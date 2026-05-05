«Niños nacidos en Chile, son chilenos»
por Grupo de Parlamentarios (Chile)
7 mins atrás 3 min lectura
5 de mayo de 2026
Sociedad civil y diputados cuestionan ante la Contraloría circular que amenaza el derecho a la nacionalidad de la niñez migrante
Este lunes, organizaciones de la sociedad civil acompañaron a las diputadas y diputados Matías Fernández, Consuelo Veloso, Lorena Fries y Carolina Tello en la entrega de un oficio ante la Contraloría General de la República, exigiendo un pronunciamiento urgente sobre la legalidad de la Circular N°014 de 2026 del Servicio de Registro Civil e Identificación. Estuvieron presentes Michel-Ange Joseph, presidenta del Consejo de la Sociedad Civil del Servicio Nacional de Migraciones y la Fundación CIJYS; David Arboleda, también consejero nacional del COSOC del SERMIG y presidente de la Red de Periodistas Migrantes; Catalina Bosch, directora de la Organización Migrantas; Eduardo Cardoza, dirigente del Movimiento Acción Migrante; y Gabriela Hilliger, directora jurídica del SJM Chile.
La circular cuestionada introduce criterios administrativos para calificar cuándo un niño o niña nacido en Chile es considerado «hijo de extranjero transeúnte», categoría que los excluiría de la nacionalidad chilena. Aunque el Registro Civil la presentó como una actualización operativa, el oficio advierte que incide directamente en un derecho fundamental que no puede regularse por vía administrativa, pues está sujeto a reserva legal según la Constitución. Además, sus criterios podrían contradecir jurisprudencia de la Corte Suprema, la cual ha exigido un análisis sustantivo y no solo formal para aplicar esta categoría. También se llama la atención, acerca de los tratados internacionales ratificados por Chile, como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Por ello, los parlamentarios solicitaron a la Contraloría que determine si la circular se ajusta al marco constitucional y legal vigente, si es compatible con la jurisprudencia sobre la noción de «extranjero transeúnte», y si corresponde su revisión, modificación o invalidación.
Para las organizaciones que estuvieron presentes, esta acción se enmarca en un contexto de retroceso en materia de derechos de la niñez migrante, ya que la nacionalidad no es un dato burocrático, sino un punto de partida para el ejercicio de todos los demás derechos. Días atrás, Grace Arango, dirigenta de la ONG Migrantes en Los Ríos, también expresó su apoyó desde Valdivia.
Los diputados y diputada firmantes del oficio son: Matías Fernández Hartwig, Jaime Araya Guerrero, Héctor Ulloa Aguilera, Carlos Cuadrado Prats, Carlos Carvajal Gallardo, José Montalva Feuerhake, Nelson Venegas Salazar, Marcos Barraza Gómez, Boris Barrera Moreno, María Francisca Bello Campos, Lorena Fries Monleón, Ana María Gazmuri Vieira, Coca Ericka Ñanco Vásquez, Carolina Tello Rojas, Consuelo Veloso Ávila, Andrea Parra Sauterel, Andrea Macías Palma y Emilia Schneider Videla..
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