«Quiero proponer medidas que pueden ayudar a resolver el misterio del origen del ataque al gasoducto Nord Steam»

28 de abril de 2024

Larry C. Johnson es un veterano de la CIA y de la Oficina de Lucha contra el Terrorismo del Departamento de Estado. Es experto en terrorismo, seguridad aérea, gestión de crisis y riesgos.

Es fundador y socio gerente de BERG Associates, creada en 1998. BERG Associates es una empresa internacional de consultoría empresarial que apoya a empresas y gobiernos a gestionar las amenazas que plantean el terrorismo y el blanqueo de dinero. Johnson trabajó con mandos militares estadounidenses en la preparación de ejercicios antiterroristas y en la formación en operaciones especiales durante 24 años.

*Fuente: Sonar21.com

piensaChile ha traducido al castellano la declaración hecha por Larry Johnson ante al Consejo de Seguridad de las NN.UU.:

Gracias, señor Presidente. Mis saludos a los distinguidos miembros del Consejo de Seguridad. Mi nombre es Larry Johnson. Estoy aquí hoy para hablar en apoyo del deseo de Rusia de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas lleve a cabo una investigación abierta y exhaustiva del sabotaje del gasoducto Nord Stream en septiembre de 2022.

Estoy aquí por mi propia cuenta, sin compensación por mi tiempo. Todo el material y los comentarios son míos. Mi objetivo al dirigirme hoy a ustedes es simple: quiero proponer medidas que creo que pueden ayudar a resolver el misterio del origen del ataque al gasoducto Nord Steam y, por tanto, ayudar a resolver las tensiones derivadas de ese ataque sin precedentes. Tal vez aporte una perspectiva única a esta cuestión debido a mi experiencia pasada en operaciones y análisis de inteligencia durante mi etapa en la Agencia Central de Inteligencia, en política e investigaciones antiterroristas mientras trabajaba en la Oficina de Lucha contra el Terrorismo del Departamento de Estado, en la elaboración de guiones y ejecución de más de 200 misiones de entrenamiento antiterrorista para las fuerzas de operaciones especiales del ejército estadounidense como contratista, y en exitosas investigaciones internacionales sobre blanqueo de dinero llevadas a cabo como socio director de BERG Associates. Una de estas investigaciones incluyó un exitoso caso llevado a cabo en nombre de la Unión Europea y de los Gobernadores de Colombia.

Permítanme empezar con el Presidente Harry S Truman. Creo que soy el único en esta augusta sala que creció en Independence, Missouri, y asistió a la escuela secundaria al otro lado de la calle de la casa del Sr. Truman. Tuve el privilegio de conocer brevemente al Sr. Truman una mañana de septiembre de 1970, cuando se dirigía a su Biblioteca Presidencial por North Delaware Street, acompañado de un solo guardaespaldas. Qué diferencia hacen 54 años.

Es cierto que Truman presidió el inicio de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Es un legado desafortunado. Pero quiero recordar al Consejo las palabras del Sr. Truman a las incipientes Naciones Unidas en octubre de 1950. Un mensaje de hace 74 años sigue siendo relevante y vale la pena recordarlo:

«En la actualidad, el temor a otra gran guerra internacional ensombrece todas las esperanzas de la humanidad. Este temor surge de las tensiones entre las naciones y del reciente estallido de agresión abierta en Corea. Nosotros, en los Estados Unidos, creemos que tal guerra puede evitarse. No creemos que la guerra sea inevitable.

Una de las razones más poderosas de esta creencia es nuestra fe en las Naciones Unidas.

Las Naciones Unidas desempeñan tres grandes papeles en la prevención de las guerras.

Primero: proporciona una vía para la negociación y la resolución de disputas entre naciones por medios pacíficos.

En segundo lugar, permite utilizar la fuerza colectiva de las naciones miembros, en virtud de la Carta, para prevenir la agresión.

Tercero: proporciona una vía a través de la cual, una vez reducido el peligro de agresión, las naciones pueden liberarse de la carga de los armamentos».

Creo que no sólo es responsabilidad, sino deber sagrado del Consejo de Seguridad, tomar la iniciativa para lograr una solución del asunto Nord Stream por medios pacíficos. No revisaré la montaña de pruebas que implican a mi propio país, Estados Unidos, en este acto de guerra contra la Federación Rusa y la República Federal de Alemania. No había ningún interés imperioso de seguridad nacional que justificara la destrucción del gasoducto Nord Stream, que ha infligido un dolor económico significativo al pueblo de Alemania. Este ataque no logró nada en términos de ayudar a poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania y los facilitadores de la OTAN de Ucrania. Empeoró las cosas.

Durante mi estancia en la CIA, comprendí cómo se planificaban y ejecutaban las acciones encubiertas en lugares tan diversos como Afganistán y América Central. Estas operaciones no se llevan a cabo de improviso. Se financian, planifican y ensayan antes de ejecutarse. El relato de Seymour Hersh sobre la acción encubierta de Estados Unidos contra el gasoducto Nord Stream coincide con los conocimientos que adquirí durante mi estancia en la Agencia a finales de la década de 1980.

