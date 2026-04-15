A la ministra de Ciencias: ser MAPUCHE no es solo llevar el apellido. Usted no nos representa

15 de abril de 2026

Declaración publicada el 13 de abril de 2024

COMUNICADO PÚBLICO COMUNIDAD AUTÓNOMA TEMUCUICUI SOBRE LOS HECHOS ACAECIDOS CON LA MINISTRA XIMENA LINCOLAO Y SUS DIFERENTES DECLARACIONES

En relación a lo ocurrido con la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao Pilquianel, el día 8 de abril de 2026 en la Universidad Austral de Chile (UACh) en Valdivia, la comunidad Autónoma Temucuicui viene a emitir lo siguiente:

Lincolao ha declarado que aceptó el cargo para ser un puente y demostrar que es posible ocupar espacios de poder desde la identidad mapuche sin estar ligada a la confrontación. Para Kast, este nombramiento sirve como un ejemplo de su visión de «un solo Chile», donde la ascendencia no sea un impedimento para servir al Estado bajo su programa de «orden y seguridad». POR ENDE USTED ES PARTIDARIA DE UNIFICAR CHILE Y NO ACEPTAR QUE ES UN TERRITORIO PLURINACIONAL/CULTURAL

En Chile hay aproximadamente 1,7 millones de MAPUCHE, según los datos oficiales del Censo 2017. Junto a esto, desde el punto de vista genético, estudios de la Universidad de Chile indican que la mayoría de los chilenos posee entre un 40% y 60% de ancestría indígena, aunque no se identifican culturalmente como tales.

Ese es, precisamente, el punto central de la controversia y la razón por la cual fue encarada en la Universidad Austral. El conflicto no es solo político, sino de identidad y legitimidad dentro del mundo indígena.

Señora Ministra , usted es cuestionada étnicamente por dos puntos principales:

Falta de «Tuwün» y «Kümalme»

Para comunidades que se rigen de acuerdo a ética ancestral, ser MAPUCHE no es solo llevar el apellido, sino tener un vínculo territorial con una comunidad específica (Tuwün) y una historia linajística reconocida (Kümalme). Al haber hecho su vida en Santiago y luego décadas en Estados Unidos, se le ve como alguien ajena a AL PUEBLO NACIÓN MAPUCHE.

La («Mapuchidad» término creado por usted misma) de Élite:

La crítica hacia su persona es representar una visión «occidentalizada» o de «éxito capitalista» , que no conecta con las demandas históricas de tierras o autonomía, DEL MAPUCHE.

Usted señora MINISTRA ES CONSIDERADA YANACONA por el propio pueblo que usted dice representar ¿no le parece vergonzoso que ese pueblo al que usted alude representar, la sindique bajo ese denigrante adjetivo?

Otros puntos que la dejan en posición de jaque:

Desconocimiento de las Autoridades Tradicionales, vale decir, NINGUNA organización territorial de peso o Machis/Lonkos del movimiento MAPUCHE la reconocen como interlocutora; NINGUNO SEÑORA MINISTRA. Para LOS PEÑI Y LAGMIEN, su nombramiento es una operación de imagen de Kast para decir que «no es racista» PARA EVITAR tocar el fondo del conflicto de tierras.

Por su parte, USTED SE MANIFIESTA Y REVELA CON UNA ARROGANCIA PROPIA DEL MANDATARIO, QUE LA INSTRUMENTALIZA NOMBRANDOLA MINISTRA.

SE CONFRONTA PÚBLICAMENTE CON LAS COMUNIDADES MAPUCHE diciendo que «nadie tiene el MAPUCHOMETRO» para decidir quién es indígena y quién no, y que su éxito profesional es una forma moderna de orgullo para su pueblo.

Señora ministra, le aclaramos: Desde la visión de las organizaciones autonomistas y territoriales MAPUCHE, la identidad MAPUCHE. no es un carnet con un número, emitido por el en el Registro Civil o un apellido MAPUCHE en un título universitario.

Para el mundo tradicional, la legitimidad viene del pertenecer (a un Lof o comunidad), del «hacer MAPUCHE» (participar en el Guillatún o ceremonias) y de ser reconocido por sus autoridades propias (Lonkos y Machis).

Bajo esta lógica, las comunidades MAPUCHE son efectivamente el «mapuchómetro» legítimo que usted irónicamente señala, volviendo a demostrar su prepotencia de ultraderecha, ignorancia y falta de respeto contra el MAPUCHE.

SEÑORA MINISTRA YANACONA, AHORA LO ÚLTIMO QUE FALTARÍA QUE DIJERA ES QUE KAST JUEGA PALIN EN VEZ DE GOLF

EN RELACIÓN A LOS ESTUDIANTES QUE SE MANIFESTARON:

Traición política e ideológica, los manifestantes la calificaron de «traidora» por trabajar con un presidente que ha sido crítico con las demandas de tierras y autonomía del pueblo mapuche. Su nombramiento es una clara maniobra de Kast para limpiar su imagen, frente a la deuda histórica con el PUEBLO NACION MAPUCHE

Los manifestantes utilizaron su origen étnico para PONERLA EN SU LUGAR, intentando invalidar su «mapuchicidad» debido a su éxito profesional y SER UNA SERVIDORA DE LA ULTRA DERECHA PINOCHETISTA CHILENA,

Desconocimiento de su representatividad, para los grupos que protestaban, USTED NO ES Y JAMÁS SERÁ, una representante para nosotros, porque no tiene «Tuwün» y «Kümalme» , eso no se consigue en la universidad, Señora Ministra.

Usted ha vivido décadas fuera de Territorio MAPUCHE (particularmente en Estados Unidos) territorio donde la comunidad Afroamericana y latina han brindado grandes luchas y han sido víctimas de la brutal represión no solo de Trump, también de sus antecesores ocupando el cargo de mandatarios.

La manifestación radica simple y básicamente en decirle: USTED «no nos representa» frente a un ESTADO BURGUÉS, que avala todas las atrocidades de la sociedad moderna-industrial QUE ENCARNA Y REVIVE LA FIGURA DE PINOCHET, AHORA PERSONIFICADA EN KAST.

No era necesario todo este espectáculo para militarizar los recintos educacionales y recortar la asignación. de recursos a los estudiantes en particular el C.A.E y todo lo que vendrá.

COMUNIDAD AUTONOMA TEMUCUICUI

LUNES 13 DE ABRIL DE 2026

WALLMAPU/ TERRITORIO MAPUCHE.

Más sobre el tema: