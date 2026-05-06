El baño de sangre automovilístico en China continúa
por Han Feizi (Asia Times)
13 horas atrás 18 min lectura
05 de mayo de 2026
Mientras los fabricantes chinos de VE se destrozan unos a otros en una competencia a sangre y fuego, los fabricantes usamericanos, japoneses y alemanes deberían simplemente izar la bandera blanca.
NdT: Este artículo de Asia Times, que traducimos hoy, ofrece una inmersión en el «baño de sangre» automovilístico chino. Describe desde dentro la guerra de precios y la escalada tecnológica que enfrentan a los fabricantes chinos en su propio mercado. Muestra también cómo esta batalla, lejos de debilitarlos, los proyecta al asalto del mundo, bajo pabellón chino o bajo marcas extranjeras cada vez más dependientes de sus bloques tecnológicos.
Este análisis de campo dialoga con los cuatro artículos que acabamos de dedicar a la BYD-ización. En ellos definimos este concepto como una reconfiguración de las reglas del juego industrial mundial, basada en ocho mecanismos: integración vertical, efecto tijera, aceleración de los ciclos, difusión de los estándares chinos, sustitución tecnológica, uso del mercado interior como trampolín, coordinación con las prioridades públicas y oferta de sistemas completos. A continuación, mostramos cómo Volkswagen, Nissan, Honda o Renault adoptan estos métodos y se convierten en vectores de esta nueva norma. Luego ampliamos el enfoque más allá de la chapa: detrás del automóvil, se libra la guerra de los ecosistemas de software (HarmonyOS, IA embarcada, nube, datos). Por último, examinamos cómo Europa, entre la estupefacción tecnocrática y la adaptación industrial, afronta —o no— esta ola de fondo.
El artículo de Asia Times que van a leer constituye el eslabón perdido: el reportaje en bruto, la vivencia sobre el terreno en directo desde el Salón del Automóvil de Pekín 2026, la constatación clínica de lo que hemos teorizado. Describe, sin nombrarla así, la BYD-ización en acción. Las suspensiones activas, las baterías flash, la conducción autónoma, los interiores saturados de pantallas, las exportaciones masivas, la superioridad en ingeniería: todo está ahí. Y su conclusión —«maybe USA, Europe and Japan are just not meant to make cars» («quizá USA, Europa y Japón simplemente no están destinados a fabricar coches»)— resuena como un diagnóstico que nuestros propios artículos han tratado de explicitar.
Guerra de precios, guerra tecnológica: el baño de sangre automovilístico en China continúa
Asia Times, Han Feizi, Price wars, tech wars: China’s auto bloodbath rages on, 4 de mayo de 2026
English–Français–Español
« I’m in love with my car / Gotta feel for my automobile / Get a grip on my boy racer rollbar / Such a thrill when your radials squeal »
(Estoy enamorado de mi coche / Tengo que sentir mi automóvil / Me agarro a mi barra antivuelco de piloto callejero / Qué emoción cuando chirrían tus neumáticos)
👉 Fragmento de la canción «I’m in Love with My Car» de Queen, incluida en el álbum de culto A Night at the Opera, publicado en 1975. Letra completa y audio de la canción al final del artículo1.
Un salón desmesurado para una batalla sin cuartel
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El salón de Pekín de 2024 se celebró en el Centro Internacional de Exposiciones de China, sede de Sunyi, con 106 800 m². El salón de Pekín de 2026 se celebra tanto en esa sede como en el recién construido Centro Internacional de Exposiciones y Congresos de la capital, un espacio contiguo de 210 000 m².
Si en 2024 ya resultaba imposible absorberlo todo en un solo día, la extravagancia de este año ocupa el triple de superficie de exposición. Se exhiben 1.451 vehículos, frente a los aproximadamente 1.000 de hace dos años. Se lanzaron 181 nuevos modelos, frente a 117 en 2024.
El Battle Royale (combate a muerte) en el que solo vale matar o morir que domina la industria automotriz china se ha intensificado. El gobierno está retirando gradualmente las exenciones del impuesto de compra para vehículos eléctricos (VE), con una reducción del 50 % en 2026 y la eliminación total en 2027. Aunque esto ha provocado una caída del 20,3 % en las ventas internas de coches en el primer trimestre de 2026, las exportaciones han crecido un 57 %, compensando en gran medida el déficit.
