EE.UU. cometió un terrible error al atacar a Irán y por qué es probable que Irán prevalezca e Israel desaparezca
por Glenn Dieseny Scott Ritter
8 mins atrás 1 min lectura
Imagen superior: La imagen superior muestra el mapa del proyecto sionista del «Gran Israel«,territorio que va del río Éufrates, al río Nilo. La derrota de la alianza EE.UU. + Israel en la guerra que han iniciado, es el fin de ese sueño sionista, fascista y una oportunidad para el mundo árabe.
28 de febrero de 2026
Scott Ritter es un exmayor, oficial de inteligencia, marine de los Estados Unidos y exinspector de armas de la ONU. Ritter analiza por qué Estados Unidos cometió un terrible error al atacar a Irán y por qué es probable que Irán prevalezca.
EE.UU.+Israel no lograron el cambio de régimen. Ahora:
«Irán necesita ganar esta guerra, destruir físicamente a Israel y resistir más que EE.UU.»
EE.UU. cometió un terrible error al atacar a Irán y por qué es probable que Irán prevalezca e Israel desaparezca
