«Demoler una Ruka en territorio mapuche con un recurso de apelación en curso, no solo vulnera nuestros derechos si no que pone en duda la legitimidad de la justicia de este Estado»

27 de octubre de 2025

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Feria Lanalhue Dayinko Hoy quiero agradecer, solo agradecer. No he tenido el tiempo suficiente para responder todas las llamadas y mensajes. Pero es hoy, justamente hoy cuando sabemos con quienes contamos y con quienes no y al final del día se agranda el círculo. Mañum, chaltu may kom pu che, por todo el apoyo y la convicción, por las muestras de solidaridad y gestos de aprecio y cariño hacia todos nosotros Familia

Hoy ver la demolición de nuestra ruka a cargo de un uniformado winka el Capitán DIETER BABILEK, descendiente de eslovaco, frente a todos los nuestros, principalmente mujeres mapuche, sin duda, no fue fácil, porque se repite la historia y trae a la memoria los relatos de nuestros abuelos y abuelas, de cómo antiguamente les quemaban sus rukas, de como les prendían fuego con sus familias en el interior, recuerdos vienen a nuestra mente también de los relatos de cómo los colonos cazaban al mapuche, haciéndolos correr, disparándoles, soltando a sus perros adiestrados para atraparlos y posterior a ello torturarlos y matarlos… relatos vivos de los cuales aún hay testigos….

Esa es la historia que quieren callar, que no quieren oír, que quieren ocultar, sobre todo los descendientes colonos racistas que se niegan a reconocer nuestra preexistencia, que se niegan a reconocer nuestra legitimidad sobre nuestras tierras, que se niegan a aceptar su propio molbun winka (sangre extranjera). Crearon un Estado en territorio usurpado y no lo digo yo, lo dice la historia de nuestro pueblo, han creado leyes para reprimir a todo un pueblo, para legitimar sus crímenes y atropellos, pero aún así estamos vivos, vivos para transmitir el mensaje de quienes ya no están, de quienes partieron.

Demoler una Ruka en territorio mapuche con un recurso de apelación en curso, sin una orden judicial, sin previo aviso, sin permitirnos acceder a una copia del supuesto documento que daba legitimidad al proceso, sumado a ello, todos los compromisos previos adquiridos, no solo vulnera nuestros derechos en materia de Derechos Humanos y de Pueblos Originarios, vulnera y viola también su propio sistema judicial, poniendo en duda la legitimidad de la justicia de este Estado.

No fue fácil contenerme ante tanta injusticia pero por mis lamuen mayores, nuestra seguridad y mis pichikeche tuve que hacerlo.

Demolieron la estructura pero no el corazón de nuestra Ruka. MARICHIWEU ✊🏽🔥

Más sobre el tema: