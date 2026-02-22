Cordones Industriales | Colectivo Tarea Urgente (Chile)

22 de febrero de 2026

La obra de teatro documental Cordones Industriales tiende un puente hacia el poder transformador de la autoorganización. Partiendo de las experiencias históricas de la Unidad Popular en Chile, la puesta en escena narra la resistencia vivida y la emancipación política.

La obra se centra en cinco trabajadoras de limpieza que trabajan en condiciones precarias y sin apoyo sindical. A través de sus voces cobra vida el movimiento de los Cordones Industriales, que entre 1972 y 1973 unió a miles de personas en Chile y marcó un punto de inflexión en la historia política del país.

La base de la puesta en escena es una exhaustiva investigación histórica del colectivo Tarea Urgente. El equipo utiliza entrevistas con testigos de la época, fotografías privadas y documentos de la Biblioteca Nacional de Chile para vincular relatos personales con análisis históricos.

Bajo la dirección de Valeria Yáñez, el teatro documental se convierte en práctica política. Desde hace más de 13 años, el colectivo trabaja en la intersección entre el arte, la historia y el activismo. Para ello, colaboran tanto con importantes lugares de memoria —como el Estadio Nacional, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos o la Villa Grimaldi— como con sindicatos y movimientos sociales. Durante el estallido social de 2019, Tarea Urgente estuvo presente con actuaciones en asambleas territoriales y en la calle.

Ahora, la obra invita por primera vez al público berlinés a reflexionar sobre estrategias de organización que, ante el giro hacia la derecha en todo el mundo, adquieren una nueva urgencia.

En 1970, Salvador Allende se convirtió en el primer presidente socialista elegido democráticamente en el mundo. Esto provocó una resistencia masiva por parte de Estados Unidos; el presidente estadounidense Nixon advirtió sobre un «sándwich rojo» en América Latina. El boicot contra el gobierno de Allende fue masivo y abarcó desde la manipulación mediática hasta el cierre artificial de fábricas.

En este clima de resistencia surgieron los Cordones Industriales: las trabajadoras ocuparon las fábricas y continuaron la producción por su cuenta. El sangriento golpe militar del 11 de septiembre de 1973 puso fin abruptamente a este proceso. Las activistas de izquierda fueron asesinadas, secuestradas y torturadas. Miles de trabajadores de las fábricas ocupadas fueron trasladados al Estadio Nacional, que se convirtió en el mayor campo de prisioneros del país.

Dirección: Valeria Yáñez

Autores: Valeria Yáñez, Renata Puelma, Dephi Castellano, Constanza Leiva, Victoria Hernández.

Con: Victoria Hernández, Loreto Vilches, Constanza Leiva, Dephi Castellano, Valeria Yáñez

Vestuario: Dephi Castellano

Diseño de iluminación y técnica: Rocío Linsambarth

Técnico de vídeo y sonido: Gabriel de la Hoz

Producción y subtítulos: Renata Puelma

Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes (Fondart) – Línea de Circulación Internacional, Segundo llamado, Convocatoria 2025 (Chile)

Cordones Industriales | Colectivo Tarea Urgente (Chile)

Jueves 26 Febrero

20:00 horas | Estreno en Alemania

Salón Verde

A continuación, sesión de preguntas y respuestas.

ENTRADAS

