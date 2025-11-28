Articulos recientes

28 Nov 2025

Exespía de la RDA revela el plan de la OTAN para destruir Rusia y Europa

por Pascal Lottaz (Suiza) y Rainer Rupp (Alemania)

28 de noviembre de 2025

¿Alguna vez te has preguntado qué tiene que decir un espía REAL sobre la política mundial actual? Pues estás de suerte, porque hoy tengo en el programa a uno de los espías más exitosos de Alemania del Este, la RDA.

El señor Rainer Rupp nació en 1945 y creció en Alemania Occidental, pero comenzó a trabajar para los servicios de inteligencia de Alemania del Este (RDA) a principios de la década de 1970. Fue contratado por la OTAN en 1977 y envió decenas de miles de documentos y planes internos de la OTAN al Este. Solo fue capturado en 1993, después del final de la Guerra Fría, y cumplió condena en prisión hasta el año 2000.

Más sobre el tema:

Un hombre de la Stasi en la OTAN: el agente doble que ayudó a evitar una guerra nuclear

La educación después del genocidio de Gaza según René Vega Cantor

