De madrugada, Irán despliega el Satán-2 ruso, el que la OTAN ha denominado «Satán»

Imagen superior: Misil Intercontinental ruso Sarmat SR-28

12 de abril de 2026

La noticia del estacionamiento del misil SARMAT SR-28, ruso, en territorio de Irán no ha sido confirmado oficialmente, pero es posible que eso haya tenido lugar, pues entre Rusia e Irán existe desde hace algunos meses un Tratado de Defensa mutua, el que podría haberse activado ante las reiteradas amenazas de Trump y de Netanyahu de hacer desaparecer Irán, con sus 93 millones de habitantes, de la faz de la tierra. Lo que el video muestra está dentro de lo posible en la realidad que vive Irán.

La Redacción de piensaChile

Los informes sugieren que Irán podría poseer ahora capacidades avanzadas vinculadas al RS-28 Sarmat ruso — un potente misil intercontinental diseñado para transportar múltiples ojivas nucleares y vehículos de planeo hipersónico. Este análisis desgrana lo que esto podría significar para la seguridad de Israel, las opciones militares de EE.UU. y el futuro de la estabilidad nuclear global.

Si tan solo parte de este desarrollo es real, las consecuencias podrían reconfigurar el equilibrio de poder de la noche a la mañana — afectando no solo a la geopolítica, sino a los precios de la energía, los riesgos de seguridad y el futuro que le espera a tu familia.

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Asi funciona aproximadamente el Sarmat RS-28

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