27 Nov 2025

La mentira de la amenaza rusa

por Pascal Lottaz (Suiza) y Dr. Lothar Schrötter (Alemania)

2 horas atrás 1 min lectura

27 de noviembre de 2025

La mayor mentira que la OTAN ha implantado en la mente de sus víctimas es la de la amenaza constante.

Hoy hablo con el historiador militar Dr. Lothar Schröter. Nacido en la RDA, el Dr. Schröter trabajó de 1974 a 1990 en el Instituto de Historia Militar de Potsdam y fue finalmente mayor en un puesto de coronel del Ejército Popular Nacional de la RDA, además de jefe del departamento de historia militar de la OTAN y de la RFA.

El año pasado, el Dr. Schröter publicó el libro “La guerra de Ucrania: las raíces, los actores y el papel de la OTAN”. Hoy queremos conversar sobre su perspectiva de Alemania del Este respecto a la guerra.

Etiquetas #la mentira de la amenaza rusa #lothar schröter #nato #pascal lottaz #rda #rusia #ucrania #union sovietica
La educación después del genocidio de Gaza según René Vega Cantor

Justicia cita a Eduardo Frei en caso por ayuda a Pinochet para evadir proceso en Londres

