
2 horas atrás
27 de agosto de 2025
No es posible que dejen en libertad a personajes implicados en un golpe de estado, en el cual se masacró a decenas de ciudadanos, en la conocida «Masacre de Sankata»
Escritoras chilenas: «¿Sabes quién es Jeannette Jara»?
por Escritoras chilenas
3 horas atrás
27 de agosto de 2025
“Sabes quién es Jeannette Jara”
Con estas décimas de la escritora Zulema Contreras, les damos la bienvenida a nuestro instagram: ¡escritoras que votamos por Jeannette Jara!
Elisa Loncon llamó al Gobierno a detener la consulta de la Comisión para la Paz
por Radio UdeChile
3 horas atrás
27 de agosto de 2025
«El Gobierno debiera considerar la opción que se está generando y detener el proceso de consulta para generar nuevos mecanismos, ya en otro proceso democrático, donde se dé este diálogo permanente entre el Estado y el pueblo mapuche. Pero ese diálogo permanente tiene que ser representativo, en función de la verdad, del conocimiento de la historia”
Fracaso total: comunidades mapuche rechazan la consulta indígena de Boric sobre tierras
por Medios Nacionales
2 días atrás
25 de agosto de 2025
La gran apuesta del Gobierno y de la llamada Comisión por la Paz para encauzar el conflicto territorial con el pueblo mapuche se vino abajo. La consulta indígena, iniciada el 13 de agosto, debía recoger opiniones y acuerdos sobre un nuevo sistema de tierras. En cambio, lo que ha dejado es un reguero de protestas, suspensiones y comunicados de rechazo en distintos territorios mapuche.
