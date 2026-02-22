Décadas de presión y bloqueo contra Cuba

El bloqueo contra Cuba es una guerra económica prolongada. Hoy, Estados Unidos busca estrangular la isla, apagar sus ciudades y rendir por hambre y asfixia a once millones de personas. Lo que se presenta como presión diplomática es, en los hechos, un castigo colectivo que golpea hospitales, escuelas y hogares, y suma un nuevo capítulo a más de seis décadas de hostilidad sistemática.

El bloqueo petrolero de EE.UU., en línea con su política de presión, sume a Cuba en apagones y una crisis que paraliza la vida en la isla.

Un bloqueo petrolero de EE.UU. está provocando una grave crisis energética en Cuba, ya que el Gobierno se ha visto obligado a racionar el combustible y cortar la electricidad durante muchas horas al día, paralizando la vida en la isla caribeña de 11 millones de habitantes.

Las paradas de autobús están vacías y las familias recurren a la leña y al carbón para cocinar, mientras enfrentan apagones casi constantes en medio de una crisis económica agravada por las medidas adoptadas por la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, en las últimas semanas.

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha impuesto duras restricciones de emergencia —desde la reducción de la jornada laboral hasta limitaciones en la venta de combustible—.

La región del Caribe ha permanecido en tensión desde que las fuerzas estadounidenses secuestraron el mes pasado al presidente venezolano Nicolás Maduro y aumentaron la presión para aislar a La Habana y asfixiar su economía. Venezuela, el aliado más cercano de Cuba en la región, proporcionaba a la isla el combustible que tanto necesitaba.

¿Cuáles son las medidas de emergencia de Cuba?

Las empresas estatales pasarán ahora a una semana laboral de cuatro días; se reducirá el transporte interprovincial; cerrarán las principales instalaciones turísticas; se acortará la jornada escolar y se reducirá la asistencia presencial en las universidades.

“El combustible se utilizará para proteger los servicios esenciales para la población y las actividades económicas indispensables”, afirmó el viceprimer ministro cubano, Óscar Pérez-Oliva Fraga.

El Gobierno priorizará el combustible disponible para servicios esenciales —salud pública, producción de alimentos y defensa— y acelerará la instalación de energía solar y otras fuentes renovables. También destinará energía a regiones clave para la producción alimentaria, reducirá actividades culturales y deportivas y reforzará los sistemas de alerta temprana del país.

La semana pasada, Cuba notificó a las aerolíneas que suspenderá durante un mes el suministro de combustible de aviación debido a la crisis energética.

El embargo a Cuba: una política de presión prolongada

Bajo la Administración Trump, Washington ha reorientado su estrategia hacia el hemisferio occidental, que pretende dominar. Las acciones militares en Venezuela, la promesa de tomar control de Groenlandia y el impulso para un cambio de gobierno en Cuba forman parte de esta política.

El mes pasado, Trump firmó una orden ejecutiva que califica a Cuba como una amenaza para la seguridad nacional e impone aranceles a cualquier país que venda o suministre petróleo a la isla. Presiones adicionales sobre el gobierno mexicano habrían llevado las reservas cubanas a mínimos históricos.

La Habana ha rechazado las acusaciones de representar una amenaza para la seguridad estadounidense: «Cuba es una nación libre, independiente y soberana. Nadie nos dicta qué hacer. Cuba no agrede, es agredida por EE.UU. hace 66 años, y no amenaza, se prepara, dispuesta a defender a la patria hasta la última gota de sangre», manifestó el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.

Todas las acusaciones infundadas de Washington han sido rechazadas sistemáticamente por La Habana, que ha advertido que defenderá su integridad territorial.

100 medidas de bloqueo y sanciones de EE.UU. contra Cuba. Una guerra económica diseñada para asfixiar

Todos los hechos históricos que demuestran, lo que los enemigos (internos y externos) de la Revolución cubana, a pesar del rechazo de la comunidad internacional, se empecinan en negar.

Década de 196

Suspensión de venta de armas a Cuba (1958). Prohibición de exportación de petróleo (1960). Prohibición de exportación de maquinaria industrial (1960). Cancelación de importación de azúcar cubano (1960). Embargo total de comercio (1962). Congelación de activos cubanos en EE. UU. (1963). Prohibición de asistencia financiera y créditos (1963). Restricción de viajes de ciudadanos estadounidenses (1963). Exclusión de Cuba de organismos financieros internacionales. Prohibición de exportación de medicinas y equipos médicos.

