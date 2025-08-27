Sitios de Memoria repudian libertad del asesino de Prats

27 de agosto de 2025

Como Coordinadora Nacional de Sitios de Memoria, expresamos nuestro más absoluto repudio y rechazo frente a cualquier intento de otorgar libertad o beneficios carcelarios a los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura civil-militar en Chile.

José Zara es un criminal de lesa humanidad que cumplió una pena mínima de 15 años y un día, sanción que no es coherente con la gravedad de los crímenes perpetrados. La baja condena y su libertad ponen en evidencia las graves falencias de la justicia chilena, que sigue tratando a los criminales de la dictadura como delincuentes comunes, cuando se trata de agentes del Estado que violaron los derechos humanos de forma brutal y sistemática.