Líderes zarandeados, caza a los proveedores
Hay innumerables hilos argumentales en este sangriento drama que es la mayor industria automotriz del mundo. Aquí solo podemos tirar de unos pocos. La competencia en el mercado automovilístico chino se ha vuelto más salvaje, siendo las guerras de precios y de tecnología las principales armas homicidas. El campo de batalla es fluido. Los ganadores de ayer pueden ser superados, y los perdedores de hoy están a solo un lanzamiento de modelo de resucitar.
En los últimos dos años, el líder del sector BYD tropezó debido a productos poco inspirados y a la intervención de los reguladores en auxilio de unos proveedores maltratados. Aunque posee la cadena de suministro más integrada verticalmente y la línea de productos más diversificada, los coches de BYD fueron eclipsados en los segmentos premium por las ofertas de NIO, Xiaomi, XPeng y Huawei, y superados por Geely, Chery, Changan y Leapmotor en las guerras de precios del mercado masivo.
Los reguladores pusieron fin a las cuestionables prácticas financieras de BYD exigiendo que los proveedores cobraran en 60 días (en lugar de los abusivos 140-180 días), reduciendo el capital circulante y frenando la expansión vertiginosa de la compañía.
BYD: exportación y baterías como tabla de salvación
Sería, por supuesto, un error descartar a BYD, cuyas inversiones estratégicas a largo plazo deberían empezar a dar frutos. La empresa invirtió hace años en su infraestructura de exportación con ocho buques de carga rodada (RoRo, roll-on/roll-off: barcos especializados en transportar vehículos) propios y siete más en construcción [A modo de ejemplo, los buques RoRo BYD Explorer No. 1 y BYD Changzhou tienen una capacidad de entre 5 000 y 7 000 vehículos, mientras que el BYD Shenzhen transporta hasta 9 200 vehículos, nota del traductor]..
Las exportaciones, con márgenes seis veces superiores a los de las ventas nacionales, aumentaron un 145 % en 2025, alcanzando 1,05 millones de vehículos (23 % del total). Las exportaciones de BYD en 2026 van camino de superar el objetivo de 1,5 millones de unidades, con un incremento interanual del 60 % entre enero y abril de 2026.
BYD lanzó recientemente su batería Blade de segunda generación, cuya carga «flash» de 1.500 kW permite recargar del 10 % al 70 % en 5 minutos y del 10 % al 97 % en 10 minutos. BYD ha prometido construir 20.000 estaciones de carga flash para finales de año. El despliegue nacional de carga rápida eliminará la ansiedad por la autonomía de los propietarios de BYD, uno de los últimos puntos débiles de los VE.
Las baterías, que todavía representan entre el 30 % y el 50 % del precio de un VE, siguen siendo una tecnología de vanguardia con múltiples ejes competitivos que podrían cambiarlo todo. La carga rápida probablemente se convertirá en un requisito básico a medida que BYD, CATL y sus competidores ofrezcan sus propias versiones.
La tecnología de ion de sodio de CATL podría reducir a la mitad el precio de las baterías. Las baterías de estado sólido, el Santo Grial, prometen ser no inflamables, duplicar la autonomía, reducir el peso y costar menos. Los investigadores chinos firman el 66 % de los artículos sobre baterías más citados del mundo. USA ocupa el segundo lugar, con un 12 %.
La escalada tecnológica: potencia, silencio, confort
En 2024, las empresas chinas de VE libraban la guerra de los interiores lujosos y recargados («bling-bling»), saturando los coches con pantallas táctiles, asientos con masaje, cuero napa, cargadores inalámbricos y neveras. La guerra de la potencia sigue ahora un camino similar.
El VE medio en China tiene actualmente más de 270 caballos, frente a los 150 de los coches con motor de combustión interna. La aceleración, o capacidad de respuesta («pick-up»), es un diferenciador fundamental para los motores de combustión, perceptible al instante al ponerse el semáforo en verde, al incorporarse al tráfico o al entrar en la autopista.
