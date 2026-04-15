15 de abril de 2026

14 de abril de 2026, 06:30 h

La desaparición sin dejar rastro de un dron de reconocimiento estadounidense sobre Irán preocupa a los estadounidenses, no solo porque solo hay unos pocos ejemplares, difíciles de reemplazar, sino también porque se teme que, una vez más, una maravilla tecnológica estadounidense haya caído intacta en manos de los iraníes.

Perdido en territorio iraní: un dron estadounidense del tipo MQ-4C Triton

El 9 de abril de 2026, solo unos días después de que EE. UU. e Irán acordaran un frágil alto el fuego, uno de los drones de reconocimiento más caros y modernos de la Marina de EE. UU. desapareció sin dejar rastro sobre el estrecho de Ormuz. El dron del tipo «MQ-4C Triton», un gigante de los drones HALE de gran altitud y larga autonomía, se encontraba realizando una patrulla de rutina sobre el Golfo Pérsico. De repente, dejó de obedecer las órdenes de su piloto estadounidense y viró «por su cuenta» hacia el noreste, directamente en dirección al territorio iraní. A continuación, envió el código de emergencia 7700 y, en el radar, se pudo seguir cómo descendía rápidamente desde su altitud operativa de 16 kilómetros hasta poco menos de un kilómetro. A continuación, se interrumpió la comunicación y el dron cayó en pocos minutos desde más de 52 000 pies (unos 16 kilómetros) a menos de 10 000 pies (unos tres kilómetros), desapareciendo de todas las pantallas de radar. La búsqueda posterior de restos del gigantesco dron no dio ningún resultado. Hasta la fecha no ha habido ninguna confirmación oficial desde Washington sobre la pérdida del dron. La parte iraní también guarda silencio, mientras que, según los informes, en los círculos del Pentágono se extiende una sensación de inquietud.

El MQ-4C Triton es, de hecho, el buque insignia marítimo de la inteligencia naval estadounidense: una fortaleza voladora equipada con radar, cámaras infrarrojas y sistemas de inteligencia de señales, capaz de vigilar buques, submarinos y aviones a lo largo de miles de kilómetros. Vuela a altitudes de entre 15 000 y 16 000 metros, permanece en el aire hasta 30 horas y cubre enormes zonas marítimas. Fabricado por Northrop Grumman, es el hermano marítimo del famoso RQ-4 Global Hawk. Su valor: entre 200 y 250 millones de dólares por unidad, según la versión. Algunos análisis, como el de , hablan incluso de hasta 618 millones de dólares si se tienen en cuenta los enormes costes de desarrollo y del programa.

La Marina de los Estados Unidos opera actualmente solo unos 20 ejemplares, y hay otros siete encargados. Debido a un aumento desmesurado de los costes, el programa original se redujo de 70 a 27 aparatos. Una pérdida como esta no es, por tanto, un asunto baladí: abre una brecha en la vigilancia global, especialmente en el Indo-Pacífico, el Mediterráneo y Oriente Próximo. Por lo tanto, no es posible un reemplazo rápido. La producción marcha a medio gas y finalizará en 2028. Construir nuevos drones llevaría años y costaría cientos de millones.

Para mantener la vigilancia del Golfo Pérsico y las zonas marítimas circundantes, la Marina de los Estados Unidos tuvo que retirar un Triton operativo de otra región del mundo, lo que provocaría un vacío allí. Pero esa no es la verdadera razón por la que hay malestar en el Pentágono. Ahora se plantea allí la pregunta de si los iraníes han logrado lo increíble: localizar y derribar el dron equipado con tecnología de camuflaje a esa altitud tan extrema o, lo que sería aún peor, mucho peor, que los iraníes se hayan hecho con el control electrónico del dron y lo hayan hecho aterrizar intacto. Al fin y al cabo, no sería la primera vez que los iraníes logran una hazaña de este tipo. Si se da siquiera una de estas dos posibilidades, la Marina de los Estados Unidos ni siquiera debería plantearse volver a utilizar drones Triton cerca de Irán.

La desaparición del Triton el 9 de abril despierta de golpe recuerdos del golpe de efecto con drones más espectacular de Irán hasta la fecha: el secuestro electrónico de un dron furtivo estadounidense en diciembre de 2011. En aquel entonces, Irán interceptó un RQ-170 Sentinel en lo profundo de su propio espacio aéreo, cerca de Kashmar. El dron de la CIA, altamente secreto y con capacidad de sigilo, se encontraba en una misión secreta. Especialistas iraníes en electrónica afirmaron más tarde que habían interferido la conexión satelital y luego habían sobreescrito el sistema GPS con señales falsas. El dron creyó que volaba de regreso a su base en Afganistán, pero en cambio aterrizó suavemente en suelo iraní. Intacto. Sin daños. Un botín increíble, en cuyo análisis también estaban muy interesados chinos y rusos.

Estados Unidos desmintió inicialmente la historia por absurda y habló de un fallo técnico. Sin embargo, las imágenes del dron casi intacto en manos de la Guardia Revolucionaria lo decían todo. Irán pudo reproducir y mejorar partes de la tecnología de sigilo y los sensores. Fue un duro golpe para los estadounidenses.

Si se comparan ambos casos, se observan paralelismos y diferencias fascinantes. Ambos incidentes tuvieron lugar en regiones fronterizas sensibles con Irán. En ambos casos se sospecha de guerra electrónica —interferencias y suplantación de identidad—. También en el caso del Triton se trata de nuevo de un dron de reconocimiento estadounidense de última generación, cuya pérdida sería muy dolorosa no solo desde el punto de vista material, sino también en lo que respecta a los servicios de inteligencia. Pero aún no está claro si su desaparición se debió a un fallo técnico o a una intervención iraní, ya sea cinética o electrónica.

Aún no hay nada demostrado. El Pentágono no se pronuncia, Irán guarda silencio. La historia sigue desarrollándose, y con ella la tensión. Porque una cosa está clara: en la batalla por el cielo del Golfo, Irán ha demostrado una vez más que, en materia de drones, misiles y electrónica, está a la altura de la superpotencia.

*Fuente: DE.RT.COM