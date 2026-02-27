«¡Ellos armaron al CJNG (Cártel de Jalisco Nueva Generación)»: Pruebas hunden a la CIA y la DEA

27 de febrero de 2026

«¡ELLOS ARMARON al CJNG!»: PRUEBAS hunden a la CIA y DEA | Manuel Borbolla

¿Es el narcotráfico en México una herramienta de control diseñada desde Washington? En este impactante clip de Oscar Morales Podcast, el periodista de investigación Manuel Hernández Borbolla revela pruebas judiciales que hunden a la CIA y la DEA por su presunta participación en el armamento y protección del CJNG.

Analizamos casos reales con nombres y apellidos, como los de los agentes Paul Campo y Robert Sensi, involucrados en la entrega de tecnología bélica y drones. Además, Borbolla expone la alarmante presencia de mercenarios colombianos entrenados en Ucrania que hoy operan en territorio michoacano. ¿Estamos ante un nuevo «Irán-Contras»? ¿Es el Mundial 2026 y la crisis de seguridad el pretexto perfecto para que Donald Trump aplique la Doctrina Monroe?