El mar no olvida... nosotros tampoco

16 de abril de 2026

Durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet (1973-1990) en Chile, cientos de presos políticos fueron lanzados al mar desde helicópteros para desaparecer sus cuerpos, práctica conocida como los «vuelos de la muerte«. Se estima que más de 400 personas fueron víctimas de esta práctica.

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«Quiero minar la tierra hasta encontrarte

y besarte la noble calavera

y desamordazarte y regresarte.

…

que tenemos que hablar de muchas cosas,

compañerx del alma, compañerx.»

Miguel Hernández