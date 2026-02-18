Epstein: ¿un error del sistema? Usaba el sexo para lograr negocios e información

18 de febrero de 2026

En el programa de hoy, 18/2/2026, Pablo Iglesias, Irene Zugasti, Manu Levin y Eduardo García analizan, con una mirada estructural, las conexiones de las élites capitalistas globales con el caso Epstein. Con la participación de JuanFran Albert (director de Al Descubierto).

