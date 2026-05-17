El director de la CIA, viajó a Cuba el jueves, según anunció el gobierno cubano
por piensaChile
40 mins atrás 5 min lectura
17 de mayo de 2026
Esto Informa EE.UU.:
John Ratcliffe, el director de la CIA, viajó a Cuba el jueves, según anunció el gobierno cubano.
Ratcliffe es el funcionario de más alto rango que visita Cuba y el primero desde que el gobierno estadounidense comenzó a intensificar su campaña de presión contra el gobierno comunista.
El gobierno cubano dijo que Ratcliffe se había reunido con el ministro del Interior del país. La reunión, según el periódico cubano controlado por el Estado, fue para abordar “el escenario actual” entre los dos países.
Funcionarios cubanos dijeron que habían aprovechado la reunión para dejar claro que su país no constituye una amenaza para la seguridad nacional estadounidense, informó el periódico estatal.
El gobierno de Donald Trump no ha dado a conocer explícitamente qué cambios políticos o económicos desea que se produzcan en Cuba, pero el objetivo general es, al parecer, poner fin al control político del Partido Comunista.
El presidente Trump ha desplegado el poder estadounidense para bloquear los envíos de petróleo extranjero a Cuba, cuya debilitada economía ha entrado en crisis. Estados Unidos también ha incrementado los vuelos de reconocimiento militar y de inteligencia alrededor de la isla. Los vuelos forman parte de lo que se anticipa que sea un refuerzo militar estadounidense a mayor escala.
Funcionarios de Trump, encabezados por el secretario de Estado Marco Rubio, han mantenido conversaciones privadas con dirigentes cubanos con la esperanza de que la urgencia económica les obligue a hacer concesiones a las que se han resistido durante mucho tiempo.
A finales de abril, una delegación de funcionarios del Departamento de Estado visitó La Habana para presionar a los dirigentes cubanos, entre ellos Raúl Guillermo Rodríguez Castro, sobre un posible acuerdo diplomático. El propio Rubio ha hablado directamente con Rodríguez Castro, un nieto del exdirigente Raúl Castro.
En declaraciones públicas, Rubio ha dado a entender que Estados Unidos podría conformarse con amplias reformas económicas del sistema socialista cubano en lugar de cambios drásticos en su estructura política. Pero en una entrevista concedida el miércoles a Fox News, Rubio dijo que dudaba de que fuera posible “cambiar la trayectoria de Cuba mientras estas personas estén al mando de ese régimen”.
“Espero equivocarme. Les vamos a dar una oportunidad”, añadió. “Pero no creo que vaya a ocurrir”.
*Fuente: TheNewYorkTimes
Y esto responde Cuba:
Y esto encontramos en el blog «Segunda Cita«, creado hace ya unos años por Silvio Rodríguez:
viernes, 15 de mayo de 2026
Dos versiones editoriales
Granma Cuba
Autor: Granma
A partir de la solicitud presentada por el gobierno de EE.UU. de que se recibiera en La Habana una delegación presidida por el director de la CIA, John Ratcliffe, la Dirección de la Revolución aprobó la realización de esta visita y la reunión con su contraparte del Ministerio del Interior.
El encuentro tuvo lugar este jueves 14 de mayo, en un contexto caracterizado por la complejidad de las relaciones bilaterales, en aras de contribuir al diálogo político entre ambas naciones, como parte de los esfuerzos por afrontar el escenario actual.
Los elementos aportados por la parte cubana y los intercambios sostenidos con la delegación estadounidense, permitieron demostrar categóricamente que Cuba no constituye una amenaza para la seguridad nacional de EE.UU., ni existen razones legítimas para incluirla en la lista de países que, supuestamente, patrocinan el terrorismo.
Durante el encuentro se pudo constatar la consistencia y congruencia en la histórica posición de nuestro país con la actuación del gobierno cubano y sus autoridades competentes, en el enfrentamiento y la condena de manera inequívoca al terrorismo en todas sus formas y manifestaciones.
Una vez más se evidenció que la Isla no alberga, no apoya, no financia ni permite organizaciones terroristas o extremistas; ni existen bases militares o de inteligencia extranjera en su territorio, y nunca ha apoyado ninguna actividad hostil contra EE.UU. ni permitirá que desde Cuba se actúe contra otra nación.
Se patentizó además el interés de ambas partes en desarrollar la cooperación bilateral entre los órganos de aplicación y cumplimiento de la ley, en función de la seguridad de ambas naciones, regional e internacional.
La Habana, 14 de mayo de 2026
*Fuente: Granma
__________
Se revela reunión del director de la CIA con nieto de Raúl Castro en La Habana
Redacción de La Jornada (México)
El director de la Agencia Central de Inteligencia estadunidense (CIA, por sus siglas en inglés), John Ratcliffe, realizó este jueves una visita a La Habana para reunirse con funcionarios de inteligencia cubanos y con Raúl Rodríguez Castro, informó Axios.
Ratcliffe sostuvo encuentros con Raulito Rodríguez Castro, el ministro del Interior cubano, Lázaro Álvarez Casas, y responsables de inteligencia de la isla para discutir temas de cooperación en seguridad, estabilidad económica y relaciones bilaterales.
La reunión también fue confirmada por la presidencia Cubana, que reportó que la delegación estadunidense llegó a La Habana en medio de tensiones por el endurecimiento de sanciones y la crisis energética que atraviesa la isla.
Según Axios, Ratcliffe transmitió un mensaje del presidente Donald Trump señalando que Washington está dispuesto a abordar asuntos económicos y de seguridad “si Cuba realiza cambios fundamentales”.
El gobierno cubano informó que el encuentro formó parte de esfuerzos “para abordar la situación actual” y sostuvo ante la delegación estadunidense que Cuba “no representa una amenaza” para la seguridad nacional de Estados Unidos.
La visita ocurre después de contactos previos entre funcionarios estadunidenses y figuras cercanas a Raúl Castro. Axios había reportado en febrero y abril conversaciones entre el secretario de Estado Marco Rubio y Rodríguez Castro sobre posibles escenarios de diálogo y reformas en la isla.
La última visita conocida de agentes federales estadunidenses a Cuba ocurrió en abril, cuando un equipo técnico de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) viajó a la isla para colaborar en una investigación sobre un enfrentamiento marítimo ocurrido frente a costas cubanas.
*Fuente: La Jornada
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