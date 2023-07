28 de julio de 2023

Lafken en mapudungún significa mar, lago o espejo de agua.

Chile, «Lafken, la historia de su ley» es un documental que narra la historia de la Ley 20.249, más conocida como Ley Lafkenche, que dio paso en 2008 a la creación de los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO). Esta historia cuenta 10 años de una idea que se construyó en colectivo por el Pueblo Lafkenche y que significó un arduo trabajo para que fuera aprobada en el Congreso de Chile.

La Fundación Superación de la Pobreza, a través de su programa Servicio País, apoyó esta iniciativa, entregando apoyo técnico a la Identidad Lafkenche.

Este documental, que fue publicado en 2020, es la historia de un triunfo improbable. Esta película fue subtitulada con el apoyo del Consorcio TICCA, gracias a una subvención de la Oak Foundation.

Josefina Boris y Daniela Campos Rubio se encargaron de los subtítulos en español;Sterling Ellsworth, de los subtítulos en inglés, y Rachel Babin y Mathilde Craker, de los subtítulos en francés.



[English]

Lafken in Mapudungún means sea, lake, or water mirror. Set in Chile, «Lafken, la historia de su ley» is a documentary that tells the story of law 20.249, better known as the Lafkenche Law. In 2008, this law created the Marine Coastal Spaces of Native Peoples. This movie tells the story of a 10-year-old idea built collectively by the Lafkenche People. It meant a lot of hard work to get it approved and passed by the Chilean Congress. Through its SERVICIO PAIS program, the Fundación Superación de la Pobreza supported this initiative, providing technical support to the Lafkenche Identity. This documentary, released in 2020, is the story of an improbable triumph. The ICCA Consortium supported this film’s sub-titling thanks to a grant from the Oak Foundation. Josefina Boris and Daniela Campos Rubio provided the Spanish subtitles; Sterling Ellsworth provided the English subtitles; and Rachel Babin and Mathilde Craker provided the French subtitles.

[Francais]

Lafken, en langue mapudungún, signifie mer, lac ou miroir d’eau. Le documentaire « Lafken, la historia de su ley » se déroule au Chili et retrace l’histoire de la loi 20.249, plus connue sous le nom de loi Lafkenche. Cette loi donna lieu, en 2008, à la création des Espaces marins côtiers des Peuples Autochtones. Ce film relate les 10 années de travail acharné pour qu’une idée, élaborée collectivement par le Peuple Lafkenche, soit approuvée et adoptée par le Congrès chilien. La Fundación Superación de la Pobreza (Fondation pour éradiquer la pauvreté, FUSUPO), par le biais de son programme SERVICIO PAIS, a contribué à cette initiative en apportant un soutien technique à l’identité Lafkenche. Ce documentaire, sorti en 2020, est l’histoire d’un triomphe improbable. Ce film a été sous-titré avec le soutien du Consortium APAC, grâce à une subvention de la Fondation Oak. Josefina Boris et Daniela Campos Rubio ont réalisé les sous-titres en espagnol ; Sterling Ellsworth a réalisé les sous-titres en anglais ; et Rachel Babin et Mathilde Craker ont réalisé les sous-titres en français.