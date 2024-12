05 de noviembre de 2024

La Mayoría Global debe estar en alerta máxima. El ataque del Gran Idiblistán forma parte de una compleja operación interconectada.

La línea de tiempo cuenta la historia

18 de noviembre: Ronen Bar, jefe del Shin Bet israelí, se reúne con los responsables del MIT, el servicio de inteligencia de Turquía.

25 de noviembre: El jefe de la OTAN, Mark Rutte, se reúne con el sultán Erdogan de Turquía.

26 de noviembre: Los salafistas yihadistas reunidos por Hayat Tahrir al-Sham (HTS), antiguo Frente Nusa, apoyados por la inteligencia turca, además de una importante coalición Rent-a-Jihadi, lanzan un ataque relámpago contra Alepo.

La ofensiva yihadista se originó en el Gran Idlibistán. Allí es donde se refugiaban decenas de miles de yihadistas, según la estrategia Damasco-Moscú 2020, que ahora se ha demostrado fracasada y que Turquía tuvo que aceptar a regañadientes. La turba de los yihadistas de alquiler está compuesta por decenas de mercenarios que cruzaron desde Turquía: uigures, uzbekos, tayikos, ucranianos, incluso importados del ISIS-K.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baghaei, confirmó a principios de semana que la ofensiva salafista yihadista estaba coordinada por Estados Unidos e Israel.

Baghaei no mencionó a Turquía, aunque subrayó que el ataque terrorista se produjo inmediatamente después de que Israel aceptara un alto el fuego con Hezbolá -ya roto por Tel Aviv decenas de veces- y después de que Netanyahu acusara públicamente al presidente sirio Bashar al-Assad de «jugar con fuego» al permitir el tránsito de modernos misiles y material militar iraníes a través de Siria hacia Hezbolá.

Justo antes del alto el fuego, Tel Aviv destruyó prácticamente todas las vías de comunicación entre Siria y Líbano. Posteriormente, Netanyahu subrayó que ahora la atención se centra en «la amenaza iraní», esencial para aplastar al Eje de la Resistencia.

Según una fuente de los servicios especiales sirios, en declaraciones a RIA Novosti, los asesores ucranianos desempeñaron un papel clave en la toma de Alepo, proporcionando drones y sistemas estadounidenses de navegación por satélite y de guerra electrónica, y enseñando a los colaboradores sirios y a los operativos del Partido Islámico del Turquestán a utilizarlos.

Las comunicaciones del Ejército Árabe Sirio (SAA) fueron completamente interferidas por estos sistemas de guerra electrónica: «Los grupos de asalto y los drones estaban equipados con dispositivos GPS encriptados y un amplio uso de IA, de modo que el uso y la navegación de los UAV de ataque y los drones kamikaze se realizaban a gran distancia».

El mecanismo se puso en marcha hace meses. Kiev hizo un trato directo con los salafistas yihadistas: aviones no tripulados a cambio de lotes de takfiris para convertirlos en armas contra Rusia en la guerra por poderes de Estados Unidos y la OTAN en Ucrania.

¿Qué trama realmente Turquía?

El papel práctico de Turquía en la ofensiva salafi-jihadista del Gran Idlibistán es de lo más turbio que hay.

Durante el pasado fin de semana, el ministro de Asuntos Exteriores, Hakan Fidan, que en gran medida también fue jefe de inteligencia, negó cualquier papel de Turquía. Nadie -aparte de la esfera de la OTAN- lo cree. Ningún salafista yihadista del noroeste de Siria puede siquiera encender una cerilla sin la luz verde de la inteligencia turca, ya que el sistema de Ankara los financia y los arma.

La línea oficial de Turquía es apoyar a la «oposición» salafista yihadista siria en su conjunto mientras deplora ligeramente la ofensiva del Gran Idlibistán. Una vez más, la clásica cobertura. Sin embargo, la conclusión lógica es que Ankara puede haber enterrado el proceso de Astaná, traicionando a sus socios políticos Rusia e Irán.

