Epstein: ¿un error del sistema? Usaba el sexo para lograr negocios e información
por La Base (España)
2 horas atrás 1 min lectura
18 de febrero de 2026
En el programa de hoy, 18/2/2026, Pablo Iglesias, Irene Zugasti, Manu Levin y Eduardo García analizan, con una mirada estructural, las conexiones de las élites capitalistas globales con el caso Epstein. Con la participación de JuanFran Albert (director de Al Descubierto).
Más sobre el tema:
La red de Epstein promovía crisis a alto nivel internacional y luego las convertía en dinero
Condenan a 8 exconscriptos por ejecución de camarada en dictadura: Lo hicieron cavar su tumba
por Jean Valencia Chile)
30 mins atrás
18 de febrero de 2026
Ocho hombres, que actualmente superan los 70 años, fueron condenados a penas de entre 5 y 7 años de presidio, como autores del homicidio de uno de sus camaradas, mientras se desempeñaban como conscriptos del Regimiento Cazadores de Valdivia, entre septiembre y noviembre de 1973.
Marco Rubio en Chile: Memoria histórica, soberanía y las sombras del intervencionismo.
por Félix Madariaga Leiva (Chile)
1 hora atrás
18 de febrero de 2026
El próximo 11 de marzo, Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, encabezará la delegación oficial que participará en el cambio de mando presidencial en Chile, donde asumirá el nuevo gobierno liderado por José Antonio Kast. La visita no ha pasado desapercibida.
Netanyahu acelera la anexión silenciosa de Cisjordania
por Eva Maldonado (España)
2 días atrás
16 de febrero de 2026
Israel registra por primera vez desde 1967 amplias zonas ocupadas como “propiedad estatal”. El paso, impulsado por la ultraderecha del Gobierno, consolida un cambio estructural en el régimen jurídico del territorio palestino.
Gaza – Miles de palestinos evaporados por Israel con bombas térmicas y termobáricas estadounidenses
por Baptiste Maisonnave
6 días atrás
12 de febrero de 2026
En el momento del impacto, la explosión alcanza una temperatura y una presión tales que el cuerpo humano se evapora, desaparece.
