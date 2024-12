Cierre de la campaña de solidaridad: «¡Construyamos puentes de amistad y respeto hacia Cuba!»

05 de diciembre de 2024

Presidentes Biden y Trump, Estado profundo de Estados Unidos, el llamado Deep State (o sea BlackRock, Vanguard, Wall Street, empresas de armamentos y algunos magnates, como Soros, Gates, Bessos, Elon Musk):

Hablo a nombre de miles y miles de latinoamericanos que tuvieron que dejar sus países, pues Estados Unidos organizó, financió y junto a oligarcas y milicos traidores llevó adelante golpes de estado horrendos con un saldo de muertos, torturados, encarcelados, desaparecidos… que hasta hoy no hemos logrado la verdad de esas fechorías o castigar a sus cómplices. Pero seguiremos buscando a nuestros hermanos hasta encontrarlos.

Presidentes Biden y Trump, ninguno de ustedes se irá a la reelección. Tienen ahora una gran oportunidad de dejar un legado de Paz y arrepentimiento, pero creo que la soberbia y el matonaje no les dejará ver con claridad que el mundo entero quiere algo mejor y diferente a vuestros deseos. El lobo cambia de pelaje, pero no sus mañas.

Presidente Trump, usted plantea hacer Estados Unidos grande otra vez. Me pregunto, a dónde planifican ir a saquear recursos, matar a la gente y robarse lo que desean? No sería mejor desmantelar las centenares de bases militares que tienen en 87 países en los cinco continentes? Con invasiones y guerras sólo han logrado romper países, separando etnias y grupos en conflictos internos, para poder robarles recursos y reservas monetarias, como lo han hecho en Iraq, Libia y Siria.

Presidente Trump, si quiere hacer Estados Unidos grande otra vez, no sería mejor ayudar a los 50 millones que viven en su país en la pobreza, además de ayudar y entregar atención médica a los ciudadanos que viven como zombies producto del fentanilo que ingresa por Canadá, y no por México?

Señores estadounidenses, no pueden seguir usando el billete verde, el dólar, como arma de guerra, como garrote. No pueden seguir matando para no morir.

Deben ser posibles la Paz y el Diálogo con Respeto. Hacemos un llamado urgente a eso.

El bloqueo impuesto a Cuba es criminal y significa un genocidio. Pero a pesar del bloqueo, en la isla de Martí y Fidel nadie queda abandonado a su suerte. Cuba Socialista no es Haití Capitalista.

Presidentes Biden y Trump, Cuba nunca ha sido un país auspiciador del terrorismo. Por el contrario, Cuba ha sido auspiciador de los diálogos entre colombianos para lograr un acuerdo de Paz y que se retiren las bases estadounidenses del territorio colombiano.

Cuba ayudó a liberar a Sudáfrica, Angola y Namibia del oprobioso régimen racista del apartheid, y no robó nada de esos países. Sólo se llevó de regreso a Cuba a 2.600 soldados cubanos que ofrendaron su sangre para liberar a esos pueblos del yugo racista y colonial.

Gloria eterna a esos combatientes de la libertad!

Atención Cuba, alerta pueblo cubano… en enero del 2025 asume como presidente administrador de EE.UU. el hombre de las 244 sanciones extras a Cuba, y su encargado de relaciones exteriores será Narco Rubio, hijo de cubano que llegó a Miami en 1965 (cuando gobernaba Batista en Cuba; o sea que no huyó de ninguna Revolución como pretenden engañarnos). Narco Rubio, el abanderado de la gusanera de Miami será una mezcla de Pedro Navaja y Juanito Alimaña en el régimen trumpista.

Un mnesaje a la gusanera comemierda cubana de La Florida y Miami – esa patota delicuente y vagabunda que vive del billete verde. Les quiero dejar un desafío: no sigan chantajeando con sus votos a los candidatos yankis y ármense de valor y coraje… Pídanle armas a sus financistas y lleven también muchos, muchos pañales… Y luego tomen sus lanchar y barquitos y pónganle e pecho a las palabras para que la Cuba Socialista y Revolucionaria los castigue con la segunda Playa Girón. Y así pueda la gusanería estiercolera decir “Plata o Visa” y “Hasta la derrota siempre”.

Señores estadounidenses, les pedimos de corazón que pongan fin al castigo injusto impuesto al maravilloso, solidario y generoso pueblo cubano. Pongan fin a la injerencia y respeten la voluntad de los pueblos!

El mundo necesita y merece vivir en Paz. No más guerras! No más sanciones! Hacemos un llamado a los pueblos del mundo, de ir frente a las embajadas estadounidenses a pedir el término del asedio y el castigo injusto impuesto a los nobles pueblos de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Al decir del comandante Juan Almeida: “Aquí no se rinde nadie”!

Vivan Cuba, Venezuela y Nicaragua!

Viva la Patria Grande!

Viva el ALBA de los pueblos!

Vivan los pueblos antiimperialistas del mundo!

Viva el socialismo!

Hasta la victoria siempre!

Larga vida Fidel!