Erdogan y Hakan Fidan, hasta ahora, no han logrado explicar a toda Asia Occidental -así como al Sur Global- cómo esta sofisticada operación Rent-a-Jihadi pudo haber sido montada por Estados Unidos/Israel sin conocimiento alguno por parte de Turquía.

Y en caso de que esto hubiera sido una trampa, Ankara simplemente no tiene poder soberano para denunciarlo.

Lo que sí demuestran los hechos es que se ha abierto de facto un nuevo frente contra Irán; el Divide y vencerás de Estados Unidos/Israel tiene el potencial de aplastar por completo la entente Teherán-Ankara; y los activos rusos clave -sobre todo aeroespaciales- tendrán que ser desviados de Ucrania para apoyar a Damasco.

No hay ningún misterio: durante años, Ankara se ha estado muriendo por controlar Alepo – incluso indirectamente, para «estabilizarla» para los negocios (en beneficio de las empresas turcas) y también para permitir el regreso de una gran cantidad de refugiados de Alepo relativamente ricos que actualmente se encuentran en Türkiye. Paralelamente, la ocupación de Alepo es también un proyecto estadounidense: en este caso para socavar gravemente el Eje de la Resistencia en beneficio de Tel Aviv.

Otra novedad: el sultán Erdogan -ahora socio de los BRICS- vuelve a estar en la cuerda floja. Peor aún: frente a dos miembros clave de los BRICS. Moscú y Teherán esperan muchas explicaciones detalladas. No hay nada que Putin aborrezca más que la traición descarada.

Erdogan tomó la iniciativa y llamó a Putin, introduciendo un giro: se centró en las relaciones económicas entre Rusia y Turquía. Tras el tsunami de sanciones contra Rusia, Turquía se convirtió en el puente clave y privilegiado entre Moscú y Occidente. Además, hay importantes inversiones rusas en Turquía: gas, nuclear, importación de alimentos. Ambos actores siempre abordaron la guerra de Siria en relación con la geoeconomía.

Mafias yihadistas en racha

Mientras tanto, los hechos vuelven a ser implacables. Puede que HTS, el antiguo Frente Al-Nusra, no sea estrictamente ISIS; es más bien un ISIS turco. El comandante Abu Mohammed al-Joulani, emir de facto de la ultraderechista nueva marca, se deshizo de todas las variantes de al-Qaeda más el ISIS para formar HTS. Está al mando de una serie de yihadistas de alquiler, en su mayoría procedentes del Heartland. Y es un favorito del MIT turco. Ergo, un favorito de Israel/OTAN.

La CIA y el Pentágono, cada uno operando su propia red, armaron 21 de las 28 milicias sirias, salafistas y yihadistas y de otro tipo, organizadas por el MIT de Turquía en una especie de «ejército nacional» mercenario en el Gran Idlibistán, según el think tank turco SETA.

El analista sirio Kevork Almassian ha mostrado cómo los proverbiales «antiguos oficiales israelíes» admitieron suministrar a la banda del Gran Idlibistán fondos, armas, municiones e incluso tratamiento médico.

El ex coronel del ejército israelí Mordechai Kedar admitió abiertamente su apoyo a los «rebeldes» para «eliminar el triángulo de Hezbolá, Irán y Assad». Los «rebeldes», dijo, incluso manifestaron su deseo de «abrir embajadas israelíes en Damasco y Beirut».

HTS es la última encarnación de uno de los juguetes favoritos del Occidente colectivo: el «rebelde moderado» (¿se acuerdan de Obama/Hillary?) Su lealtad es casi del 100% a Ankara. Odian a chiíes y alauíes, y dirigen una extensa red de prisiones.

Son HTS salafi-jihadis que forzaron la rendición completa de Alepo – sin lucha – y se filmaron frente a la legendaria Ciudadela. De 2012 a 2016, sólo unas pocas docenas de soldados del SAA lograron defender con éxito la ciudadela, incluso cuando estaban completamente rodeados.

