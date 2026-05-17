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17 May 2026

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Bolivia, Colonialismo, Pueblos en lucha, Resistencia

Bolivia al borde de una ruptura social

por Radio Kawsachun Coca

6 mins atrás 1 min lectura

Bolivia al borde de una ruptura social
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17 de mayo de 2026

 

 

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Etiquetas #bolivia #defensa de los derechos #no a las privatizaciones #pueblos originarios #represion
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