El mar no olvida… nosotros tampoco
por piensaChile
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16 de abril de 2026
Durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet (1973-1990) en Chile, cientos de presos políticos fueron lanzados al mar desde helicópteros para desaparecer sus cuerpos, práctica conocida como los «vuelos de la muerte«. Se estima que más de 400 personas fueron víctimas de esta práctica.
«Quiero minar la tierra hasta encontrarte
y besarte la noble calavera
y desamordazarte y regresarte.
…
que tenemos que hablar de muchas cosas,
compañerx del alma, compañerx.»
Miguel Hernández
El mar no olvida... nosotros tampoco
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