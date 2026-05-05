Estocolmo, primero de Mayo 2026: ¡Cuba no está sola!

05 de mayo de 2026

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Camaradas,

Una vez más nos reunimos ante este simbólico monumento, La Mano, erigido como homenaje a los combatientes internacionalistas que defendieron a la República Española contra las fuerzas militares de Franco, apoyadas por fascistas de Alemania e Italia. Además, queremos rendir un homenaje especial a los más de 3.000 internacionalistas que viajaron desde México hasta Chile, y cuyo mayor contingente fue el cubano.

En el pedestal del monumento se puede leer este texto:

«De los 500 suecos que en 1936-38 lucharon por la democracia en España, cayó un tercio de ellos. Dieron lo mejor de sí mismos en las batallas de Madrid, Jarama, Guadalajara, Brunete, Teruel, Aragón y el Ebro. Caminante, párate – recuérdalos con orgullo.»

Queremos destacar a la Isla de Martí y Fidel, cuyo internacionalismo combatiente fue decisivo en la victoria en Angola y Namibia contra el apartheid racista de Sudáfrica, apoyado por los colonialistas de siempre. Después de esa victoria, Cuba se llevó de regreso a 2.500 combatientes caídos en combate, muchos de ellos descendientes de esclavos africanos.

Gloria eterna a todos estos combatientes por la libertad!

Camaradas, el 16 de abril de 1961, hace ya 65 años, el imperio yanki entrenó a mercenarios con la intención de invadir y aplastar a la naciente nación revolucionaria. Pensaron que sería un week-end pero fueron derrotados de forma humillante, hechos prisioneros y canjeados a los yankis por raciones de alimentos.

Gloria eterna a los héroes de Playa Girón!

Después de la crisis de los misiles entre EE.UU. y la Unión Soviética, Cuba fue sometida a un bloqueo por parte de EE.UU. y sus obedientes vasallos. Este criminal bloqueo que se mantiene hasta el día de hoy se ha endurecido con 244 nuevas y fuertes sanciones con la llegada de Trump como representante del imperio en decadencia, cuya moneda, el dólar, pierde cada día más confianza en los mercados. Atención, se está derrumbando la tiranía del dólar. Donald Trump, un mitómano, traidor y falso como el color de su cara, su pelo y sus dientes, con 34 causas penales pendientes y la sospecha de ser parte de la banda Epstein, cuya gran trampa era filmar a gente importante abusando de personas de corta edad… en pocas palabras, un asco.

Camaradas, hoy, Primero de Mayo, el pueblo cubano estará en las calles defendiendo más que nunca su revolución. Revolución que ha dado grandes y múltiples muestras de solidaridad, entrega y bondad a muchos pueblos del mundo en situaciones difíciles. Gestos realizados a pesar de sufrir un bloqueo férreo de más de 60 años.

La Asociación sueco-cubana tiene filiales en toda Suecia y dispone de información sobre el prestigio internacional y el reconocimiento de la solidaridad de Cuba como también cifras del daño económico y social causado por el imperio yanki al pueblo cubano durante décadas.

Nos preguntamos, ¿podría Suecia superar y sobrevivir un asedio semejante?

Camaradas, la fuerza bruta es el derecho de las bestias. Atención, de sus 250 años como nación, EE.UU. ha sólo tenido 16 años sin conflictos bélicos con otros países. El imperio bestia yanki morirá matando, y ante eso decimos, con fuerza y convicción, Socialismo o Barbarie!

Camaradas, el cura guerrillero colombiano Camilo Torres decía: “Debemos insistir en todo lo que nos une y prescindir de todo lo que nos separa”. Es por eso que desde el monumento La Mano hacemos un llamado a los miles y miles de latinoamericanos que llegamos a Suecia, muchos de nosotros perseguidos por dictaduras militares promovidas por la bestia yanki, a asumir la solidaridad con Cuba a nivel nacional, incluyendo a partidos políticos, sindicatos, iglesias y autoridades comunales.

Basta de dispersión, Cuba y América Latina nos llaman a luchar unidos! Otro mundo es posible con socialismo! Cuba, rebelde ayer, solidaria hoy, heroica siempre! Abajo el bloqueo genocida yanki!

Viva Cuba socialista!

Basta de asedio a Cuba, Venezuela y Nicaragua! Libertad para Nicolás Maduro y Cilia Flores!

Gloria eterna a los soldados cubanos asesinados por proteger al presidente Nicolás Maduro y su esposa!

Y al igual que el pueblo cubano, desde Estocolmo, Suecia, decimos Hasta la Victoria Siempre!

Viva Cuba socialista!