Década de 1970–1980

Prohibición de exportación de tecnología avanzada. Restricción de exportación de alimentos procesados. Prohibición de importación de ron y tabaco cubano. Prohibición de barcos con bandera cubana en puertos de EE. UU. Restricción de vuelos directos entre EE. UU. y Cuba. Prohibición de transacciones financieras en dólares. Prohibición de inversión estadounidense en Cuba. Restricción de remesas familiares. Prohibición de cooperación científica. Prohibición de cooperación cultural oficial.

Ley Torricelli (1992)

Prohibición a subsidiarias extranjeras de comerciar con Cuba. Restricción a barcos que toquen puertos cubanos (6 meses fuera de EE. UU.). Prohibición de ayuda internacional a países que apoyen a Cuba. Prohibición de comercio con empresas estatales cubanas. Restricción de exportación de alimentos básicos.

Ley Helms-Burton (1996)

Codificación del embargo en ley. Sanciones a empresas extranjeras que inviertan en propiedades confiscadas. Prohibición de ayuda internacional a países que apoyen a Cuba. Prohibición de créditos internacionales a Cuba. Restricción de inversión extranjera en turismo cubano.

Década de 2000

Limitación de viajes familiares a una vez cada tres años. Restricción de remesas a 300 USD por trimestre. Prohibición de exportación de equipos médicos. Prohibición de exportación de software y tecnología. Restricción de cooperación académica. Prohibición de exportación de productos agrícolas. Prohibición de exportación de repuestos de aviones. Prohibición de exportación de repuestos de barcos. Restricción de exportación de fertilizantes. Restricción de exportación de pesticidas.

Administración Obama (2009–2016)

Restricción de viajes turísticos. Prohibición de transacciones con empresas militares cubanas. Restricción de exportación de materiales de construcción. Prohibición de exportación de equipos de telecomunicaciones. Restricción de cooperación médica. Prohibición de exportación de productos químicos. Restricción de exportación de productos farmacéuticos. Prohibición de exportación de equipos de energía. Restricción de exportación de equipos de transporte. Prohibición de exportación de equipos de minería.

Administración Trump (2017–2021, retomada en 2025)

Prohibición de transacciones con GAESA (grupo empresarial militar). Restricción de vuelos comerciales. Restricción de vuelos chárter. Eliminación de cruceros hacia Cuba. Prohibición de remesas ilimitadas. Tope de remesas a 1,000 USD por trimestre. Inclusión de Cuba en lista de países patrocinadores del terrorismo. Restricción de exportación de equipos médicos. Restricción de exportación de equipos de telecomunicaciones. Restricción de exportación de equipos de energía.

Medidas financieras

Prohibición de uso del dólar en transacciones internacionales. Multas a bancos extranjeros que procesen pagos relacionados con Cuba. Restricción de transferencias electrónicas. Prohibición de uso de PayPal para Cuba. Prohibición de uso de Zelle para Cuba. Restricción de uso de Visa y Mastercard en Cuba. Restricción de uso de American Express en Cuba. Prohibición de uso de bancos estadounidenses para transacciones cubanas. Restricción de uso de bancos extranjeros para transacciones cubanas. Prohibición de uso de bancos internacionales para transacciones cubanas.

Medidas diplomáticas

Presión en la ONU contra Cuba. Veto a acuerdos multilaterales que incluyan cooperación con Cuba. Restricción de participación de Cuba en organismos internacionales. Prohibición de cooperación diplomática. Restricción de cooperación cultural. Prohibición de cooperación científica. Restricción de cooperación médica. Prohibición de cooperación educativa. Restricción de cooperación tecnológica. Prohibición de cooperación energética.

Medidas recientes (2025–2026)

Bloqueo de importación de petróleo. Sanciones a proveedores de petróleo. Restricción de exportación de equipos médicos. Restricción de exportación de equipos de telecomunicaciones. Restricción de exportación de equipos de energía. Restricción de exportación de equipos de transporte. Restricción de exportación de equipos de minería. Restricción de exportación de productos químicos. Restricción de exportación de productos farmacéuticos. Restricción de exportación de materiales de construcción.

Otras medidas acumuladas

Prohibición de cooperación en turismo. Restricción de cooperación en agricultura. Prohibición de cooperación en pesca. Restricción de cooperación en minería. Prohibición de cooperación en energía. Restricción de cooperación en transporte. Prohibición de cooperación en telecomunicaciones. Restricción de cooperación en construcción. Prohibición de cooperación en educación. Restricción de cooperación en cultura.

¿Cómo ha sido posible resistir? Solo la determinación de un pueblo puede dar la respuesta.

