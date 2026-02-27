Fallece a los 92 años el periodista Manuel Cabieses Donoso

La muerte de Manuel Cabieses Donoso marca el cierre de una de las trayectorias más extensas y coherentes del periodismo político chileno contemporáneo. Fundador y director histórico de la revista Punto Final, Cabieses fue, durante más de medio siglo, una voz persistente de la izquierda crítica, incómoda frente al poder y refractaria a las transacciones editoriales.

Nacido en 1933, su oficio se forjó en una época donde la prensa escrita era un campo de disputa ideológica abierta. En 1965 dio vida a Punto Final, publicación que se transformaría en tribuna de análisis político, denuncia y reflexión estratégica para amplios sectores del progresismo chileno y latinoamericano. Desde sus páginas se debatieron procesos revolucionarios, conflictos sociales y las tensiones propias de la Guerra Fría en la región.

Durante el gobierno de Salvador Allende, la revista acompañó críticamente el proceso de la Unidad Popular, defendiendo sus transformaciones estructurales, pero también registrando las presiones internas y externas que lo asediaban. El mismo día del Golpe de 1973, el general Augusto Pinochet hizo mención a la publicación a través de una comunicación radial: “De parte de comandante en jefe, además de las medidas que existen sobre radio y televisión, ehhh, no se aceptan, repito, nin… publicación de prensa de ninguna especie. Y aquella que llegara a salir, además de ser requisada, motivará la destrucción de las instalaciones en las que fue editada. Cambio… ehhh, justamente el personal que trabaja allá en Punto Final… Todo el mundo ahí debe ser detenido. Cambio”.

Efectivamente, tras el Golpe la publicación fue clausurada y su director conoció la cárcel y el exilio. Fue arrestado el 13 de septiembre de 1973. Permaneció dos años detenido en Chacabuco, en el campo de concentración Melinka de Puchuncaví y en Tres Álamos, hasta que fue expulsado del país gracias a una activa campaña internacional.

Pero el cierre forzado no significó silencio. En el exterior, Cabieses mantuvo redes políticas e intelectuales que permitieron sostener viva la reflexión y la denuncia internacional sobre la dictadura chilena. Con el retorno a la democracia, Punto Final reapareció como una de las pocas revistas que mantuvieron una línea editorial inequívocamente situada en posiciones críticas, sin diluir su identidad en los consensos de la transición.

Periodistas: “Es un gran referente del periodismo nacional”

La presidenta del Colegio de Periodistas, Rocío Alorda, señaló que desde el gremio recibieron con consternación la noticia del fallecimiento de Cabieses. “Manuel es un gran referente del periodismo nacional, de la defensa de los derechos humanos y de la libertad de expresión, que influyó en muchas generaciones de periodistas”, afirmó.

En tanto la premio Nacional de Periodismo, Faride Zerán, expresó que “la partida de Manuel Cabieses marca un hito en la historia del periodismo chileno desde la década de los 60. Es una historia que, a través de la revista Punto Final, y de las plumas de Manuel Cabieses, quien en 1965 fundó la publicación junto a Mario Díaz y a un grupo de periodistas, instaló un periodismo de investigación al servicio de la democracia”.

Zerán destacó que se trató de un periodismo que dio cuenta de las luchas libertarias en distintos países de América Latina y de los profundos cambios sociales que se vivían en esa época. Asimismo, añadió que cuando se habla de la Revista Punto Final “no solo se habla de Manuel Cabieses”, sino también de Augusto Olivares, quien acompañó a Salvador Allende hasta el último momento en La Moneda, y de Jaime Barrios, quien, al igual que Cabieses, fue detenido.

“Fueron perseguidos porque eran figuras absolutamente irreductibles en su lucha por la democracia y las libertades”, enfatizó la periodista. Además, subrayó que figuras como la de Manuel Cabieses representaban un periodismo con un compromiso que “nunca abandonó mientras ejerció su labor“.

En tanto, la periodista y amiga de Cabieses, Lucía Sepúlveda —quien también fue parte del equipo de la revista Punto Final—, sostuvo que su muerte es “muy impactante, justo en estos momentos de la historia de Chile”, marcados, a su juicio, por “un vuelco político”.

“Se nos va un hombre que representó un momento de la historia”, expresó. Y añadió que Cabieses “siempre estuvo al lado de la lucha del pueblo, no solo como periodista, sino también como revolucionario”.

*Fuente: Radio UdeChile