Una aceleración alegre (aproximadamente 200 caballos) se da hoy por descontada en los VE. Los 500 caballos, antes dominio exclusivo de deportivos europeos exóticos, son ahora una opción de mejora en muchos modelos de mercado masivo. Los VE chinos premium ofrecen descomunales potencias de 1.000 a 1.500 caballos. Tener una buena respuesta instantánea es agradable. Superar los 1.000 caballos para quemar neumáticos es una exageración, como los interiores con media docena de pantallas táctiles y sistemas de karaoke.
Con la aceleración «resuelta», los ingenieros automotrices chinos se han volcado en otros retos más significativos. Los VE chinos tienen ahora niveles de ruido, vibración y aspereza (NVH, por Noise, Vibration, Harshness) notablemente reducidos, mejorando sensiblemente la experiencia de conductor y pasajeros.
La carrera armamentista del NVH fue iniciada por Li Auto, cuyos interiores silenciosos y funcionamiento sedoso consolidaron su sensación premium. Los fabricantes chinos abordan el NVH de forma integral, escrutando cada pieza para reducir el NVH en lugar de recurrir a pesados aislamientos.
Los motores están diseñados para reducir los silbidos. Los sistemas eléctricos emplean modulación por ancho de pulsos (PWM) para minimizar el ruido acústico. Los chasis se funden en una sola pieza para eliminar remaches y soldaduras propensos a vibraciones. Las ventanas usan vidrio laminado de múltiples capas con butiral de polivinilo (PVB) para atenuar el ruido exterior.
Bujes hidráulicos en lugar de goma reducen los impactos de alta frecuencia de la carretera. El ruido interior se cancela activamente con altavoces y micrófonos de realimentación. Estas son solo algunas de las proezas de ingeniería que hoy confieren a los VE chinos del mercado masivo una sensación premium de bajo NVH.
Suspensiones activas: el coche que hace flexiones
El breve vídeo que se muestra arriba presenta un Zeekr ET9 pasando por una serie de badenes, seguido por un BMW y un Audi de lujo. El coche chino se traga los resaltos sin el menor movimiento de la carrocería, como si la carretera fuera perfectamente lisa, mientras que los dos alemanes rebotan y zarandean a sus ocupantes. ¿El secreto? La suspensión totalmente activa SkyRide de Zeekr, un sistema electromagnético que ajusta cada rueda en tiempo real. Un auténtico golpe de efecto tecnológico que redefine el confort de marcha y que ilustra a la perfección la ventaja que han tomado los chinos en la gama alta.[NdT]
Las suspensiones avanzadas también se están volviendo omnipresentes. Hay varios niveles de esta tecnología, desde el control continuo de amortiguación (CDC) hasta las suspensiones neumáticas y los sistemas totalmente activos. El CDC, disponible en modelos de mercado masivo de BYD, Geely (a través de Zeekr), Dongfeng (Voyah) y Changan (Deepal), entre otros, es un amortiguador controlado electrónicamente que ajusta la fuerza de amortiguación en tiempo real para optimizar confort, manejo y seguridad.
El siguiente nivel es la suspensión neumática, que utiliza fuelles de aire controlados electrónicamente en lugar de resortes mecánicos. Las suspensiones neumáticas, ofrecidas en la mayoría de los modelos premium y en algunos modelos masivos de BYD (Denza), NIO, Li Auto, XPeng y Huawei (AITO), pueden ajustar la altura en función de la velocidad y del estado de la carretera, nivelar coches con carga descompensada y proporcionar una conducción mucho más suave.
El no va más de la tecnología de suspensión es la suspensión totalmente activa, utilizada actualmente en los buques insignia de NIO, BYD (YangWang) y Li Auto. Mientras que el CDC y las suspensiones neumáticas son reactivas, la suspensión totalmente activa utiliza sistemas hidráulicos para anular el movimiento vertical de las ruedas, eliminando prácticamente baches y ondulaciones. El sistema elimina el cabeceo en la aceleración, el hundimiento en el frenado y el balanceo en las curvas. También hace trucos circenses como saltar sobre baches, bailar al ritmo de la música y hacer… flexiones. Sí, flexiones.
