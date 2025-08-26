Brigadier en retiro, José Zara, uno de los asesinos del General Prats, sale en libertad

26 de agosto de 2025

Esta es información exclusiva de 24 Horas, en pocos minutos saldrá en libertad desde Punta Peuco José Zara Holger, Brigadier en retiro del Ejército que cumplió 15 años de condena por el asesinato del comandante en jefe del Ejército Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert

