La amenaza a Cuba y los desafíos de la izquierda

18 de febrero de 2026

Para Estados Unidos Cuba ha sido y es un enemigo político, ideológico, no aceptó ni aceptará que se declarara una república socialista, independiente y soberana en su patio trasero, por eso la tiene bloqueada desde hace 67 años para que el costo de su independencia sea lo más alto posible. Y sobre todo, que sirva de ejemplo para quienes pretendan seguir ese camino, como lo hizo con Chile. cuando derrocaron a Salvador Allende en 1973.

Para quienes lo olvidaron Allende, fue derrocado por decisión del gobierno de Estados Unidos, quienes financiaron a la derecha política chilena y a sus aliados, a El Mercurio, a empresarios entre otros para alcanzar sus objetivos. Los documentos de la CIA y del Pentágono así lo demuestran, develan múltiples acciones de desestabilización y de bloqueo económico, de guerra psicológica y de acciones derechamente terroristas.

Como por ejemplo el complot organizado por la CIA con militares chilenos, para asesinar en 1970 al entonces comandante en jefe del Ejército Chileno, general René Schneider. Un crimen ejecutado por la ultraderecha con el objetivo de provocar la intervención militar e impedir que Allende recién electo tomara posesión del gobierno.

Esa historia de intervenciones norteamericanas, que no es distinta a lo que han vivido todos los países en el continente, cuando han adoptado una decisión que contradice los intereses norteamericanos es la que nos une a la Isla: Para el imperialismo norteamericano la Cuba socialista no puede ni debe desarrollarse y ni menos mostrar sus éxitos al mundo. Hace cinco décadas, para el presidente Nixon “era necesario desarrollar un programa de agresión hostil para desestabilizar la capacidad de gobernar de Allende” porque consideró inaceptable el éxito de Allende por temor a la expansión del socialismo.[1]

Tal como lo ha sido históricamente entonces, la ofensiva norteamericana actual en contra Cuba es también en contra de quienes estamos en lo que despectivamente identifican como su patio trasero y en particular, es preocupante para la izquierda, para el mundo progresista, en general para quienes disentimos y rechazamos las políticas imperialistas. Las decisiones más recientes de la administración Trump, quien gobierna para las elites multimillonarias con un enfoque hipernacionalista del poder mundial, son preocupantes, agregando que el gobierno que asume en Chile en marzo próximo es la continuidad de la agresiva política norteamericana, nacional e internacional.

La evidencia demuestra hasta ahora que la nueva doctrina impulsada por Trump se ha desplazado desde la democracia liberal al neofascismo, o en el mejor de los casos, a una alianza neofascista-neoliberal, lo que no le augura el mundo paz ni tranquilidad. Es una ofensiva derechista radical que necesita de enemigos para gobernar como históricamente lo han hecho, utilizando la caricatura del comunismo y del marxismo para atemorizar, reprimir y para eliminar opositores y las opiniones distintas, una ofensiva que ve en Cuba un blanco simbólico a derribar.

Lo que es una aspiración de triunfo del imperialismo que no podemos aceptar ni menos indiferentes, la resistencia de Cuba a seis décadas de continuos embates militares y económicos son un ejemplo para el mundo, soportando pesados periodos de escasez y penurias. Podemos o no estar de acuerdo pero Cuba ha sido un ejemplo digno, porque no se ha rendido y con orgullo mantiene en alto las banderas de la revolución socialista, lo que se ha transformado por años en una cultura antiimperialista que esta en la conciencia de los pueblos del mundo, lo que se expresa en la solidaridad que Cuba recibe hoy desde distintos lugares del planeta.

Mas allá de las caricaturas mal intencionadas o de las opiniones que cada cual puede tener sobre la realidad actual de Cuba, este es un pueblo que está siendo atacado cobardemente e intentando su rendición por asfixia. Eso en un mundo actual con gobiernos cada vez más indiferentes o temerosos de oponerse al poder imperialista norteamericano. Gobiernos que han estado silentes no solo en este caso sino que, ante la destrucción de África, ante el criminal bombardeo y genocidio de Israel en Gaza, hechos que debieran movilizar las conciencias, impidiendo que diariamente se ponga en peligro la vida de niños, niñas, ancianos mujeres y hombres, por causa de un bloqueo criminal.

Para quienes conocemos de cerca a Cuba, a su pueblo solidario y generoso, es difícil intentar traspasar los sentimientos de respeto y admiración, sobre todo en estos momentos, enfrentando a la propaganda y los medios que por más de medio siglo lo que han hecho es solo descalificar a la patria de Martí y que ha hecho mella también en el progresismo y la izquierda.

Defender a Cuba no significa repetir aquí su experiencia, porque cada país construye su camino en relación a su historia y cultura, pero si significa reconocer que, desde el triunfo de la revolución en 1959, se transformó en un ejemplo de dignidad y consecuencia. Porque ha defendido su camino recorrido por el socialismo sin claudicar a ello, señalando que existe una alternativa para ofrecer algo mejor que el neoliberalismo fallido en el que vivimos, que es la razón por la cual la han atacado de manera permanente.

Cuando el mundo y Chile hoy necesitan de una alternativa a la democracia liberal, infectada por la corrupción y el abuso de poder, quiérase o no, nos vuelve la mirada a la búsqueda de alternativas para un mundo mejor y entre ellas nos lleva al socialismo.

Porque es necesaria la búsqueda de una democracia justa e inclusiva que permita producir riqueza y distribuirla de manera justa y equitativa, en este esfuerzo monumental estamos unidos a Cuba, a su historia, apoyando la defensa de su independencia frente al extraordinario poder imperial que la amenaza.

Enrique Villanueva M

Notas:

