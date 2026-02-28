Los “juegos de Guerra Nuclear” en Europa, para MATAR a todos, han vuelto
por Pascal Lottaz - Ted Postol - Rainer Rupp
28 de febrero de 2026
Esta es la increíble historia de los Juegos de Guerra Nuclear en Europa y el poco conocido relato del momento más peligroso para Europa después de la Crisis de los Misiles en Cuba: los ejercicios militares “Able Archer” de 1983. Es la historia de cómo escapamos de un holocausto nuclear gracias al valiente intercambio de secretos de los juegos de guerra por parte de los espías en el continente.
Me acompañan Ted Postol, profesor emérito del MIT e investigador de armas nucleares, y Rainer Rupp, exagente de la RDA en el cuartel general de la OTAN. Ted explica los efectos físicos reales de una sola detonación aérea sobre Berlín, y luego Rainer conecta esa realidad con el susto nuclear de 1983, Able Archer, y la peligrosa brecha entre la planificación nuclear y lo que las armas nucleares realmente provocan.
Rainer Rupp, agente de la RDA, llego a ser un alto funcionario de la OTAN mientras trabajaba entregando información al Departamento Exterior de la Inteligencia de la RDA. Aquí explica porque filtró importantes planes de guerra a funcionarios de la RDA para evitar la Tercera Guerra Mundial.