Conducción autónoma: todos los niveles al combate
Actualmente, alrededor del 80 % de los VE chinos incluyen algún nivel de capacidad de conducción autónoma. Entre el 40 y el 45 % ofrece nivel 2 básico (control de crucero adaptativo ACC, mantenimiento de carril, frenada automática), entre el 20 y el 25 % ofrece L2+ (conducción autónoma en autopista con navegación NOA, cambio automático de carril, gestión de rampas), entre el 11 y el 19 % ofrece L2++ (conducción autónoma urbana completa NOA) y dos modelos (Arcfox con el sistema Huawei ADS y Changan con su sistema propietario Tianji) ofrecen nivel L3 (conducción sin necesidad de supervisión visual, la responsabilidad legal recae en el coche) en vías rápidas específicamente aprobadas. Los robotaxis sin conductor de nivel L4 se están probando en varias ciudades.
La inevitable sangría: 40 supervivientes sigue siendo demasiado
Todos sabemos cómo termina este Battle Royale. Las empresas chinas de VE se masacrarán unas a otras con brillantez tecnológica y salvajes guerras de precios. La purga ya está ocurriendo.
Según The Wall Street Journal, en 2018, en plena fiebre del oro, había 487 fabricantes chinos de VE. La mayoría no eran actores serios y fueron fácilmente eliminados. Hoy quedan alrededor de 40 guerreros curtidos que producen volúmenes significativos. Probablemente sobran 30.
Antes de que esos 30 sean eliminados, muchos están llevando la matanza al extranjero. China exportó 7,1 millones de vehículos en 2025 (frente a los 4,4 millones de Japón y los 3,2 millones de Alemania), muy por encima del millón de 2020. Además, los fabricantes chinos produjeron 900.000 vehículos en fábricas en el exterior, frente a los 190.000 de 2020. Las exportaciones de automóviles chinos en 2026 probablemente se acercarán a los 10 millones de unidades, con 1,7 millones adicionales producidos en fábricas fuera de China.
Ventaja china: una cuestión de ritmo y de ingenieros
Las empresas chinas desarrollan nuevos modelos entre 2 y 3 veces más rápido que las usamericanos, japonesas y europeas. Esto incluye a Tesla, cuya gama esquelética y anticuada ha llevado a la compañía a saltarse el circuito de salones chinos en los últimos años. El denso ecosistema de proveedores chino también da a los fabricantes locales una ventaja de costes del 20-30 %.
Además de rapidez y coste, los VE chinos son sencillamente mejores. Han movido los postes y nada del resto del mundo está a la altura, incluido Tesla. Los CEO de Ford, Toyota y Honda han declarado que la amenaza de los fabricantes chinos de VE es existencial. YouTube está lleno de bochornosas comparativas directas entre los nuevos VE chinos y sus homólogos alemanes, superados y al doble de precio.
No está claro qué se debería hacer. No está claro qué se puede hacer. En el fondo, es una historia de capital humano. China gradúa aproximadamente 2,5 veces más ingenieros que USA, la UE y Japón juntos. La fuerza laboral de ingeniería china se duplicará al menos para 2050, mientras que las de USA, la UE y Japón permanecerán prácticamente sin cambios. Los empleos en BYD, Geely, NIO y Xiaomi son prestigiosos y muy codiciados por los graduados de las mejores universidades chinas. Los de Ford y GM… no tanto. Las ventajas de China no harán más que aumentar.
Proteccionismo sin capital humano: el error fatal
Algunas economías simplemente no están hechas para fabricar coches, por la razón que sea. USA lo ha demostrado durante más de 60 años, con su industria automotriz mantenida con respiración artificial: desde el chicken tax (impuesto del 25 % a las camionetas ligeras importadas) hasta el rescate de Chrysler, las restricciones «voluntarias» a la exportación impuestas a Japón, los rescates de GM y Chrysler (otra vez), los créditos de carbono para Tesla y el arancel del 100 % a los coches chinos.
Ciertamente, la industria china del VE también ha recibido generosas subvenciones gubernamentales. La diferencia es que las empresas chinas de VE han entregado productos fabulosos a precios en continua caída, mientras que las usamericanos venden la misma basura de siempre a precios cada vez más altos, con los accionistas recibiendo recompras de acciones y generosos dividendos.
