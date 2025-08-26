Articulos recientes

26 Ago 2025

Noticias

Derechos Humanos, Fascismo, Fuerzas Armadas, Historia - Memoria, Politica

Brigadier en retiro, José Zara, uno de los asesinos del General Prats, sale en libertad

por piensaChile

2 horas atrás 1 min lectura

26 de agosto de 2025

Esta es información exclusiva de 24 Horas, en pocos minutos saldrá en libertad desde Punta Peuco José Zara Holger, Brigadier en retiro del Ejército que cumplió 15 años de condena por el asesinato del comandante en jefe del Ejército Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert

Carlos Prats y Sofía Cuthbert

Información de la causa

Nombre de la causa

 Carlos Prats y Sofía Cuthbert

Víctima(s)

 Carlos Prats, Sofía Cuthbert

Categoría de víctima

 Calificadas informe Rettig, Ejecutadas

Rol(es)

 2182-98, 2596-2009, 3123-2008

Año sentencia final

 2010

Juez o Ministro en visita

 Ministro Alejandro Solís

Victimarios con condena confirmada

 Cristoph Willeke Flöel, José Zara Holger, Juan Morales Salgado, Manuel Contreras Sepúlveda, María Callejas Honores, Pedro Espinoza Bravo, Raúl Iturriaga Neumann

Documentos disponibles

Sentencia de primera instancia 

Sentencia Corte de Apelaciones 

Sentencia Corte Suprema 

 

Interactivo de Víctimas MMDH

Carlos Prats

Sofía Cuthbert

Más sobre el tema:

A 50 años del asesinato del general Carlos Prats