Desde el inicio de la guerra en 2011, Damasco nunca había conocido una derrota tan devastadora como la caída de Alepo. Irak vivió algo trágicamente similar con la caída de Mosul en 2014. Es justo argumentar que la mayoría absoluta de los sirios está en contra del acuerdo Rusia-Turquía-Irán de 2020, que de hecho impidió la liberación de Idlib: un gran error estratégico.

Se pone peor – porque el problema en realidad comenzó en 2018, cuando los turcos ni siquiera estaban en Afrin, y la liberación de Hama/Idlib fue interrumpida en aras de liberar los suburbios de Damasco. Desde allí se trasladaron decenas de miles de yihadistas a Idlib.

Cuando llegamos a 2020 ya era demasiado tarde: Idlib estaba defendida nada menos que por el ejército turco.

El SAA, en lo que respecta a Idlib, demostró ser un desastre dormido al volante. No mejoraron sus defensas, no integraron el uso de drones, no prepararon la defensa táctica contra los drones kamizake FPV y los drones de observación, no prestaron atención a las decenas de espías extranjeros. No es de extrañar que la turba Rent-a-Jihadi no encontrara resistencia para tomar la mayor parte de Alepo en 48 horas.

Tras el acuerdo de 2020, Irán y las fuerzas proiraníes abandonaron Siria, especialmente en las provincias de Alepo e Idlib. Estos sectores fueron transferidos a las SAA. En cuanto a las empresas rusas, que ya no estaban precisamente interesadas en ser sancionadas por ir en contra del bloqueo occidental contra Damasco, fueron desairadas por los clanes, tribus y familias locales.

Esta vez, estaba claro desde hacía meses que HTS preparaba una ofensiva. Se enviaron advertencias a Damasco. Pero los sirios confiaron en el acuerdo con Turquía y en el restablecimiento de las relaciones con las naciones árabes. Craso error.

Todo ello arroja al menos dos serias lecciones para Rusia. A partir de ahora, pase lo que pase, Moscú tendrá que refrenar estas redes sirias incestuosas -y corruptas- para ayudar realmente a defender la soberanía de la nación. Y lo ocurrido en Idlib demuestra que la guerra contra los banderistas de Kiev tendrá que llegar hasta el Dniéster, y no detenerse en las fronteras de la república de Donetsk.

Guerra en la carretera – en una encrucijada de conectividad

Hasta ahora, el HTS y las turbas yihadistas no están cometiendo demasiados errores. Están tratando de ocupar todas las carreteras que alimentan Alepo para imponer nuevas batallas lo más lejos posible de la ciudad, de modo que tengan tiempo para una toma completa.

La guerra en Asia occidental es un asunto de carretera. Ya sea con caballos en el desierto o con Toyotas. No se mina mucho y no hay barro como en Ucrania. Así que la guerra siria está en constante cambio, y siempre en la carretera. HTS ya está utilizando la autopista M4 desde Idlib y avanzando por sectores de la crucial M5 de Alepo a Damasco.

Mientras tanto, se están poniendo en marcha los lineamientos de una contraofensiva. Desde Irak, decenas de miles de milicianos chiíes, yazidíes y cristianos de Kata’ib Hezbolá, la Brigada Fatemiyoun y Hashd al-Shaabi (las Unidades de Movilización Popular, PMU, muy experimentadas en la lucha contra el ISIS) entraron en Siria por el noreste a través del paso fronterizo de al-Bukamal.

La 25ª división/Fuerzas Tigre del respetado comandante Suhail Al-Hassan, de hecho las mejores fuerzas sirias, están en movimiento junto a las milicias tribales.

Siria es una encrucijada de conectividad absolutamente clave, que se remonta a las antiguas Rutas de la Seda. Si el combo Estados Unidos/Israel logra su eterno sueño de un cambio de régimen en Damasco, bloquearán el punto crucial de tránsito de Irán hacia el Mediterráneo oriental.

