Venezuela se moviliza el 26 de marzo de 2026 para exigir la libertad de Nicolás Maduro
por David Fonseca (Venezuela)
2 horas atrás 2 min lectura
La movilización está programada para las 10:00 a.m. y tendrá como punto de encuentro la Plaza Bolívar de Caracas, específicamente en las inmediaciones del monumento al Libertador, frente al Palacio Federal Legislativo. La elección de la fecha y hora coincide estratégicamente con la celebración de la segunda audiencia en la Corte Federal de Nueva York, donde el gobierno de Donald Trump busca criminalizar a Maduro, lo que el pueblo venezolano califica como un montaje político contra un líder legítimo.
Los organizadores han hecho un llamado a los ciudadanos a movilizarse en defensa de la soberanía y el gobierno legítimo, portando banderas nacionales y pancartas con el lema #LosQueremosDeVuelta. Sin embargo, la jornada no solo se centra en el reclamo político por la libertad de los detenidos, sino que también servirá como un homenaje a los costos humanos del conflicto.
La indignación popular se ha visto agravada tras conocerse los detalles del operativo del secuestro, el cual derivó en un violento enfrentamiento. Durante el intento de secuestro, miembros del anillo de seguridad presidencial —compuesto por militares venezolanos y colaboradores cubanos— perdieron la vida al intentar repeler la acción y proteger la integridad del Jefe de Estado.
Estos efectivos son considerados como mártires de la patria, elevando el tono de la convocatoria a un acto de reivindicación histórica. La concentración de este jueves se perfila así como una jornada de resistencia en la que el pueblo venezolano reafirmará su posición ante la comunidad internacional: no olvidan a sus héroes ni descansarán hasta el regreso de su presidente.
(David Fonseca)
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