Según la economía clásica —que el alma de David Ricardo descanse en paz—, nada de esto supone un problema. Aunque USA esté superado en automoción, posee nichos de excelencia en IA, aviación comercial, lanzamiento espacial y farmacia. La UE y Japón tienen máquinas herramienta, litografía EUV, robots industriales y componentes de precisión. El comercio hace que todos salgamos ganando.
Desgraciadamente, no es el mundo en que vivimos. Aún más desafortunado es que los proteccionistas se centran en lo equivocado. La política industrial proteccionista funcionó en China (y en Japón y Corea) porque en última instancia se basó en la mejora del capital humano.
Se puede impulsar a las industrias hacia la competitividad global si existe el talento laboral. Las políticas proteccionistas sin inversión en capital humano son contraproducentes. Mantienen a las industrias zombis apenas con vida lo suficiente como para drenar recursos continuamente.
Galápagos automovilístico: USA condenado a los pick-ups de precios desorbitados
Occidente debe elegir sus batallas y librarlas con sabiduría. Tal vez USA, Europa y Japón simplemente no están destinados a fabricar coches. Tal vez la escala industrial de un sector automotriz sea crucial para la seguridad nacional. Sea como fuere, mantener viva de forma artificial una industria obsoleta sin abordar la causa raíz del problema es un despilfarro y resulta contraproducente.
Sin un aumento masivo de la fuerza laboral de ingeniería en USA, Ford, GM y los restos de Chrysler seguirán tambaleándose en un mercado protegido de las Galápagos, vendiendo camionetas pickup llamativas y obsoletas a precios desorbitados. La crisis de asequibilidad del automóvil continuará sin ofertas decentes por debajo de los 30.000 dólares.
Los usamericanos que esperan que América vuelva a ser grande se preguntarán por qué no pueden tener cosas bonitas mientras deslizan videos de TikTok con VE chinos de 500 caballos, tracción total, adornados con pantallas táctiles, neveras, suspensiones neumáticas y conducción autónoma NOA, por 30.000 dólares (Onvo L90, Lynk 10 EM-P, Voyah FREE, Starway Ex7).
“I’m In Love With My Car”, Queen, A Night at the Opera, 1975
The machine of a dream
Such a clean machine
With the pistons a-pumpin’
And the hubcaps all gleam
When I’m holding your wheel
All I hear is your gear
With my hand on your grease gun
It’s like a disease son
I’m in love with my car
Gotta feel for my automobile
Get a grip on my boy racer rollbar
Such a thrill when your radials squeal
Told my girl I have to forget her
Rather buy me a new carburettor
So she made tracks sayin’ this is the end now
Cars don’t talk back they’re just four-wheeled friends now
When I’m holding your wheel
All I hear is your gear
When I’m cruisin’ in overdrive
Don’t have to listen to no run-of-the-mill talk jive
I’m in love with my car
(Ooh, I’m in love with my car)
Gotta feel for my automobile
I’m in love with my car
(Ooh, I’m in love with my car)
String-back gloves in my automolove!
« Estoy enamorado de mi coche »
La máquina de un sueño
Una máquina tan limpia
Con los pistones bombeando
Y los tapacubos relucientes
Cuando sostengo tu volante
Solo oigo tu caja de cambios
Con la mano en tu pistola de engrase
Es como una enfermedad, hijo
Estoy enamorado de mi coche
Tengo que sentir mi automóvil
Me agarro a mi barra antivuelco de piloto callejero
Qué emoción cuando chirrían tus neumáticos
Le dije a mi chica que tengo que olvidarla
Prefiero comprarme un carburador nuevo
Así que ella se fue diciendo que esto es el fin
Los coches no replican, solo son amigos de cuatro ruedas
Cuando sostengo tu volante
Solo oigo tu caja de cambios
Cuando voy en overdrive
No tengo que escuchar ninguna cháchara vulgar
Estoy enamorado de mi coche
(Ooh, estoy enamorado de mi coche)
Tengo que sentir mi automóvil
Estoy enamorado de mi coche
(Ooh, estoy enamorado de mi coche)
¡Guantes de rejilla en mi automoamor!
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