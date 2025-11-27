Articulos recientes

27 Nov 2025

Cultura, Derechos Humanos, Fascismo, Palestina, Politica, Pueblos en lucha, Represión, Resistencia, Sionismo

La educación después del genocidio de Gaza según René Vega Cantor

por Fausto Giudice

1 hora atrás 1 min lectura

La educación después del genocidio de Gaza según René Vega Cantor
27 de noviembre de 2025

En una de las escenas más pavorosas en materia educativa, que debe quedar registrada en la historia universal del genocidio cultural, el 17 de enero de 2024 las fuerzas armadas de Israel destruyeron con explosivos el edificio principal de la Universidad Al-Israa de la ciudad de Gaza. Esa atroz destrucción quedó registrada en video y fotografía, como una instantánea del triunfo de la barbarie y de apoteosis del grito fascista de "muerte a la inteligencia".

El título de este texto parafrasea a La educación después de Auschwitz, el título de una charla radiofónica que dio el filósofo alemán Theodor Adorno en 1966 y que luego se publicó en formato libro, en cuyas primeras líneas se dice:

"La exigencia de que Auschwitz no se repita es la primera de todas en la educación. Hasta tal punto precede a cualquier otra que no creo deber ni poder fundamentarla. No acierto a entender que se haya dedicado tan poca atención hasta hoy. Fundamentarla tendría algo de monstruoso ante la monstruosidad de lo sucedido. […]. Cualquier debate sobre ideales de educación es vano e indiferente en comparación con este: que Auschwitz no se repita. Fue la barbarie, contra la que se dirige toda educación."

Hoy nos encontramos ante la repetición de la barbarie genocida contra el pueblo palestino por parte de Israel. El historiador colombiano esboza en este ensayo cuales podrían y deberían ser las orientaciones de l@s educador@s crític@s impulsados por una ética humanista.

Renan-Vega-Cantor-Educar-despues-genocidio
Etiquetas #gaza #genocidio cultural #muerte a la inteligencia #rene vega cantor #resistencia #sionistas
