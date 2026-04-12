12 de abril de 2026

En una conversación con Glenn Diesen, el experto y profesor Mohammad Marandi hace una declaración contundente: la vía diplomática está cerrada. Tras repetidas violaciones de sus obligaciones y la ausencia de garantías reales por parte de Washington, Teherán vuelve a aplicar sus protocolos de defensa.

Puntos clave de la conversación:

Punto de no retorno: Por qué las últimas rondas de negociaciones resultaron ser una farsa y quién es el responsable.

La incapacidad de Trump: Marandi explica por qué la administración estadounidense ha perdido el derecho a ser considerada un actor negociador.

Realidad militar: ¿Qué significa un «regreso a la guerra» para la infraestructura regional y las bases estadounidenses?

Glenn Diesen sobre el colapso de la confianza: Cómo la destrucción de los últimos vestigios de la diplomacia el 12 de abril impactará las relaciones Este-Oeste durante décadas.

El ultimátum de Irán: ¿Cuáles serán los próximos pasos de Teherán en ausencia de un acuerdo?

Marandi subraya: Irán ha hecho todo lo posible por reducir la tensión, pero ahora es el momento de la «realidad física» en el campo de batalla.