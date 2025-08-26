Brigadier en retiro, José Zara, uno de los asesinos del General Prats, sale en libertad
por piensaChile
2 horas atrás 1 min lectura
26 de agosto de 2025
Esta es información exclusiva de 24 Horas, en pocos minutos saldrá en libertad desde Punta Peuco José Zara Holger, Brigadier en retiro del Ejército que cumplió 15 años de condena por el asesinato del comandante en jefe del Ejército Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert
Carlos Prats y Sofía Cuthbert
Información de la causa
Nombre de la causa
|Carlos Prats y Sofía Cuthbert
Víctima(s)
|Carlos Prats, Sofía Cuthbert
Categoría de víctima
|Calificadas informe Rettig, Ejecutadas
Rol(es)
|2182-98, 2596-2009, 3123-2008
Año sentencia final
|2010
Juez o Ministro en visita
|Ministro Alejandro Solís
Victimarios con condena confirmada
|Cristoph Willeke Flöel, José Zara Holger, Juan Morales Salgado, Manuel Contreras Sepúlveda, María Callejas Honores, Pedro Espinoza Bravo, Raúl Iturriaga Neumann
Documentos disponibles
Sentencia de primera instancia
Sentencia Corte de Apelaciones
Interactivo de Víctimas MMDH