También permitirían/forzarían a Qatar a construir finalmente un gasoducto para suministrar gas natural a Europa a través de Siria, uno de los gambitos de Brzezinski para reemplazar el gas natural ruso – y un expediente que yo estaba examinando en detalle hace ya 12 años.

Las tácticas del Estado Profundo estadounidense no son exactamente una novedad: tratar de desviar a Rusia centrándose en Siria; estirar a Moscú; y aliviar la presión sobre Ucrania, justo antes de la firma de la muy seria asociación estratégica integral Rusia-Irán.

Pero hay factores que complican las cosas para Estados Unidos. Arabia Saudí, que era un ávido partidario del terrorismo al comienzo de la guerra contra Siria, cambió su política después de que Rusia se involucrara en 2015. Y ahora Riad es también un socio -aún indeciso- de los BRICS. Arabia Saudí, Egipto y EAU, significativamente, están apoyando a Assad contra los matones de HTS.

Siria es absolutamente crucial para la estrategia general de Rusia en Asia Occidental y África. Damasco es una conexión clave de Rusia con África, donde Moscú está desplegando de facto todo su poder global, como he podido comprobar recientemente en Sudáfrica, con algunos intrigantes añadidos en forma de contra-sanciones de facto contra los oligarcas occidentales, cuyas posiciones en toda África se están viendo seriamente socavadas.

Los miembros del BRICS, Rusia e Irán, no tienen otra opción: tienen que arreglar, por los medios que sean necesarios, la incompetencia mostrada por Damasco y el SAA, para poder mantener su acceso al Mediterráneo Oriental, Líbano, Irak y más allá. Eso implica un movimiento muy serio: Rusia desviando activos clave de la batalla en Novorossiya para preservar una Siria relativamente soberana.

Caminando dormidos hacia la primera guerra de los BRICS

En la situación actual, el SAA parece haber establecido una línea de defensa aún frágil en los pueblos al norte de Hama. El legendario general Javad Ghaffari, antiguo número dos del general Soleimani, especialista en todos los vectores de la guerra contra el terrorismo, ha llegado de Irán para ayudar. Por cierto, en 2020 quería llegar hasta Idlib. Por eso Assad le exigió que se fuera; Damasco optó por congelar la guerra. Ahora es un juego de pelota completamente diferente.

La turba del Gran Idlibistán alquilada por los yihadistas y la OTAN no tiene defensas aéreas. Ahora están siendo atacados prácticamente sin parar por aviones rusos/sirios.

La situación en Alepo es dramática. Las bandas terroristas dirigidas por el HTS tienen el control de prácticamente toda la Zona Roja, y los escasos sectores aún no invadidos están bajo asedio. También están avanzando en el frente Alepo-Raqqa, pero también lo están haciendo los kurdos apoyados por Estados Unidos: eso significa un avance de la OTAN. En el desierto, todo está inquietantemente silencioso.

El ejército ruso sólo tenía 120 personas en Alepo. Los que sobrevivieron se fueron. ¿Qué le espera a Rusia? El mejor escenario posible a medio plazo sería concentrarse en Lattakia; enseñar a los soldados sirios cómo luchar al estilo ruso; y dirigirlos sobre cómo liberar adecuadamente su propia nación.

El paso inmediato es darse cuenta de las nefastas consecuencias de ofrecer un refugio seguro a decenas de miles de terroristas en el Gran Idlibistán en 2020.

El siguiente paso es comprender plenamente que si Moscú negocia una especie de Minsk-3 con la OTAN -que es esencialmente lo que Trump impulsaría- Kiev se convertirá en Idlib 2.0. Y las bandas banderistas se asegurarán de que haya nuevos -caídos- Aleppos dentro de la Federación Rusa.

La Mayoría Global debe estar en alerta máxima. El ataque del Gran Idiblistán forma parte de una compleja operación interconectada -con el caos desplegado como herramienta preferente- destinada a poner patas arriba Asia Occidental e incendiarla literalmente. Eso bien podría estar haciendo metástasis en la Primera Guerra de los BRICS.

*Fuente: Strategic-Culture