Cuando empecé a trabajar para el embajador Morris Busby en la Oficina del Coordinador para la Lucha contra el Terrorismo en el Departamento de Estado de Estados Unidos en otoño de 1989, una de mis primeras tareas fue conseguir autorizaciones de países para el FBI mientras investigaban el atentado de la Pan Am 103, que se estrelló en Lockerbie, Escocia, en diciembre de 1988. Una de las lecciones más importantes que saqué de aquella experiencia fue la diferencia entre una investigación criminal y las actividades de inteligencia. Se puso mucho cuidado en garantizar que las pruebas reunidas por el FBI no se vieran contaminadas ni estropeadas por actividades de inteligencia. Era una línea muy fina, pero el embajador Busby se aseguró de que el FBI y la CIA se mantuvieran en sus propios carriles.

Quizá esa sea la lección más importante de todas. Un liderazgo profesional y maduro es esencial para el éxito de la investigación de operaciones internacionales complejas que desembocan en atentados como el de Pan Am 103 y el del gasoducto Nord Stream. Aunque las acusaciones penales contra los dos hombres implicados en el atentado no llegaron hasta noviembre de 1991, las pruebas que resolvieron el caso ya estaban disponibles en marzo de 1990, 15 meses después de que el Pan Am 103 cayera del cielo y 20 meses antes de las acusaciones penales.

Compárese esa investigación con la indiferencia y la falta de curiosidad demostradas por los países de la OTAN con respecto al Nord Stream. Han pasado 19 meses desde que se destruyó el gasoducto y los países de la OTAN parecen haber adoptado la postura de los tres monos sabios: no ver el mal, no oír el mal, no hablar el mal.

Tengo algunos conocimientos sobre la logística y la ejecución del ataque contra Nord Stream gracias al trabajo que realicé en nombre de las fuerzas de operaciones especiales del ejército estadounidense, que comenzó en la primavera de 1994 y terminó en 2016. Durante esos 22 años, formé parte de un equipo que guionizó múltiples ejercicios antiterroristas. Creábamos escenarios, como un grupo que amenazaba con utilizar un arma biológica en un país del norte de África, y luego reproducíamos el tráfico diplomático y de inteligencia que informaba de la amenaza para estimular una respuesta por parte de la fuerza militar / diplomática concreta encargada de analizar, contener y derrotar esa amenaza. En el curso de este trabajo, también tuvimos que pensar como saboteadores o terroristas. Comprender sus motivos. Comprender las capacidades necesarias para llevar a cabo un ataque de ese tipo e identificar los tipos de recursos y entrenamiento que sustentarían una operación terrorista de ese tipo.

Cuatro años después de empezar a asesorar al ejército estadounidense, fundé, junto con otras cuatro personas, BERG Associates. Dos de mis socios habían trabajado anteriormente para la Drug Enforcement Administration (DEA): uno terminó su carrera como Jefe de Operaciones Internacionales y el otro dirigió operaciones encubiertas de blanqueo de dinero en tiendas de Nueva York. Uno de nuestros primeros trabajos fue la investigación de lo que comúnmente se conoce como el caso del Bank of New York Russian Money Laundering.

También organizamos la investigación y la recopilación de pruebas que se utilizaron para presentar una demanda civil en virtud de la Ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) contra grandes tabacaleras, que blanqueaban dinero para los cárteles de la droga. Se interpusieron dos demandas distintas en nombre de los demandantes: la Unión Europea y los gobernadores de Colombia.

Al mencionar esta historia, quiero subrayar que incluso en investigaciones internacionales complejas, sin acceso a material clasificado, pudimos reunir cantidades ingentes de pruebas que habrían sido admisibles en un juicio penal estadounidense.

Al llevar a cabo estas investigaciones, aprendí que Disneylandia tiene razón: al fin y al cabo, el mundo es un pañuelo. El nexo entre determinadas organizaciones delictivas, grandes empresas internacionales, instituciones financieras y organizaciones de inteligencia no es una fantasía. Es real e implica cientos de miles de millones de dólares.

Mi experiencia me convence de que una investigación debidamente financiada y llevada a cabo por profesionales descubrirá documentos, informantes y testigos oculares que pueden demostrar más allá de toda duda razonable quién llevó a cabo el atentado contra el gasoducto Nord Stream.

Las naciones aquí reunidas tienen una ventaja en una investigación que nosotros, como investigadores privados, no teníamos: ustedes disponen de inteligencia de señales y satélites. Tienen datos almacenados, por ejemplo, que pueden proporcionar información que va desde el movimiento de barcos hasta el movimiento de dinero. Cuando se combinan esos datos con las pruebas convencionales se dispone de un poderoso medio para identificar a quien ordenó y ejecutó el atentado contra el gasoducto Nord Stream.

Puedo decir esto con certeza sobre esa operación. Se llevó a cabo con el apoyo financiero y material de al menos un Estado nación. Existen registros escritos, casi con toda seguridad altamente clasificados y almacenados con acceso muy limitado. Pero puede haber pruebas disponibles fuera de tales registros clasificados que pueden iluminar el acto de manera significativa, si no resolver el misterio.

Mi mensaje para ustedes hoy es sencillo: sigan el dinero. Pregunten también, cui bono, a quién beneficia. Creo que la negativa a llevar a cabo una investigación exhaustiva de este asunto arroja una nube sobre el Consejo de Seguridad.

Para terminar, reitero la visión del Presidente Truman enunciada hace 74 años: «Ustedes tienen en su poder la posibilidad de facilitar la negociación y la resolución de disputas entre naciones por medios pacíficos. Pero esas negociaciones deben partir de una comprensión sólida y fundamentada de quién realizó el acto, y creo que pueden llegar a esa conclusión con una investigación adecuada que sólo ustedes, los miembros del Consejo de Seguridad, están facultados para llevar a cabo.

